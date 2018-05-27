Два подаренных Лорисом Кариусом гола «Реалу» не оставили «Ливерпулю» шансов на победу в Лиге чемпионов. Вратарские дела мерсисайдцев вызывают удивление.

На 51-й минуте Кариус ввел мяч на ногу Кариму Бензема. Даже Криштиану Роналду таких передач французу в Киеве не делал.

Kikiki #Benzema's bizarre goal against #Liverpool.

I think #Karius should quit football and become a Grade 1 teacher.

Gareth Bale is the king of the jungle this time.

While Ronaldo didnt score today, however his presence meant a lot to Real Madrid.#UCLfinal pic.twitter.com/CePHAvBi0D — My Zimbabwe News (@myzimbabwenews) 26 мая 2018 г.

На 83-й минуте Лорис пропустил мяч между рук после удара Гарета Бэйла с соседней вселенной.

Так кошмарно в финале Лиги чемпионов не играл еще ни один голкипер!

«ЛИВЕРПУЛЬ» - СКУПОЙ, КОТОРЫЙ УЖЕ ЗАПЛАТИЛ ТРИЖДЫ

168 миллионов евро потратил «Ливерпуль» на новичков в нынешнем сезоне! Красные усилили все линии, кроме вратарской. За защитника Вирджила ван Дейка «Саутгемптон» получил 78,8 миллиона евро, форвард Мохаммед Салах перебрался в Англию из итальянской «Ромы» за 42 миллиона, «Арсенал» на трансфере хавбека Алекса Окслейда-Чемберлена выручил 38 миллионов.

На фоне шопинга «Ливерпуля» отсутствие внимания к вратарской позиции выглядит удивительно. Ведь ошибка вратаря непоправима. Начиная с 2013 года, когда клуб покинул Пепе Рейна, у красных в этой линии нет надежности. Сменщиком испанца стал Симон Миньоле, приобретенный у «Саутгемптона». Но в течение трех сезонов бельгиец неуверенными действиями вынудил команду приобрести еще одного голкипера - в 2016 на «Энфилд» из «Майнц 05» перебрался Лорис Кариус. К несчастью красных, немец проблему последнего рубежа тоже не решил, действуя перманентно неудачно. И даже усугубил. Один неловкий страж + еще один такой же = уже два паникера в бригаде.

Одного первого номера Юрген Клопп не выбирал, делая ставку на обоих вратарей - кого выпускать, немец решал по ситуации. Вот как наставник сам объяснил решение минувшей зимой: «В течение года мы делали перестановки на всех позициях. Почему нельзя менять вратарей? Такое чувство, что мы на протяжении 20 лет должны придерживаться одного выбора. Я решил изменить ситуацию».

Но даже в команде нашлись люди, не согласные с Клоппом. Неуверенность в сегодняшнем и завтрашнем днях напугала Миньоле. Вот что вратарь сказал нынешней зимой: «После матча с «Бернли» у нас с Клоппом был разговор, и мы в числе прочих вещей обсудили ротацию. Думаю, это нездоровая ситуация для вратаря. Мое место в запасе в матче с «Манчестер Сити» подтвердили слова Клоппа. Я недоволен этим, но нужно уважать решения тренера. Мне почти 30 лет, а впереди чемпионат мира. Так не может продолжаться долго». И тогда Клопп основным на финише сезона решил сделать Кариуса. Только депрессняк коллеги уверенности Лорису не добавил - апогеем ее отсутствия стала игра в финале Лиги чемпионов.

Трансфер Миньоле обошелся «Ливерпулю» в 10,6 млн евро, а Кариус стоил еще дешевле - 6,2 миллиона. Бельгиец является самым дорогим вратарем в истории мерсисайдцев на данный момент! Даже «Арсенал», не привыкший много тратить на голкиперов, однажды потратил на вратаря больше - за Петра Чеха «Челси» было уплачено 14 млн.

«Ливерпуль» дважды перестраховывался, решая не переплачивать. У бизнесменов есть правило «дорогое = хорошее». Желая выручить деньги, продавец часто поднимает ценник без весомой на то причины. А покупатель клюет, потому что в подсознании у него сидит стереотип, что цена является гарантом качества. Однажды в Аризоне женщина, владелица магазина индийских изделий, не знала, как продать товар из бирюзы. Перепробовав все варианты, она написала продавщице смс, попросив умножить установленную сумму на 1/2. А та увидела только двойку! Но товар смели с прилавка! Такую уловку хозяйка открыла для себя абсолютно случайно. Словно желая не быть жертвой подобных штучек, команда Клоппа искала бюджетные варианты с голкиперами. И обожглась.

«Ливерпуль» ошибся с двумя вратаря, в сумме потратив на них 16,8 млн евро. Один из голкиперов лишил команду возможности взять Лигу чемпионов. Два просчета привели к третьему! Таким образом, скупой поплатился уже трижды - дважды потерянным деньгами (как их теперь отобьешь?) и оставленным сопернику титулу! Велик шанс, что произойдет плата за скупость и еще один раз. Ведь нужно как-то решать проблему. Вероятно, очередным выходом на рынок.

