Возможно, впрочем, что это была драка одних фанатов с другими.

В ночь с четверга на пятницу в Киеве в одном из ресторанов группа болельщиков «Ливерпуля» была атакована местными фанатами. Как передает Mirror, поклонники «Ливерпуля» обедали в одном из ресторанов Киева в ночь с четверга на пятницу, когда на них напала группа молодых людей в капюшонах и балаклавах. Англичане получили ранения различной степени тяжести.

Издание публикует видео, на котором зафиксирован момент побоища и последовавшего задержания его участников. Качество записи не позволяет с уверенностью определить, кто из коротко стриженых людей в капюшонах является болельщиком «Ливерпуля», а кто – местным фанатом.

Прибывшая на вызов полиция жестко пресекла столкновение. При этом большинству нападавших хулиганов удалось скрыться – арестованы были только двое из них. Наручники надели и на одного окровавленного англичанина, который выражал искреннее недоумение происходящим. Как видно на записи, один из задержанных одет в майку с символикой киевского ЦСКА.









The Telegraph приводит слова одного из пострадавших: «Мы просто обедали и были погружены в свои дела, когда произошло нападение... Я приехал сюда вовсе не для этого, а чтобы посмотреть футбол. Мы приехали в Киев буквально 4 часа назад и уже подверглись нападению, это было ужасно».

В свою очередь в украниских социальных сетях появились сообщения, что драка в ресторане происходила между организованными фанатскими группировками ЦСКА и «Ливерпуля»: утверждается также, что пострадавшие не были «обычными болельщиками» и перед вылетом в Киев в фанатских сообществах в соцсетях угрожали устроить погром в столице Украины.

What about on the plane??? pic.twitter.com/f6i7puplgW — Ian Edwards (@fasteddylfc) 22 мая 2018 г.

Ранее киевские телеканалы передавали кадры восторженной встречи футболистов «Ливерпуля» и «Реала» киевскими поклонниками.

Напомним, что финал Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» состоится в Киеве в субботу. Начало матча – в 21.45 по московскому времени.