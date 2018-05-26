«Советский спорт» начинает серию репортажей с баз, где будут тренироваться и жить сборные-участницы чемпионата мира.

Наш корреспондент побывал в Краснодаре, выбранном в качестве места дислокации испанцами.

Краснодар – одно из самых футбольных мест России, но матчей ЧМ-2018 здесь не будет. Несправедливость, которую обсуждали многие, но факт остается фактом. На местной шикарной арене игры турнира не пройдут, но, видимо, у южного города есть какая-то энергетика, на которую обратили внимание представители Испании.

Именно в Краснодаре во время турнира будет базироваться одна из самых титулованных сборных мира – «Красная фурия». Но дело все-таки не только в какой-то особой любви местных жителей к игре с мячом, но и в шикарных условиях. На окраине города расположилась Академия ФК «Краснодар» – место, посетив которое, остаться равнодушным невозможно.

Сейчас около 500 работников базы усиленно готовятся к приему почетных гостей.

ДЛЯ ИСПАНЦЕВ ПОДГОТОВИЛИ 20 ПОЛЕЙ

Планируется, что Испания приедет в Краснодар 7 июня. 9-го числа команду ждет товарищеский матч с Тунисом, а следом главный тренер Хулен Лопетеги «запрет» своих подопечных в Академии.

– Во время чемпионата мира гости, скорее всего, не будут пускать посторонних на территорию базы, поэтому ознакомиться с инфраструктурой можно только сейчас, – отметил один из работников «быков» перед началом экскурсии.

Быки (это животное изображено на эмблеме «Краснодара»), кстати, здесь повсюду, поэтому испанцы смогут чувствовать себя во время тренировок как дома. Заниматься футболисты будут на шикарных полях. В их распоряжение отдадут 15 натуральных газонов и 5 искусственных.

– За качеством полей постоянно следят люди из ФИФА. Испанцы же лишь поинтересовались, возможно ли коротко подстричь траву, – отметил спортивный директор Академии Максим Савостин. – Спортивный директор федерации футбола Испании Фернандо Йерро был приятно удивлен тем, что увидел у нас. По его словам, он никогда не сталкивался с подобными условиями прежде.

Кроме полей, для гостей подготовили тренажерный и гимнастический залы, раздевалки. Также в любой момент они смогут воспользоваться услугами спортивного комплекса «FootBot». С его помощью можно выполнять ряд упражнений на технику и скорость обращения с мячом. Подобного тренажера в России больше нет.

ЖИТЬ БУДУТ В КОТТЕДЖАХ

Отдыхать после тренировок футболисты и штаб будут в двухэтажных коттеджах, где сейчас проживают воспитанники Академии. Для испанцев выделено два симпатичных домика, в каждом из которых могут разместиться по 34 человека.

Номера находятся на каждом из этажей, в каждом могут поселиться по два представителя делегации, однако самые «звездные» игроки, скорее всего, будут ночевать в одиночестве.

– Места хватит всем. Если наши гости захотят, можем для каждого из них выделить коттедж, – пошутил Савостин.

В самих номерах все устроено скромно. Душ, туалет, шкафы, тумбочки, кровати. Корреспонденту «Советского спорт» удалось прилечь на спальное место, где, возможно, будет лежать Жерар Пике. Показалось, слишком мягко, полностью не влезли ноги, но у испанцев скромных райдер, где нет ни слова про места для ночлега. Все проблемы будут решаться по мере их поступления.

Кроме номеров, в коттеджах есть и две гостиных, где игроки и тренерский штаб смогут проводить собрания или, например, занятия по теории. Здесь диваны намного удобнее, чем в комнатах, есть и телевизор.

ПРИВЕЗУТ С СОБОЙ ШЕФ-ПОВАРА

Для работников «Краснодара» приезд Испании – приятные хлопоты.

– Такие звезды к нам прилетают не каждый день, для нас это большая честь. Заплатят ли нам? Это конфиденциальная информация, но поверьте – деньги не главное, – рассказал спортивный директор Академии. – Надеюсь, что эта сборная будет жить у нас до финального матча. Желаем им успехов.

–​ Как будут охранять испанцев? – вопрос Савостину.

– Все силовые структуры уже прошли необходимый инструктаж, проблем не возникнет.

– Где будут находиться воспитанники Академии во время ЧМ?

– В скором времени отправим их по домам. Обычно это происходит в июле, но в этом году пришлось изменить график ребят.

После экскурсии по коттеджам – время посетить столовую, до которой идти метров 10. Большое светлое помещение уже готово, а вот с меню вопрос пока что не решен. В начале июня в Краснодар должен приехать шеф-повар испанской сборной, который проведет несколько мастер-классов для работников местной кухни, которые будут помогать готовить пищу для гостей.

Интересно, что во время последнего визита представители испанской делегации посетили местные супермаркеты, где ознакомились с качеством и наличием продуктов. Хамона и настоящего пармезана гости не нашли, поэтому эти деликатесы они привезут с собой.

– У наших гостей практически нет капризов. Нам известно, что с собой они привезут переводчиков, которые будут помогать нам взаимодействовать. Уверен, что испанцам все понравится. В том числе и наш новый парк, который мы обязательно им покажем, – отметил на прощание Савостин.

КСТАТИ

База Академии «Краснодара» выиграла конкуренцию у 15 спортивных комплексов, которые рассматривали представители сборной Испании. Основными критериями для выбора были: наличие стадиона возле базы, отсутствие больших пробок и жаркая погода. С последним в южном городе уж точно нет проблем. В июне здесь ожидается до 35 градусов тепла.

Все фото Сергея Апенькина «Советский спорт»