ТРАНСФЕРЫ ПО СИМПАТИИ И ЗНАКОМСТВУ

Интересно, как «Ливерпуль» делает приобретения. Ведь даже по сносной цене можно провернуть крутые сделки.

Трансфер Миньоле - прерогатива наставника вратарей Джона Ахтерберга. Брендан Роджерс, тренировавший «Ливерпуль», когда данный трансфер случился, поведал, что голландскому специалисту несколько сезонов импонировала игра бельгийца. Тем удивительнее, что специалист выстрелил в молоко.

А вот Лориса Кариуса красные брали с подачи Юрген Клоппа. Ахтербергу доверия больше не было. Кариус - соотечественник Клоппа, вместе они работали в «Майнце 05».

А мониторил ли «Ливерпуль» других вратарей вообще? Или предпочел на заморачиваться, сделав трансферы по связям?

Ни Миньоле, ни Кариус идеальными вратарями не являются, в чем не раз была возможность убедиться. Немец и вовсе периодически влипает в истории. Вчерашняя его голевая передача на Бензема - только на первый взгляд форс-мажор. В ноябре 2016 года он умудрился отправить мяч за лицевую линию своих ворот, вводя его в игру! Заработанный подобным образом угловой - эпизод для подборки эксклюзивных футбольных курьезов! И он должен располагаться по соседству с финтом Кариуса в финале Лиги чемпионов.

РОЛЬ АХТЕРБЕРГА

После матча с «Реалом» Клопп встал на защиту Кариуса: «Если вы считаете его плохим вратарем, тогда я самый большой идиот в мире футбола». Юргену не свойственно бросать своих в тяжелые моменты. И после финала он в очередной раз подтвердил, что с ним можно идти в разведку - если что, прикроет.

Ранее Клопп защищал тренера вратарей Ахтерберга, к которому у английской прессы все меньше доверия. «Джон - один из самых трудолюбивых людей, которых я когда-либо встречал. Он пашет 25 часов сутки! Я ему доверяю, потому что он блестяще работает».

Но в чем измеряется работа тренера вратарей? Разве не в качестве действий подопечных? Можно заниматься делом хоть 50 часов в сутки, но не иметь результата. Если ты бухгалтер, который вечно не успевает оформить бумаги, или водитель маршрутки, которую 100 раз за день обгоняют конкуренты и лишают прибыли, тебя уволят. Если ты наставник вратарей, то тебе повезло больше - главный тренер не даст в обиду. Пусть даже в ущерб себе.

Экс-голкипер «Ливерпуля» Брюс Гроббелар в первый сезон Миньоле много критиковал легионера. Вот одна из его ярких нападок: «Я всегда говорил, что Симон не руководит действиями защитников в собственной штрафной. Считаю, что Миньоле хуже графа Дракулы, поскольку даже Дракула выходит из своей могилы. А Симон считает, что постоянно оставаться на линии ворот - это все, что от него требуется. Для современного голкипера вратарская площадка составляет не 6, а 18 метров. Если мяч летит по воздуху - просто выйди из ворот и забери его!».

Но со временем Гроббелару стало скучно. И тогда он решил поставить точку: «Я уже сказал все, что мог. С этого момента я буду смотреть на Ахтерберга. Если он в ближайшие два года не поправит игру Миньоле, то его не должно быть в клубе». Претензии Брюса к наставнику голкиперов логичны с учетом того факта, что тот приглашал Миньоле в клуб! Годы идут, а воз и ныне там - прогресса нет. Усугубляется ситуация тем, что у Кариуса положительно динамики тоже не прослеживается.

Ахтерберг работает в «Ливерпуле» со времен Рафаэля Бенитеса. Но тогда голландец трудился в молодежной команде. В основную он перешел в 2011 году, когда ее возглавлял Кенни Далглиш. Доверились ему и Роджерс с Клоппом.

По информации английских СМИ, летом «Ливерпуль» будет искать вратаря. Для «Ливерпуля» будет лучше, если этим займутся не те, кто уже промахнулись. А Ахтерберг тем временем планирует сохранить свое место. Если удастся, то будет трудиться без права на ошибку.

На данный момент Ахтерберга выделяют сразу две истории.

1. У него есть лицензия UEFA PRO

Она позволяет возглавлять любой европейский клуб. Хоть мадридский «Реал». Ни у одного другого тренера вратарей в английской премьер-лиге такого документа нет.

Без лицензии Ахтербергу было бы сложно работать в большом английском клубе даже тренером вратарей. В качества игрока он отыграл 11 лет за скромный «Транмер Роверс», а до переезда сюда выступал в Голландии за НЕК и «Эйндховен».

2. Единственный уцелевший

Ахтерберг - единственный тренер главной команды «Ливерпуля», работающий в клубе со времен, когда Брендан Роджерс его не возглавлял.

Только время покажет, насколько Ахтерберг виновен в слабой игре Кариуса. В провалах Миньоле он виноват в любом случае, так с его подачи бельгиец перебрался на «Энфилд».