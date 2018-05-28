Зинедин Зидан возглавил «Реал» в начале 2016 года и выиграл три Лиги чемпионов из трех возможных.

Назвать результат случайным язык не поворачивается. У триумфа есть сразу ряд причин.

Химия

На тренерском посту «королевского клуба» Зинедин Зидан сменил Рафаэля Бенитеса. Правление испанца ознаменовалось натянутыми отношениями с игроками.

Больше всех из футболистов не повезло Луке Модричу: Бенитес запрещал ему делать передачи внешней стороной стопы, так как видел в них риск для контратаки. А хорват пасовать шведкой любил. Приход Зидана дал балканцу глоток свежего воздуха - новый тренер не имел ничего против излюбленного маневра подопечного. Даже наоборот, поощрял его. «Это футболист высочайшего уровня. Он подносит много блюд к нашему столу. А то, как он владеет внешней стороной стопы, меня восхищает», - сказал Зидан весной 2016-го.

Хавбек до сих пор часто исполняет передачи внешней стороны стопы. В том числе в финальной фазе атаки. В марте нынешнего года в матче с «Эйбаром» (2:1) фирменный пас Модрича интегрировал в гол Криштиану Роналду.

«Игроки должны получать удовольствие на поле», - сказал Зидан, едва возглавив «Реал». И вскоре подтвердил делом свои слова, позволив Модричу почувствовать себя ребенком, занимаясь любимым занятием. Бенитес про радость подопечных на поле не думал. Естественно, что игрокам сразу пришлась по душе работа с новым специалистом. На контрасте с предыдущим тренером футболисты изменения не могли не прочувствовать.

«Реал» можно сравнить с красивой, интеллектуальной и мудрой девушкой - все при ней, не сойти бы с ума. Строить отношения с такой хотят многие, но способны единицы. Ведь к ней нужно найти подход. Или нащупать химию. Потому что симпатия возникает на подсознательном уровне. На протяжении многих веков философы, психиатры и обычные люди пытались найти разгадку, можно ли посодействовать возникновению искры. И тогда лингвисты насмешили, выдав странное для этой ситуации слово «химия», которая должна возникнуть между двумя людьми. Но хохот не был вечен. Позже ученые постановили, что симпатичного тебе человека есть шанс покорить, возбудив в его мозге нейроны. Влияя на них, можно менять подсознание. В книге Лейлы Лаундес «Как влюбить в себя любого» некоторые способы описаны. Зинедину Зидану в истории с «королевских клубом» повезло: ему не пришлось копать глубоко - спасибо Бенитесу.

Зидан вернул игроков «Реала» в детство - время, когда от футбола сносит голову. Тренер даже сам не прочь поиграть с футболистами. Накануне финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» с передач Зинедина забивал Лука Модрич! В случае с командой из Мадрида такой подход сыграл не менее важную роль, чем тактика.

Интересно, что к установленному контакту Зидан стремился изначально: «Тренер должен быть близок игрокам, иметь хорошие отношения со всеми, и все сложится хорошо». Зинедин знал, как будет завоевывать трофеи!

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» забил два невероятных гола: Криштиану Роналду ударом через себя поразил ворота «Ювентуса», а Гарет Бэйл - «Ливерпуля». Есть закономерность, что подобное сотворила команда, стремящаяся получать удовольствие.

I’m failing to understand how the media works.

Indulge me please.



Ronaldo scores an overhead kick against Juventus in the CL QUARTER FINAL and we don’t talk about Madrid’s performance but only Ronaldo’s goal. Mind you, it’s in the QUATER FINAL. #uclfinal #CHAMP13NS pic.twitter.com/aRI0VYjHJP — Valar Madrid 🇬🇭 (@EdEm_qOjO) 27 мая 2018 г.

The world reacts to Gareth Bale's stunning goal from #UCLfinal 🌎⚽️ pic.twitter.com/xNSP9hqpOB — Football Planet (@FoootballPlanet) 28 мая 2018 г.

Конкуренция

Такие отношения тренера и команды опасны потенциальным расслаблением футболистов. Но это не история «Реала». У сливочных имеется отличная страховка: сумасшедшая конкуренция.

На финал Лиги чемпионов лишь со скамейки запасных выходит Бэйл и делает дубль. Как можно расслабиться находящимся на поле игрокам, когда такая глыба остается в запасе?

