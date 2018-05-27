О ТРАВМЕ СМОЛОВА

- Последние две тренировки Смолов провел целиком. А до этого пропустил два дня из-за проблем с икроножной мышцей. Эпизод произошел прямо у меня на глазах - Владимир Гранат въехал Федору коленом в колено. Игровой момент. Поначалу полезли неприятные мысли, но, к счастью, после МРТ опасения развеялись.

О ТРЕУГОЛЬНИКЕ ГОЛОВИН - ЗОБНИН - КУЗЯЕВ

- Пока мы даже двусторонки полноценной не провели. Хорошо, что все трое центральных полузащитников впервые оказались вместе в сборной полностью здоровыми. Но мы не зацикливаемся на одной схеме. Конкуренция идет за каждую позицию. А выводы можно будет делать только после спаррингов с Австрией и Турцией.

О ПРОПУСКЕ ТРЕНИРОВОК ДЗЮБОЙ И ДЗАГОЕВЫМ

- Конечно, оба пока только догоняют остальных. Артем в субботу уже работал близко к ста процентам, Алана мы процентов на 15 освободили. Но у них разные истории. У Алана было повреждение, у Артема - ангина. Но у обоих есть шансы полностью восстановиться к 30 мая, когда сыграем в Инсбруке с австрийцами.

О ВОЗВРАЩЕНИИ ИГНАШЕВИЧА

- Для нас не было загадкой, впишется Игнашевич в тренировочный процесс сборной или не впишется. Мы же знаем досконально, как построена работа в ЦСКА. У нас же тренер по физподготовке оттуда - Паулино Гранеро. Так что никаких проблем с Игнашевичем нет. Он работает наравне со всеми молодыми. И дает то, чего мы и ждали, приглашая в команду.

О СХЕМАХ С ТРЕМЯ И ЧЕТЫРЬМЯ ЗАЩИТНИКАМИ

- Не понимаю, откуда взялась информация, что мы перешли на схему с четырьмя центральными. Мы и раньше ее тренировали. Даже в играх использовали периодически - с испанцами во втором тайме и с французами последние 20 минут. Сейчас в тренировочном процессе стали уделять ей больше внимания, но это логично. Ведь игру в три центральных все футболисты успели хорошо изучить. В клубах большинство действуют так же - Кудряшов, Игнашевич, Гранат… Но нам нужно иметь несколько вариантов. Не потому, что мы решили сместить акценты. А чтобы команда могла перестраиваться в зависимости от счета и соперника.

О СОКРАЩЕНИИ ЗАЯВКИ С 28 ДО 23 ИГРОКОВ

- До 4 июня время проявить себя есть у каждого игрока. Конечно, на разных позициях - разный выбор. Где-то сильнее конкуренция, где-то слабее. Возьмите четверку вратарей. Они все могут быть достойны сыграть на чемпионате мира. Но одного все равно придется вычеркнуть из списка.

О ВЛИЯНИИ РАМАДАНА НА САУДИТОВ И ЕГИПТЯН

- У меня в командах были мусульмане. Но никому никаких поблажек на тренировках я не давал. И никто из ребят, соблюдавших пост, в обморок не падал… Не знаю наверняка, как обстоит с этим дело в сборных Саудовской Аравии и Египта. Но сомневаюсь, что для игроков этих команд Рамадан может стать проблемой. Они же с детства привыкли к такому режиму питания. Их организмы давно адаптировались.

ОБ ОТСУТСТВИИ ГЛУШАКОВА В «СПИСКЕ 28»

- Мы расстались с Денисом на том, что ситуация - такая, какая она есть. Он готовится. И если нам понадобится, то тут же приедет в сборную. С другими игроками из резервного списка я, кстати, не связывался. Но не потому, что выделяю Глушакова из общего ряда. Просто только у Дениса возникли вопросы по тому графику индивидуальной работы, который мы разослали резервистам. Я сказал: пусть перезвонит мне, уточнит все вопросы. Он связался, мы поговорили. Никакой обиды с его стороны не почувствовал.

О СВОБОДНОМ ВРЕМЕНИ В НОЙШТИФТЕ

- Свободного времени на сборах практически нет. Книг не читаю. Мы сфокусированы на анализе данных. Сам тренируюсь, бегаю, плаваю. А чтением займусь после чемпионата мира. Сейчас же - только работа. И восстановление - у игроков. Они должны четко выполнять все задания и ни о чем другом не думать.