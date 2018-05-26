Алексей Сорокин: На ЧМ-2018 продано уже 90 процентов билетов
Руководитель Оргкомитета «Россия-2018» тезисно рассказал о процессе подготовки к чемпионату мира.
- Первая команда приезжает 5 июня, потом постепенно все разместятся на базах. Последняя команда приедет 11 июня.
Все ассистенты и сопроводители команд уже работают со сборными и хорошо знакомы.
Безопасность:
Организовывается Российской Федерацией на 170 объектах, это впечатляющая цифра. 17400 контролеров на всех матчах
21556 сотрудников охранных предприятий.
17000 волонтеров
Отели:
365 гостиниц (21 новые)
32 гостиницы при базах команд
Транспорт:
236 рейсов для команд, занимается перелетами «Аэрофлот»
1290 легковых автомобилей
257 автобусов и микроавтобусов
Медицина:
176 медпунктов
14 больниц для игроков и членов семей ФИФА
около 6500 медработников будут задействованы
Вещание:
Международный вещательный центр будет открыт в «Крокус Экспо».
Там будут работать 196 компаний и передавать картинку в 212 стран мира и территорий
Телеаудитория – 3 миллиарда человек.
В России бродкастеры – «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ».
Билеты:
54 процента билетов – иностранцам
Из 2,7 миллионов билетов уже продано 90 процентов.
872 578 билетов купили россияне
Лидеры среди стран: США, Бразилия, Колумбия, Германия, Мксика, Аргентина, Перу, КНР, Австралия.
Паспорт болельщика:
Въезд в Россию за 10 дней до первого матча
Выезд из России в течение 10 дней после финального матча
Выезд и въезд без виз, неоднократный
Возможность использования шаттлов и специализированного транспорта