Даже на замену в финале Лиги чемпионов не вышли Лукас Васкес и Матео Ковачич. Оба выступят на ЧМ-2018 - первый сыграет за Испанию, второй за Хорватию.

По данным transfermarkt, общая трансферная стоимость «Реала» составляет 962,5 млн евро! К примеру, стоимость «Манчестер Сити» - 864 млн, а «ПСЖ» - 777 млн. У остальных ниже.

В команде с таким составом правильно выстроенные отношения со спортсменами играют определяющую роль. Конкуренция помогает футболистам «Реала» быть в тонусе. Но Зидан еще сделал так, что она является здоровой. Француз не делит игроков на стартовых и запасных. Вышедший в финале на замену Бэйл изначально начинал кампанию в числе первых одиннадцати.

«Это моя вина и моя ответственность», - сказал Марко Асенсио, когда его спросили о нерегулярных попаданиях в состав. Несмотря на мерцание между скамейкой и поле, в нынешней сезоне атакующий игрок забил шесть голов и сделал пять передач в чемпионате Испании, плюс совершил по одному результативному действию в Лиге чемпионов.

Расчетливый стиль

Стиль Зидана можно назвать расчетливым. Если команды Юргена Клоппа очаровывают сумасшедшим прессингом, а коллективы Жозе Моуринью в больших матчах ставят автобус, который не представляется возможным ни объехать, ни обойти, то французский специалист выбирают ту модель игры, которая подойдет под соперника.

В первом полуфинальном матче против «Баварии» (2:1) Зидан решил оставить в запасе Карима Бензема, выпустив вперед лишь Криштиану Роналду. Против немецкого клуба тренер укрепил среднюю линию, расширив ее до пяти игроков. И сыграл от обороны.

Показателен домашний матч «Реала» с «Атлетико» (3:0) в полуфинале Лиги чемпионов в прошлом сезоне. До той встречи команда Зидана пропускала в каждой игре главного еврокубка! И тогда наставник решил изменить ситуацию: в дерби Мадрида сливочные действовали в атаке по схеме 2-3-5! В районе центрального круга неизменно оставались Варан, Рамос, Каземиро, Модрич и Кроос. Двое могли подняться к штрафной, чтобы выиграть вылетающий из нее мяч, оказавшись первыми на подборе. Перестраховаться стоило, ведь у матрасников на контратаках опасен Антуан Гризманн! В той встрече он не запомнился ничем.

Когда в твоем распоряжении есть лучшие игроки мира, а ты умеешь адаптироваться к условиям, то становишься непреодолим препятствие для соперника.

Юрген Клопп неоднократно бил Хосепа Гвардиолу, подстраиваясь под соперника. С Зиданом такой трюк не работает - подо что подстраиваться? В данном случае гибкость - плюс, а не минус. «Реал» изворотлив как тактически (схемы), так и стилистически (короткие передачи, фланговая бомбардировка штрафной…).

Раскрытие потенциала игроков

Зидан внимателен как к соперникам, так и к собственной команде. В «Реале» одной из базовых стала схема 4-3-1-2. В ней форвардами являются Бензема и Роналду, а под ними действует Иско.

Португалец в данном модуле прижился, так как у него отличное голевое чутье. А его лучшие использовать, действуя перед воротами - здесь у тебя будет больше шансов. Примеру Зидана последовал наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш - он использовал Роналду на Евро-2016, на котором страна с Пиренейского полуострова оказалась сильнее всех.

Иско известен умением не терять мяч, каким бы ни было давление. Точность его пасов составляет 90%. Отличный показатель для атакующего полузащитника.

Зидан - находка для «Реала»

Зинедина Зидану немного повезло: он оказался в нужное время в нужном месте. Там, где его умение наладить контакт и не грузить игроков, оказались востребованы. Большие футболисты легко поняли выдающегося в прошлом футболиста. Но шансы жизнь предоставляет многим. Не все пользуются. В отличие от Зидина, Бенитесу мудрости не хватило. Поэтому француз - большой молодец.

До Бенитеса «Реал» возглавлял Карло Анчеллотти. Зидан помогал ему. И тогда сливочные тоже выиграли Лигу чемпионов. Особенность итальянца в том, что он так же умеет располагать к себе игроков и дает им получать удовольствие на поле. Однако, реальная тенденция.

Попади Зидан в «Алавес» - и у него могло ничего не выйти. В этом коварство тренерской профессии: твои умения будут не везде пригодны. Его учитель, Карло Анчелотти, готов подтвердить.