Финал Лиги чемпионов разделился на два отрезка: до травмы Мохаммеда Салаха и после ее.

ДРУГОЙ «ЛИВЕРПУЛЬ»

Египтянин покинул поле из-за проблем с плечом на 30-й минуте. В стартовые полчаса «Ливерпуль» возил «Реал», значительно превзойдя «королевский клуб» по ударам: 9-2. После ухода с поля лидера для красных все изменилось, они значительно уступили сопернику по угрозе воротам: 4-12. Причем из четырех выстрелов во втором отрезке команда Юргена Клоппа лишь один совершила с игры, тогда как остальные в результате стандартных положений!

Игра коллектива Юргена Клоппа в атаке с травмой Салаха развалилась. Что же потерял «Ливерпуль» с уходом Мо с поля, что случилось крушение?

1. Лидера

За проведенные на поле полчаса Салах дважды сам угрожал воротам и пару раз вывел на удар партнеров. Не было у коллектива Клоппа игрока более острого.

2. Скорость

«Ливерпуль» - скоростная команда. А Мо Салах - важнейшая ее атакующая шестеренка.

У красных прессинг выстроен с акцентом на быстрые ответные выпады. Для этого крайние нападающие Салах и Мане (базовая схема «Ливерпуля» - 4-3-3) при давлении перекрывают соперникам варианты передач на фланг, заставляя играть либо длинной передачей, либо разыгрывать мяч низом через центр. При потерях мяча в середине поля очень легко разогнать атаку. Именно поэтому англичанам нужны здесь ловушки. В 1/8 финала Лиги чемпионов в них регулярно попадал «Порту». «Реал» тоже ошибался, пусть и меньше.

Даже в первые полчаса игры «Реал» имел преимущество в контроле мяча - 56% на 44%. Но это не мешало «Ливерпулю» проводить быстрые атаки. После травмы Салах атак у англичан стало меньше, а территориальное преимущество «королевского клуба» возросло: 70% на 30%.

Две названные вещи - уменьшение количества атака англичан и увеличение владения у испанцев - взаимосвязаны: второе вытекает из первого. Особенность атакующей тройки «Ливерпуля» Фирмино - Салах - Мане в том, что игроки дополняют друг друга. Ударный форвард принимает мячи любой сложности и при минимуме касаний разворачивает атаку в самую опасную для ее продолжения сторону, а два африканца совершают стремительные рывки к воротам, создавая товарищу варианты. С уходом Салаха красные просто лишились одного края, потеряв в созидании. Равноценной замены нет ни одному футболисту названной тройки, что является проблемой.

Красные сами тормозили свои атаки с выходом на поле Лалланы. Двумя способами: а) передачей не в такт движениям вышедшего на поле игрока (пример - Хендерсон на 37-й минуте), который уступает в скорости Салаху; в) решением не пасовать ему (Фирмино на 45-й). Когда на поле находятся одновременно Салах и Фирмино, Мане, механизм работает как швейцарские часы.

Лаллана в игру не попал. Во втором тайме на левый край атаки передвинулся центральный полузащитник Милнер, тогда как Адам опустился глубже. Но Джеймс Салаха в атаке заменить тоже не способен.

Уход Салаха сказался на скоростных атаках «Ливерпуля». Засбоил весь механизм. Когда Фирмино поднимает голову и видит Салаха, то тут же награждает партнера передачей. С Лалланой все работает иначе.

3. Уверенность

«Мы потеряли позитивный импульс, а соперник взбодрился», - сказал Юрген Клопп о травме Салаха.

Немец прав: после замены лидера «Ливерпуль» не бил по воротам «Реала» сразу 24 минуты!

В нынешнем сезоне Салах забил 32 гола в чемпионате Англии и 10 в Лиге чемпионов. Как играть без него, нужно было осмыслить.

ЗАБЛУЖДАЛИСЬ ВСЕ, ДАЖЕ КЛОПП

Нынешний сезон вышел для Салаха настолько впечатляющим, что в определенный момент хвалить его стало скучно. И тогда специалисты переключились на Роберто Фирмино. А помог им Юрген Клопп.

«В этом году много говорится о результативных талантах Салаха. Но все потому, что у нас есть рабочая лошадка Бобби Фирмино, который дает Мо свободу. У меня было много разговор с Мо и он осознает, что партнеры делают для него», - сказал наставник «Ливерпуля» на экваторе кампании.

Экс-игрок «Ливерпуля», а ныне эксперт Джейми Каррагер пошел в том же направлении: «Фирмино является одним из самых недооцененных игроков в премьер-лиге. Его высоко ценит Юрген Клопп, но за пределами Ливерпуля Фирмино почти не упоминается, когда говорят о лучших нападающих АПЛ. А ведь это топ-игрок!»

Все это правда: Фирмино совершает много результативных действий и проводит классный сезон. Но от Салаха он зависит не меньше, чем египтянин от бразильца. Финал и вовсе показал, что южноамериканцу без африканца туго.

Мо Салах - игрок, который раскрывает и своих партнеров по атаке, и нынешний «Ливерпуль» как футбольное явление, помогая тренеру. А уже летом он постарается провернуть подобное с Египтом.