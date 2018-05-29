Говорят, что статистика никогда не врет. Интересно, как должна выглядеть статистически идеальная сборная России?

Статистика никогда не врет. Это аксиома. Совершенно другой вопрос, что она не говорит нам и всей правды. Но ведь не врет же…

«Советский спорт» решил воспользоваться этой аксиомой, чтобы собрать статистически честную сборную России, которая могла бы отправиться на чемпионат мира 2018 года.

Для выборки футболистов мы пользовались известным сервисом InStat, который используют профессиональные клубы по всему миру и многие национальные федерации. Отбор игроков происходил по суммарному показателю всей их статистике, который в системе называется InStat Index. Чем выше показатель – тем лучше статистика игрока в среднем в каждом матче.

Мы отбирали футболистов исходя из того, что Россия будет играть по схеме 5-3-2. На каждую позицию было отобрано по два футболиста: 10 защитников, 6 полузащитников и 4 нападающих. Три места в сборной России, как этого требуют правила ФИФА, были отданы вратарям. Вот, что у нас получилось:

ВРАТАРИ:

Игорь Акинфеев (InStat Index 274) – вратарь московского ЦСКА и первый номер сборной России статистически подтвердил свой статус и занял место в наших виртуальных воротах.

Гилерме (266) – вторым по статистике стал вратарь клуба-чемпиона, московского «Локомотива». Станислав Черчесов в свою сборную его не пригласил.

Андрей Лунев (266) – третьим голкипером страны с той же статистикой стал страж ворот «Зенита». Он в сборной Черчесова присутствует.

ЗАЩИТНИКИ:

Виктор Васин (280) – центральный защитник ЦСКА стал лучшим центральным защитником страны. В сборной Черчесова его быть не может из-за травмы – разрыв крестообразных связок колена.

Георгий Джикия (276) – второй по силе центральный защитник России тоже пролетает мимо настоящей сборной – та же травма у игрока обороны «Спартака».

Василий Березуцкий (275) – третьим игроком центра обороны по статистическим показателям в нашей стране стал еще один футболист ЦСКА Василий Березуцкий, которого в сборной Черчесова нет, но причина не в травме.

Вальдемар Антон (271) – мало кто знает, но в немецком «Ганновере 96» играет некий 21-летний Вальдемар Антон стоимостью 10 млн евро. Так вот, ему при желании за пару дней можно сделать российский паспорт. Было бы желания. Нет желания – нет и футболиста в сборной России.

Сергей Игнашевич (266) – пока 38-летний футболист ЦСКА в сборной присутствует, но выглядит больше, как приглашенный свадебный генерал, чем как надежда команды.

Роман Нойштедтер (265) – как бы ни критиковали Романа, он все равно даже по статистике попадает в сборную России, опережая Кутепова, Кудряшова и многих других, кого пригласил Черчесов.

Эдгар Приб (290) – у этого футболиста – лучший показатель в команде – 290. Он играет вместе с Вальдемаром Антоном в «Ганновере». Его основная позиция – левый защитник, но он может сыграть и в полузащите и в опорной зоне. Нужен сборной Черчесова? Нет.

Дмитрий Комбаров (264) – вас это может удивить, но Дмитрий Комбаров по статистике – и правда лучший левый защитник в чемпионате России из числа россиян. Почему его не вызвал Черчесов? Догадайтесь сами.

Марио Фернандес (289) – правый защитный ЦСКА – лучший по статистическому показателю в нынешней команде Черчесова.

Сергей Петров (265) – почему-то на игрока «Краснодара» тренеры сборной России просто отказываются обращать внимание. А он – второй по силе на позиции правого защитника.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:

Игорь Денисов (272) – ситуация с Денисовым – притча во языцех. Игрок – лучший на своей позиции, но в сборной его нет. И не будет.

Юрий Газинский (269) – полузащитника «Краснодара» Черчесов взял в команду в последними момент – вместо Дениса Глушакова. Правильно сделал, судя по статистике.

Александр Головин (282) – молодой талант из ЦСКА – третий по статистическим показателям во всей национальной команде.

Алексей Миранчук (265) – одно из открытий сезона оказывается в сборной России и по статистике и в реальности.

Алан Дзагоев (262) – сложно было себе представить сборную без Дзагоева. Главное, чтобы травму не получил.

Антон Миранчук (256) – брата-близнеца Алексея, оказывается, в сборную взяли не для развлечения своего родственника, а за реальные заслуги.

НАПАДАЮЩИЕ:

Федор Смолов (286) – второй по статистике во всей команде – нападающий «Краснодара». выбора у Черчесова на этой позиции нет. конечно, Смолов – в сборной и в действительности.

Александр Кокорин (258) – и снова игрок попадает в сборную по своей статистике, но не может сыграть на ЧМ-2016 из-за травмы.

Антон Заболотный (248) – так уж получилось, что статистика сделала третьим форвардом России Антона Заболотного. Его отцепили от команды Черчесова в последний момент, предпочтя вместо него Федора Чалова.

Ари (243) – четвертым форвардом страны по статистике стал бы Ари. В системе он уже значится, как российский игрок. Но в сборной его никто не ждет.

Итог? Из статистической сборной в реальную вызвано менее половины футболистов – 11 из 23. В команду не попало 12 статистических лидеров, лишь 3 из которых пропустят ЧМ-2018 по причине травмы.

Вот так выглядит идеальная сборная России: