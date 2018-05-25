Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов в прямом эфире ответил на вопросы болельщиков в социальной сети Одноклассники. Федор рассказал об атмосфере в команде, вожаках сборной и ожиданиях от ЧМ-2018.

Об атмосфере в сборной:

Как сборы могут проходить? Они всегда в таком нормальном режиме тренировочном, рабочем. По состоянию – сборы, наверное, это самое тяжелое для футболистов. Не знаю, как для всех, но для меня точно, потому что лучше играть, чем тренироваться. Но зато на сборах ты закладываешь фундамент того, как будешь играть весь сезон.

Атмосфера рабочая на тренировках. Концентрация на том, что нам дает тренерский штаб. А уже после «хи-хи», «ха-ха» и релакс.

О Дзюбе:

Его вообще не хватало в автобусе. Перед тренировками он сильно заряжает на работу в таком позитивном ключе.

Какие занятия нравятся:

«Физика» точно не нравится. Тактика нравится, потому что там «физики» нет, там надо думать. А тренажерный зал… В принципе, сейчас не такие большие веса, с которыми мы работаем, но все понимают, что это нужно для нас. Это профилактика от травм, для того, чтобы больше силы было в ногах и теле.

О ледяной ванне:

Это надо. Раньше тяжело было. Я с неохотой шел. Но потом понимаешь с возрастом, что это надо, и реально после тяжелых тренировок 5 минут в холодной воде быстро снимают усталость.

С кем живет на сборах:

Да мы по одному живем. Только кровать и подушка и в Австрии, и в Новогорске. Лично для меня в принципе не так важно – жить одному или с кем-то. Я мог бы с тем же Володей Гранатом, мне это не принципиально.

С кем больше общается на сборах:

Как раз Володя и Сослан Джанаев, поскольку мы из одной команды. Чаще друг с другом проводим больше времени. В принципе, когда на тренировке, там уже неважно. Со всеми понемногу общаюсь, нет такого, что с кем-то не-не-не, ни в коем случае общаться не буду. Нормальный коллектив, все ребята дружные, общительные, особенно сами знаете кто.

Как расслабляется после тренировок:

Это отдых. После того, как я сюда приехал, я даже Sony PlayStation еще не доставал из сумки, просто читаю всё свободное время.

Что читает:

«Зулейха открывает глаза» (роман Гузели Яхиной - ред.). Я же в «Рубине» играю, а это как раз татарское произведение, татарской писательницы. Вначале тяжеловато было, но поскольку я всё свободное время читаю, то втянулся. Но по вечерам после ужина смотрю «Полицейского с Рублевки».

Пожелание игрокам, которые из-за травмы не в сборной:

Побыстрее, конечно, восстановиться, чтобы в дальнейшем эти травмы больше не беспокоили. Для футболиста самое страшное – это травма. С Жорой Джикией недавно виделись, я спрашивал, как всё проходит, как восстановление. Он, конечно, расстроен, что не сможет принять участие в чемпионате мира, но поговорили и сошлись во мнении, что у него еще всё впереди, и сейчас самое главное – это восстановиться. Он сам по себе позитивный, и в разговоре я ничего такого не заметил. Может, в близком кругу родственников он может переживать, а так видно, что держится.

Вожак сборной:

Я думаю, одного как такого вожака нет. Здесь есть костяк, который уже довольно давно в сборной, и, конечно, на них больше смотрят, прислушиваются, потому что у парней есть опыт выступления на больших турнирах и большой опыт выступления за сборную. Их несколько человек. Я думаю, это хорошо, когда в команде не один человек, к которому прислушиваются, а группа игроков.

Об Игнашевиче:

Он поиграл на стольких больших турнирах, постоянно играет на высоком уровне и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов за ЦСКА, поэтому бесспорно это один из вожаков команды.

Об ответственности:

Ответственность и до травм Васина и Джикии была большая. Сейчас всё так же, как и раньше. Я не один играю в обороне, у нас группа игроков, а должны обороняться все 11 человек, поэтому те ребята, которые заменяют травмированных, так же несут ответственность, как и я.

