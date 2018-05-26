Руководитель Оргкомитета «Россия-2018» тезисно рассказал о процессе подготовки к чемпионату мира.

- Первая команда приезжает 5 июня, потом постепенно все разместятся на базах. Последняя команда приедет 11 июня.

Все ассистенты и сопроводители команд уже работают со сборными и хорошо знакомы.

Безопасность:

Организовывается Российской Федерацией на 170 объектах, это впечатляющая цифра. 17400 контролеров на всех матчах

21556 сотрудников охранных предприятий.

17000 волонтеров

Отели:

365 гостиниц (21 новые)

32 гостиницы при базах команд

Транспорт:

236 рейсов для команд, занимается перелетами «Аэрофлот»

1290 легковых автомобилей

257 автобусов и микроавтобусов

Медицина:

176 медпунктов

14 больниц для игроков и членов семей ФИФА

около 6500 медработников будут задействованы

Вещание:

Международный вещательный центр будет открыт в «Крокус Экспо».

Там будут работать 196 компаний и передавать картинку в 212 стран мира и территорий

Телеаудитория – 3 миллиарда человек.

В России бродкастеры – «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ».

Билеты:

54 процента билетов – иностранцам

Из 2,7 миллионов билетов уже продано 90 процентов.

872 578 билетов купили россияне

Лидеры среди стран: США, Бразилия, Колумбия, Германия, Мксика, Аргентина, Перу, КНР, Австралия.

Паспорт болельщика:

Въезд в Россию за 10 дней до первого матча

Выезд из России в течение 10 дней после финального матча

Выезд и въезд без виз, неоднократный

Возможность использования шаттлов и специализированного транспорта