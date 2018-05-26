У "Ливерпуля" есть египтянин, игра в пандан настроению и некрасиво стареющий тренер.

Что есть у "Реала"?

У "Реала " есть Роналду, умение слышать биение сфер (в настоящем контексте это значит: умение играть решающие матчи) и тренер, который ведет себя так, будто знает, что подвиг канатоходца только тогда подвиг, когда внизу не растянута страховочная сетка.

"Ливерпуль" не увернется сегодня от пуль, он может победить только по версии газеты "Вестник селянки".

"Ливерпуль" - это резиньяция, а "Реал" - это огнеупорная резистентность к сволочной реальности.

Но поскольку вы сейчас ни бельмеса не поняли, перевожу с испанского на аглицкий: "Ливерпуль" сегодня будет бит - и будет бит, как битами мелкое жулье в скорсезевском "Казино".

"Ливерпуль" сегодня захочет победить, но выйдет сплошная неловкость.

Как у Грудинина с Путиным: мало того, что проиграл, так и дерьма заставили пожрать.

И, конечно, Роналду забьет.