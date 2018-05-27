Только не надо рассказывать про «Реал» сказки. Например, что у него самый дорогой или самый классный состав в Европе, и в этом-то и заключается секрет его успеха. Что Криштиану весь из себя такой режимщик, что и перевалив за тридцатник, сохраняет, не расплескав ни капли, образцово-показательный функционал двадцатилетнего. Что молодой тренер Зинедин Зидан(а какой он еще – за плечами считанные годы работы главным!) в экспресс-режиме освоил искусство точно выстраивать игру своей команды и безошибочно бить соперников по их больному.

В случае с «Реалом» Зидана все наши привычные приземленные объяснения успехов – кадровые, тактические и прочие – переходят в разряд сказок. А то, что обычно является метафизикой и для простодушного сознания не чем иным как сказкой, – переходит в самую что ни на есть реалистическую плоскость.

Уже ведь никто не сомневается: когда зидановскому «Реалу» сильно надо – произойдет что угодно, самое немыслимое, самое невозможное – и сыграет ему, «Реалу» на руку. Криштиану засадит через себя такой голешник, каких не забивал никогда. А Бэйл еще и превзойдет звездного партнера, влепив тоже через себя – только самонаводящийся в противоход бедняге вратарю. Судьи не заметят очевидного офсайда, а то и пару. Дадут несуществующий пенальти. А того же вратаря соперников, беднягу в квадрате, еще и кондратий хватит – и пойдет он пропускать такое, какого не пропускал никто из его коллег.

Если кто-то из нас до 26 мая 2018 года еще не знал того, что Зинедин Зидан здоровается с футбольным Богом за руку, а под игривое настроение может и схватить того за бороду – сегодня, думаю, сомнения в этом отпали у всех.

У нынешнего «Реала», когда он по-настоящему хочет успеха, всегда все так или иначе получится. С единственной оговоркой – пока его тренирует Зидан. При необходимости к цитатам из «Хоттабыча», приведенным двумя абзацами выше, присовокупится еще и вся нужная футбольная проза. И не вполне бетонная оборона королевского клуба возьмет да и начнет снимать весь верх у мощных и с виду неотразимых атлетов из «Баварии». А впереди хоть Криштиану, хоть Бензема, хоть Марсело непременно сработает на опережение защитников самых укрепленных крепостей в мире.

У Зидана долгосрочный договор с футбольным Богом. Когда и при каких обстоятельствах заключен – знают только они двое. История сборной Франции в бытность Зидана ее вожаком только укрепляет нас в этой теперь уже прозрачной догадке. Помните, например, как перед финалом ЧИ-1998 занемог Роналдо-Зубастик? А Зидан, напротив, собственной персоной взял тогда причитающееся в бразильской штрафной.

И французы, даже разобранные и полумертвые в 2006-м, наверняка и на том чемпионате, восстав усилиями опять же Зидана из пепла, вернулись бы на мировой трон, если бы не… Но там вмешалось личное, а договор с футбольным Богом у Зидана, похоже, распространяется сугубо на футбольное.

Крайне любопытно посмотреть, что станется с троекратным кряду покорителем Европы «Реалом», когда его боссы надумают почему-либо сменить Зидана на кого-то другого. Но еще заманчивей пофантазировать, какие еще чудеса изготовит он сам на тренерской стезе. С которой теперь-то уж в обозримом будущем вряд ли свернет.