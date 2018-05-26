Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев рассказал о перспективах российского футбола и подготовке страны к ЧМ-2018.

«СЛОВА МУТКО НЕ КОММЕНТИРУЮ»

- Виталий Мутко сказал, что через 3-4 месяца его в РФС могут не увидеть.

- Давайте я не буду комментировать его слова. Вы все слышали. Давайте следующий вопрос.

- Попечительский совет РФС – что это будет? Кто туда войдет?

- Круг лиц не обсуждался. Мы должны подать все необходимые бумаги в Минюст, он этот совет должен зарегистрировать. На одном из ближайших заседаний Исполкома обсудим этот вопрос: о составе, полномочиях и порядке работы.

Войти в попечительский совет должны уважаемые люди, любящие футбол и готовые принести ему пользу. Мутко? Он может войти, как любой деятель, который может помочь футболу. Зарубежных коллег приглашать не будем, обойдемся своими силами, без импортозамещения.

- Сборная России наконец-то тренируется в полном составе.

- Я вчера общался с ребятами, у некоторые есть маленькие болячки, но у нас квалифицированный медицинский штаб. В понедельник вылетаем в Австрию на встречу с командой. Посетим матч, обсудим с Федерацией футбола Австрии возможное сотрудничество. Затем вернемся вместе со сборной и примем участие в заключительной подготовке к чемпионату мира.

- С австрийцами подпишите какие-то бумаги?

- Мы как раз думали об этом. У нас сложились хорошие отношения. Возможно будет какое-то соглашение, как с Немецким футбольным союзом. Мы хотим послушать их, рассказать о нас и найти точки соприкосновения.

- Возможен еще один матч с Австрией?

- Давайте не будем торопить события. В следующем году стартует отбор к чемпионату Европы, окон для товарищеских матчей будет не много. Но с партнерами мы всегда стараемся договариваться.

«ЕВРО-2020 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ УЖЕ ЗАНИМАЕМСЯ»

- Стало известно, что Санкт-Петербург примет четыре матча Евро-2020.

- Мы этим проектом уже занимаемся параллельно с чемпионатом мира. Создан оргкомитет, который возглавил Алексей Сорокин, с ним работает группа опытных экспертов. Мы не можем не использовать знания этих людей.

- Стадион будут реконструировать?

- Арена в Санкт-Петербурге готова уже сейчас принимать любые соревнования. Если есть нюансы, то просто нюансы. Стадион потрясающий, современный.

- Какие ожидания от чемпионата мира?

- Россия готова. Не сомневаюсь, что это будет лучший ЧМ в истории. Команда? Она готовится и будет готова. Ребята работают в спокойной обстановке и всю ответственность понимают. Лишний раз обсуждать задачи нет смысла, все все понимают.

- Отвлекает ли зарубежная пресса, нагнетающая обстановку с фанатами?

- К большинству заметок, особенно английской прессы, я отношусь спокойно, а зачастую с иронией. Я уверен, в плане безопасности вопросов не будет. Болельщиков со всего мира мы ждем во всех городах турнира.

- Будут ли российские стадионы и города подавать заявки на проведение еврокубков после 2020 года?

- Не могу озвучивать, кто конкретно, но ряд клубов и стадионов с нами на связи. Мы прорабатываем возможность подачи заявки на один из финалов еврокубка в 2021 году.