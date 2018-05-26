ИХ ОРУЖИЕ – СКОРОСТЬ

Некогда все приписывали звание одной из самых скоростных команд Европы «Реалу». Но прошло пару лет, Криштиану Роналду постарел, Гарет Бэйл все никак не выйдет на прежний уровень. «Ливерпуль» тем временем по-хорошему удивил скоростью атаки и заставил публику погрузиться в ностальгию по дортмундской «Боруссии» все того же Юргена Клоппа и его феноменальной команды, проигравшей в финале ЛЧ-2012/13 «Баварии».

Благодаря гегенпрессингу, потрясающей физической форме и ключевой ставке на быстроногих футболистов – Мохамед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Алекс Окслейд-Чемберлен (травма) и остальные – «Ливерпуль» справедливо забрал звание самой молниеносной команды себе. И в этом их оружие. Потому что средняя линия и центр защиты у «Реала» весьма медленный.

«Реалу» нужно будет руководствоваться не алгоритмом «как остановить» Салаха», а недопуском свободных зон, которые так часто возникают между парой защитников и их фланговыми партнерами. Ввиду заточенности Марсело и Дани Карвахаля (в меньшей степени) на атаку, паре Серхио Рамос – Рафаэль Варан приходится играть шире, чего против трех нападающих допускать не стоит. А если еще и вспомнить слабую подстраховку Каземиро (Лука Модрич и Тони Кросс часто не успевают помочь), это кажется ахиллесовой пятой.

НЕОБЫЧНАЯ ИГРА В АТАКЕ

Второй пункт плавно вытекает из первого. Фирмино, будучи центрфорвардом, играет на своей позиции весьма нестандартно. Недаром его прозвали первым в мире опорным нападающим: бразилец является внутренним оттянутым диспетчером в линии атаки, что позволяет фланговым Мане и Салаху фрагментарно образовывать сдвоенный центр нападения при умной поддержке ложной «девятки». Этот механизм настолько сложен, что нейтрализовать его работу кажется непосильной задачей, особенно когда соперник высоко обороняется, как «Реал», «Манчестер Сити» и, например, «Бавария».

«Реал» эпизодами впереди играет примерно так же, но по упрощенной схеме. Карим Бензема не является форвардом-организатором, но прекрасно чувствует себя в подыгрыше и освобождает зоны для Роналду, Лукаса Васкеса и Марко Асенсио. Но «Ливерпуль» использует свободные зоны продуктивнее и на большей скорости, причем владеющий мячом футболист не всегда входит в штрафную, как это делают мадридцы (кроме Асенсио и почти никогда Роналду), потому что у англичан все три форварда обладают хорошим дальним ударом. То есть в моменте скоростная атака «Ливерпуля» может даже превратиться в позиционную, но для успеха необходимо решить эпизод очень быстро.

ПРОБЛЕМЫ В ОБОРОНЕ НИКУДА НЕ ДЕЛИСЬ

И это самое страшное. Как бы широко и высоко не действовали Рамос и Варан, их класс много выше, чем любое сочетание Вирджила ван Дейка с кем-то из других центральных дефов. Деян Ловрен круто прибавил во второй части сезона и практически не проваливал лигочемпионские матчи, но опыта подобных встреч нет ни у хорвата, ни у остальных. Потому там, где тонко, может и легко порваться. Особенно если учесть, что чистого опорного полузащитника в «Ливерпуле», как у сборной России, нет.

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У «Ливерпуля» и Клоппа есть кураж – возможно главный аргумент после сложной игры в атаке и феноменальной формы Салаха. У «Реала» - колоссальный опыт и состав-победитель во главе с невероятно прогрессирующим тренером, чуть ли не лучшим по правильным решениям в сложных ситуациях. Короче говоря, лед и пламень.