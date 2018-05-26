В составе «Ливерпуля» нет ни одного игрока, когда-либо игравшего в финале Лиги чемпионов. Только Юрген Клопп имеет подобный опыт и тот неудачный. В карьере немецкого специалиста было два решающих еврокубковых матча – в 2013-м его «Боруссия» проиграла «Баварии», а в 2016-м уже вместе с «Ливерпулем» он уступил «Севилье». В обоих случаях команды Клоппа выглядели неплохо, но заваливали концовку. Как бы подобный сценарий не повторился и сегодня.

За королевский клуб говорит гигантский опыт. Для «Реала» выход в финал ЛЧ – как сессия для студента – событие неизбежное. И всякий раз он оказывается к ней готов.

К «Реалу» есть вопросы по игре и по результату – сезон команда провела неровный, но. Это кубковая команда, которой система игры на выбывание больше подходит. На дистанции Мадрид не так хорош – итоги чемпионата Испании это подтвердили. В середине нулевых «Ливерпуль» Рафы Бенитеса был в Европе главным кубковым бойцом. АПЛ он так и не выиграл, зато дважды доходил до финалов ЛЧ.

В распоряжении Зидана есть лучший страйкер планеты – Роналду. И не стоит его сравнивать с Салахом. Это абсолютно разные игроки и несопоставимые величины. Роналду – король, Салах – выскочка – в этом вся разница. Криштиану будет проще сыграть в свой футбол, чем Салаху, Фирмино или Мане. «Реал» точно не будет выглядеть потерянным на поле, а вот «Ливерпуль» – из-за отсутствия опыта опять же – вполне может испугаться. Хотя командам Клоппа это несвойственно. И легче представить себе атакующий, дерзкий «Ливерпуль», который побежит сломя голову вперед и получит ответный удар.

Слабое место что у одних, что у других – оборона. Только у англичан она еще и неопытная. В полуфинале с «Ромой» она позволила сопернику забить 6 мячей. Теоретически столько же мог пропустить от «Баварии» и «Реал», но не пропустил же.

Зинедин Зидан уже вошел в историю как тренер-победитель. Помимо умения найти подход к каждому игроку, выбрать грамотную стратегию на большой матч, у Зидана есть еще одно важнейшее качество – он везунчик. Говорят, удача любит смелых, но в случае с Зиданом и «Реалом» можно перефразировать это устойчивое выражение и сказать: «удача любит подготовленных». В прошлогоднем финале с «Ювентусом» мадридцы делали на поле то, что от них требовала ситуация. Они умело использовали игровую аритмию и заслуженно победили.

Каким бы ни был результат, футбол сегодня вечером в Киеве наверняка получится зрелищный. Быстрый и легконогий «Ливерпуль» может преподнести сюрприз и уничтожить «Реал» на своих фирменных контратаках. Это если англичане будут похожи сами на себя. И если Мадрид сыграет так, как с «Баварией» в полуфинале. Но в это сложно поверить, потому что нынешний «Реал» – король ЛЧ, а нынешний «Ливерпуль» – всего лишь выскочка.