Что изменилось с тех пор, как пригласили в сборную:

Ничего не изменилось. То, что получил вызов в сборную в 29 лет значит, что до этого я не показывал нужный уровень игры. Какая разница, в 29, в 33, в 20. Это случилось тогда, когда случилось. Конечно, есть гордость, что выступаю за сборную страны, и, конечно, это большая ответственность.

С каким игроком в паре комфортнее:

Понятно, одного не могу выделить, но комфортнее всего с теми, с кем провел несколько игр. Ты понимаешь, что от тебя тренер требует, чего от них требует, и от этого легче.

Научит ли других игроков играть с горящими глазами:

А что, какие-то есть вопросы что ли к игрокам? Я думаю, что таких вопросов ни к кому не может быть. Видно, как все переживают, выходят на игры и выкладываются по максимуму.

О соперниках:

Это хорошие команды, потому что сейчас в мировом футболе все научились играть, особенно обороняться, поэтому каждый соперник опасен. И каждая страна хочет проявить себя перед болельщиками мира, перед своей страной, и сказать что-то конкретное тяжело – например, по Саудовской Аравии. Это тренерский штаб нам всё расскажет-покажет. У Египта в топовых чемпионатах, в английской премьер-лиге 4 или 5 человек играют. Это говорит об очень высоком уровне. Сборную Уругвая, думаю, не стоит представлять, их все знают.

Об игре с Египтом:

До игры надо еще дожить, будет два контрольных матча и еще игра в группе. Поэтому неизвестно, в каком состоянии подойдет сборная Египта к этой игре и конкретно Салах. Поэтому сейчас тяжело загадывать.

Ожидание ЧМ-2018:

С трепетом ожидаю чемпионат мира, потому что он пройдет в России. И да, скорее всего, очень многие в нас не верят, но есть люди, которые искренне верят и надеются. Ради этих людей и стоит играть. А еще есть трепет, небольшой мандраж. Осталось всего три недели. Это кажется, что долго, а они быстро пройдут. Надо готовиться, причем в первую очередь психологически.

О фаворитах чемпионата мира:

Как всегда: Бразилия, Германия, Франция, Аргентина, Испания. На второе место ставлю Аргентину. Мне очень понравилось, как они играли против нас. Из всех сборных, против которых мы играли, они больше всего запомнились.

Способны ли повторить успех 2008 года:

Почему нет? Конечно, способны. Надо готовиться и выкладываться на все 200-300 процентов.

Что сделает, если выйдут в полуфинал:

Сделаю круг по Красной площади с флагом России.

Какой клуб считает главным в карьере:

Я два клуба назову. Это «Терек», в который я в 2012 году перешел к нынешнему тренерскому штабу, потому что я больше полугода был в дубле, не мог играть. И как раз тренерский штаб меня вытащил оттуда, из «Спартака», и вернул в большой футбол. А второй клуб – это «Ростов». Он по-новому меня раскрыл. И благодаря этим двум клубам я попал в сборную.

Про Бердыева:

Он помогал и помогает мне очень много. Я стараюсь во всех матчах оправдывать его доверие. У каждого тренера есть свои плюсы и минусы. И когда просят сравнивать, мне сложно делать выбор, ведь у каждого есть свои сильные стороны.

О сыне:

Он ходит к Сергею Рыжикову в детский клуб в Казани. Ему нравится. Кем будет, пока непонятно,но он не умеет проигрывать. Как я в детстве не умел проигрывать, так и он сейчас. Он даже не любит, когда ему гол забивают, у него прямо истерика.

Про европейские клубы:

Меня Nike спрашивал, когда мы презентовали бутсы, о любимом чемпионате. Для меня это английская премьер-лига. И если поступит предложение, я поехал бы. Клуб не должен быть топовым. Я хотел бы играть за середняка. Трезво оцениваю свои шансы. Тем более я уже старенький, мне 31 год.

Хочет ли быть тренером:

Тренером не хочу быть, тогда придется вернуться злому Феде. Я же поубиваю всех футболистов.

Где комфортнее играть:

Мне комфортно играть там, где будет лучше для команды. Я за то, чтобы командный результат был превыше всего. Внутри есть огромное желание доказать не только себе, но и большинству болельщиков, что мы можем, что нас зря смешивают с грязью.