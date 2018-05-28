Российский арбитр Сергей Карасев, который будет работать на матчах грядущего ЧМ-2018, рассказал о ходе подготовки судей к турниру и поделился мнением о системе видео-ассистента рефери (VAR).

«ТРЕНИРОВАТЬСЯ БУДЕМ В ЧЕРКИЗОВЕ»

- 3 июня все судьи собираются, с 4-го числа начинается сбор, тренировки, лекции. С этого же момента, в ходе занятий, начинается работа с VAR, как это было на последних сборах, проводимых ФИФА. – рассказал Сергей Карасев. – Собираемся в Москве, тут и жить будем. Пока не известно, какой отель, но где-то в центре. О конкретной гостинице ФИФА сообщит в ближайшие дни.

Весь корпус – судьи, инструкторы, руководители – будет базироваться в Москве, отсюда арбитры разъезжаются на матчи – кто поездом, кто самолетом, все получат маршруты – и затем вечером после матча или утром на следующий день возвращаются обратно.

- Где и как будут проходить тренировки?

- Скорее всего, на стадионе «Локомотива» в Черкизове. Помимо тренировок по поддержанию формы, будут моделироваться различные игровые ситуации. Насколько я знаю, пригласят футболистов, возможно из системы «Локомотива», чтобы на них судьи отрабатывали те или иные решения. Так как бригад много, скорее всего заниматься будем в две смены: кто-то утром, а кто-то – вечером.

- Тренировка с VAR – это вообще что?

- Опять-таки, будут создаваться спорные ситуации, у каждого арбитра будет свой видео-ассистент, с которым по ходу тренировки он может связаться. Если надо – подойдет и посмотрит эпизод на экране монитора самостоятельно, а если нет, то обсудит по радиосвязи.

- С глобальным введением VAR обсуждать судей будут меньше? Число ошибок ведь сократиться.

- Надо будет посмотреть, как система покажет себя на ЧМ. Сейчас сложно что-то прогнозировать. По опыту общения и наблюдений за итальянскими и немецкими арбитрами, в 90 процентов случаем VAR помогает разобраться в ситуации. Как я вижу, общественность уже приняла видео-ассистента, хотя сначала возникло недопонимание. Сейчас все встало на рельсы и движется в правильном направлении.

А судейство всегда будут обсуждать, что с VAR, что без. Если его не обсуждать, скучно будет всем жить. У нас, если брать чемпионат России, к сожалению, иногда это выходит на первый план, потому что бывают не совсем смотрибельные матчи, обсуждать в них нечего, а о чем-то поговорить надо.

- Уже знаете, сколько матчей отработаете на чемпионате мира?

- Еще не знаем, будем ли вообще судить. Руководство принимает решение о назначении на игры за два-три дня до тура группового этапа или стадии плей-офф. Поэтому мы все в режиме ожидания своего шанса.

Прописать сетку заранее невозможно, потому что судейство – дело достаточно щепетильное. Надо, чтобы судьи не пересекались по конфедерациям, чтобы все были здоровы. А если кто, не дай бог, травму получил? Так что все решается точечно и непосредственно перед матчами.

- ФИФА будет давать рекомендации? Мол, не позволяйте ломать звезд.

- Нет, пока ничего такого не было. Возможно, какую-то дополнительную информацию получим в ходе тренировок, а так все обычно: защищать здоровье футболистов, имидж арбитра, пресекать всяческие несогласия с ним. Ну, это как всегда и везде.

Перед Евро-2016 нас не зажимали в рамки, а просто напоминали те рекомендации и блоки, которые существуют. И все прошло в плане арбитража достаточно гладко. Ничего нового и непонятного предложено не было. Отсутствовала дополнительная психологическая накачка, все работали, как умеют. Сейчас, думаю, тоже никто никого переделывать и перестраивать не собирается, все уже состоявшиеся люди, у всех своя манера судейства. Ни в коем случае не надо передергивать людей.

- Давайте честно: волнуетесь?

- Волнения все уже давно позади. Мы переживали, отберемся или нет, а теперь мы просто находимся в процессе и этому очень рады. Надеемся, что шанс нам дадут. Ожидания? Мы отобраны в финальный лист и надеемся, как и остальные 36 бригад, что получим назначение.