Сразу два соперника россиян по группе чемпионата мира – сборные Египта и Саудовской Аравии – попали в щекотливую ситуацию. С 17 мая по 14 июня мусульмане отмечают священный месяц Рамадан. А значит, в течение всего периода подготовки к турниру футболистам этих команд нельзя будет потреблять пищу и воду в дневное время суток. Или все не так строго?

БЕЗ ЛЕКАРСТВ И С МОКРОТОЙ

Пост у мусульман называется саум. Цель саума – продемонстрировать силу своей веры. В эти 30 дней требуется отказаться от всех человеческих нужд. На деле это означает полный отказ от приема пищи, курения и секса в светлое время суток. Более того, после восхода и до заката запрещается даже принимать лекарства и сглатывать мокроту, которая случайно попала в ротовую полость… И как в таких условиях тренироваться?

Для примера, между восходом и заходом солнца в Москве сейчас проходит порядка 17 часов. Представьте себе, что в этот промежуток времени вы не смогли бы сделать даже глоток воды. А немного поесть вам разрешили бы сразу после заката, вслед за произнесением молитвы Магриб, а также перед восходом, до произнесения молитвы Фаджр.

Очевидно, что футболистам, желающим соблюдать саум, придется несладко. Физические затраты должны компенсироваться хорошим и сбалансированным питанием. А как же нащупать здесь баланс?

Особенно актуален этот вопрос перед крупными турнирами вроде чемпионата мира, когда тренеры пытаются заложить фундамент физической подготовки, стремясь плавно вывести команду на пик формы. Здесь важны любые нюансы. В том числе – связанные с питанием. А саудиты проведут первый матч – против России 14 июня – аккурат в последний день Рамадана. Как же им быть?

ПУТНИКИ И УМИРАЮЩИЕ

Мусульмане понимают, что в некоторых ситуациях человек физически не способен соблюдать пост. Поэтому в общих правилах содержатся некоторые исключения, которыми теоретически могут воспользоваться футболисты.

Самое логичное – признать себя «путником». Те, кто находится более чем в 90 километрах от дома, могут не соблюдать саум… Впрочем, это достаточно упрощенное толкование. В действительности, нарушать саум разрешается лишь тем путникам, которые находятся в дороге, а не просто переехали в другое место. И 90 километров – расстояние не от собственного дома, а от любого помещения, в котором есть возможность переночевать и принять пищу.

Так что, пятизвездочный отель в России или другой стране, где будут проводить сборы Египет и Саудовская Аравия, станут для футболистов «домом». И не позволят никаких поблажек.

Есть еще одно исключение: саум можно не соблюдать тем, у кого имеются медицинские противопоказания. А пост в жаркую летнюю погоду, когда футболисты подвергаются тяжелым физическим нагрузкам, вполне способен нанести вред здоровью. Тем не менее, большинство игроков-мусульман этой лазейкой не пользуется, считая такой подход проявлением малодушия. Ведь от тренировок, даже без пищи и воды, еще никто не умирал.

Самое популярное решение проблемы – вынужденный пропуск одного или нескольких дней саума, которые верующему позволительно компенсировать до наступления следующего месяца Рамадан. Так частенько и поступают футболисты. Во время тренировочного процесса они, конечно, соблюдают пост, но в день игры его нарушают, чтобы наверстать упущенное потом.

Но и так поступают далеко не все. Среди игроков сборных Саудовской Аравии и Египта хватает настолько религиозных людей, которые будут поститься «от и до», невзирая на значимость чемпионата мира и возможные проблемы с полноценной подготовкой к турниру.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ КУПЕРА

Главный тренер египтян Эктор Купер сильно озабочен проблемой. «Футбольная ассоциация Египта наняла специалистов, чтобы помочь игрокам в течение Рамадана, – заявил аргентинец. – Мы будем внимательно следить за рационом и сном футболистов. Надеюсь, диета не скажется негативно на их организмах. Но, конечно, ситуация ненормальная. Когда человек не потребляет пищу от заката до рассвета, он не может 100-процентно выкладываться на тренировках, ему сложнее восстанавливаться. Впрочем, я не могу заставить игроков отказаться от правил Рамадана. Будем исходить из того, что есть».

