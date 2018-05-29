27 мая в Сирии состоялось сразу три товарищеских матча, организованных "Советским спортом" совместно с департаментом культуры Министерства обороны России.

Сейчас по всей России висят рекламные плакаты, возвещающие о том, что чемпионат мира по футболу – это 11 городов, 32 команды и 64 матча. На самом деле сегодняшний футбол – это гораздо больше, чем чемпионат мира.

В эти дни футбол добрался не только в самые отдаленные, но и в самые закрытые точки мира. В Сирии у россиян миротворческая миссия. Но - не поверите – место для футбола нашлось и там!

27 мая в Сирии состоялось сразу три товарищеских матча, организованных «Советским спортом» совместно с департаментом культуры Министерства обороны России.

Команда звезд отечественного футбола во главе с такими игроками, как Роман Павлюченко, Евгений Алдонин, Дмитрий Ананко, Сергей Юран и другим встретилась с командами российских кораблей «Ярослав Мудрый»: «Адмирал Эссен» и командой нашей базы Хмеймим.

Первые две встречи завершились в пользу профессиональных футболистов со счетом 3:1 и 5:4, а военнослужащие их Хмеймима сумели отстоять боевую ничью 5:5.

По окончании игр военные пообщались с футболистами, получили автографы на память, а также подарки с родины, которые организовали НКО Фонд поддержки детско-юношеских спортивных мероприятий «Галактика спорта» и Благотворительный фонд социальных инициатив «Народное единство».