По поводу Рамадана в свое время высказывался и тренер «Ньюкасла» Алана Пардью, под руководством которого в 2011 году выступал форвард Демба Ба. Британец заявил, что пост плохо влияет на состояние игрока, а болельщики после этого принялись отмечать каждый гол футболиста специальной кричалкой: «Демба забил один! Он никак не насытится после Рамадана! Демба забил два! Он никак не насытится после Рамадана!» К концу сезона Ба наколотил 16 мячей…

ПРОВЕРКА ДЛЯ САЛАХА

В прошлом году Центральный совет мусульман Германии выступил с официальным заявлением, разрешив исповедующим Ислам немецким футболистам (Месуту Озилу, Сами Хедире и многим другим) не соблюдать саум в дни важных матчей. Разумеется – с обязательной последующей «компенсацией». Но отрицательное воздействие священного месяца на футбольные результаты пока не доказано.

Так, Амр Заки, нападающий, которого многие считали лучшим в истории сборной Египта до появления нынешней суперзвезды «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха, признался в интервью, что в Рамадан он играл даже лучше. «Я старался изо всех сил, появлялась дополнительная мотивация доказать тренеру, что саум мне не мешает», – объяснял он СМИ.

А марокканский футболист Абдульазиз Аханфуф в дни Рамадана отличился своим единственным в карьере хет-триком. Он верит, что это Аллах вознаградил его за стойкость духа и силу веры. Так что нашим не стоит расслабляться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

САЛАХУ НАДО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ФЕТВОЙ?

О влиянии Рамадана на подготовку команд к чемпионату мира высказались представители Совета муфтиев России, врач «Спартака», в составе которого выступают исповедующие ислам Софьян Ханни и Сердар Таски, а также капитан грозненского «Ахмата».

Рушан АББЯСОВ, первый заместитель председателя Совета муфтиев:

– Если мы обратимся в священный Коран, то там написано: те, кто находится в пути, и те, кто болен, освобождаются от соблюдения поста в дни Рамадана с последующим восстановлением того количества дней, которые они пропустили.

Футболисты из арабо-исламского мира могут считаться путниками, соответственно они имеют право не соблюдать в эти дни Рамадан. Впрочем, каждый сам принимает решение. Есть люди, которые в пути могут соблюдать пост, для них это неутомительно, другим – тяжело.

В своих странах игроки сборных Египта и Саудовской Аравии могли обратиться к муфтию для предоставления фетвы. Фетва – это каноническое религиозное заключение богослова на основании Корана. И муфтий может пойти на некое послабление в этом вопросе. Подготовка к такому серьезному турниру, как чемпионат мира – веская причина. А можно проводить тренировки поздним вечером. Это уместно, я сам, когда учился в одной из арабских стран, держал пост и при этом занимались спортом.

Михаил ВАРТАПЕТОВ, врач «Спартака»:

– Я категорически против соблюдения священного месяца Рамадан профессиональными спортсменами, потому что они теряют что-то в своей подготовке. Конечно, человек не умрет под нагрузками, но его недоработка на тренировке может сказаться на результатах. Мы, к счастью, в массовом порядке не сталкивались с такого рода случаями, но я знаю о подобных проблемах в командах, где много футболистов из исламских стран. Коллеги жаловались. Впрочем, нашей сборной не надо излишне рассчитывать на то, что Саудовская Аравия или Египет подойдут к матчам чемпионата мира в плохом состоянии. Все-таки пост – не самый серьезный фактор, влияющий на подготовку.

Ризван УЦИЕВ, капитан «Ахмата»:

– В период священного месяца Рамадан режим подготовки и тренировок меняется, в основном это касается питания и сна. Чувствуешь слабость, этого, к сожалению, не избежать. В моей практике были случаи, когда матчи проходили в Рамадан. Первый тайм вроде силы еще есть, но дальше играть становится тяжело.

Избежать каким-то образом этого нельзя, стараемся соблюдать все, что прописано в священном Коране. Помню, мы тренировались на сборах, и тренер делал нам облегченную программу. Было меньше беговой работы, ведь любой специалист, который сталкивался с подобным, знает, что сильно нагружать нельзя. Перед матчами тренер просил, чтобы мы не держали уразу (самый строгий пост перед окончанием Рамадана. – Прим. ред.), но для нас это обязательно.

Был момент, когда после Рамадана начался чемпионат. И я себя чувствовал нормально, никакой тяжести, наоборот, ограничения в питании сказались положительно. Это я к тому, что не надо надеяться на плохую форму соперников сборной России по группе.

СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ ЧМ-2018, ГДЕ БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ ИСПОВЕДУЕТ ИСЛАМ

Страна Доля мусульман, %

Иран 99,3

Саудовская Аравия 99,3

Тунис 99,1

Марокко 98,7

Сенегал 95,0

Египет 90,0