Чемпионат мира в России – отличная возможность для иностранцев познакомиться с нашей страной, весело провести время и на время забыть обо всех жарких политических баталиях. Ну а пока коллеги из зарубежных и отечественных изданий выясняют, кто из футбольных хулиганов «ударит» первым, «Советский спорт» поговорил с довольно необычным гостем из Англии.

Эван Флинн – житель Лондона и преданный болельщик «Тоттенхэма». Именно он был автором одной из наиболее интересных книг о футболе в Англии – “We are Sunday League”. Будучи футбольным фанатом и игроком низшего дивизиона, так называемой «Воскресной лиги», он писал на страницах книги о трудном пути к вершинам с самых низов, где о гламурной АПЛ даже не хотят слышать.

Во время чемпионата мира английский писатель посетит Россию. О своих ожиданиях, проблемах футбола и ультранасилия, далекой любви к России в интервью «Советскому спорту» рассказал английский болельщик Эван Флинн.

Шотландец будет болеть за Англию. Это вообще законно?

- Эван, это твой первый приезд в Россию?

- Да. Мало того, это вообще моя первая поездка на чемпионат мира по футболу. Вообще я больше болею за сборную Шотландии, но в России буду за Англию.

- Довольно странно, что шотландец поддерживает англичан…

- Дело в том, что мой отец – шотландец, а мама – англичанка. У меня есть выбор, за кого болеть. Но Шотландия с треском провалилась и не вышла. Так и быть, поддержу сборную Англии.

- То есть ты действительно радовался, что англичане прошли квалификацию?

- Конечно, а еще больше за наших парней из «Шпор». В составе сборной много игроков «Тоттенхэма» и я рад, что увижу их на большом турнире. Харри Кейн будет капитаном! А ведь он прошел через «огонь и медные трубы» молодежки нашего клуба. Поэтому мы считаем его вообще одним из символов современного «Тоттенхэма». Многие будут болеть персонально за него. Да и вообще, если бы Англия не прошла квалификацию в Россию с таким составом, я бы упал в обморок.

Дедушка возил папу на выезд за «Селтик» в СССР

- И тогда ты решил, что должен тоже лететь в Россию?

- Я это понял еще полтора года назад. Всегда хотел побывать у вас в гостях. В школе мы изучали историю СССР, то же самое меня ждало затем и в университете. Россия – классная страна с богатой историей. Так что я совмещаю приятное с полезным – еду на чемпионат мира и лично знакомлюсь с тем, что я учил в книгах. Спасибо моей девушке, что она так много сделала для нашей поездки: отели, перелеты, передвижения.

- Она русская? Или просто тоже любит Россию?

- Нет. Она англичанка, но рада побывать у вас. Жила некоторое время в Колумбии и ездила поддерживать их во время чемпионата мира 2014. Вот и в России она будет за колумбийцев. Одно условие моей поездки – я иду вместе с ней на матч Колумбия – Польша в Казани. Пришлось согласиться.

- Эван, ты совсем не типичный фанат из Англии…

- Это точно. Для меня есть не только Англия, хоть я и буду петь наши песни на стадионе в матче против Бельгии. Я еду ради большого футбольного праздника и страны, которая мне нравится. Еще в 1968 году мой дедушка, ярый фанат «Селтика» возил папу на выезд в СССР, спустя год, как «кельты» выиграли Кубок европейских чемпионов. Тогда, по-моему, бились против «Динамо» Киев. Они ходили по городу, пытались разговаривать про «Селтик», футбол, жизнь в СССР. Я очень хорошо помню дедушкины истории про ту поездку. И все это заставляет меня чувствовать связь с Россией и Украиной, хоть я и ни слова не могу сказать ни на одном, ни на другом языке.

Чтобы попасть в Россию, он даже не купил абонемент на «Тоттенхэм»!

- А в каких городах ты планируешь побывать в России?

- Мы едем в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород. Все главные футбольные города. Это будет жаркая пара недель!

- Не пойми меня превратно, но дорого вышло? Перелеты, отели… Цены ведь растут перед чемпионатом мира.

- Вообще, даже для лондонца получается дороговато. Я почти два года откладывал деньги в копилку. Да я даже не купил в этом сезоне абонемент на свой «Тоттенхэм», чтобы попасть в Россию! Мы будем жить в относительно недорогих отелях. Но знаешь, такое событие бывает раз в жизни. А на это и денег не жалко.

- Ты назвал города самыми футбольными в России. Неужели РФПЛ популярна в Англии?

- На самом деле нет. Особо информации про ваш чемпионат не появляется. Но по опыту Лиги чемпионов и Лиги Европы скажу, что я немного разбираюсь в вашем чемпионате. Знаю и большинство тех игроков, кто будет в составе сборной России на чемпионате мира. Да и в моем любимом Лондоне играли русские – Аршавин в «Арсенале» и Павлюченко в «Тоттенхэме». Они были вполне неплохими футболистами, но что-то пошло не так. Не получилось закрепиться в Англии.

- Юрий Жирков еще играл в лондонском «Челси»…

- Точно, помню его! Но мне из нынешних российских футболистов больше всех нравится Алан Дзагоев. На него приятно посмотреть. Кстати, я слышал, что сейчас российский футбол переживает перемены?

Учитесь делать из футбола шоу

- В какой-то мере. Можешь что-то посоветовать? Взять пример с АПЛ?

- Английская премьер-лига, мне кажется, сейчас имеет преимущество над всеми чемпионатами. Игроки со всего мира стремятся приехать к нам. Английский футбол популярен и в Азии, и в Африке. Нам очень повезло, что у нас есть такое количество команд с богатой историей. Они на слуху и умеют показывать шоу. Вот этому «шоу» и стоит поучиться, наверное. Приглашать побольше иностранцев.

- Некоторые были бы рады, но у нас действует лимит на легионеров…

- Да? В Англии тоже находятся те, кто считают, что пора вводить ограничения. Якобы, у нас полно иностранцев и они мешают развивать молодых англичан. Правда, такие умники обычно вылезают исключительно после поражений сборной Англии. Скажу так, если ты действительно хорош, то играть с мировыми звездами для тебя будет только в удовольствие. Учиться у них, впитывать в себя плоды разных футбольных культур. Достаточно сравнить уровень АПЛ 25 лет назад и сейчас. Приход иностранных тренеров и футболистов поднял планку зрелищности и умения. А молодым надо зарабатывать авторитет не только у своих, но и у иностранцев. Это настоящая школа жизни, наряду с низшими лигами.

- Низшие лиги – это как раз твоя любимая тема. Ты же написал целую книгу про футбольные низы. В России, кстати, сейчас назревает реформа этих дивизионов.

- Это очень хорошо. Делайте лиги полупрофессиональными. Англия же довольно уникальна: у нас маленькая страна, но в каждом захолустье есть свой футбольный клуб. Играть в низах – шанс для молодых футболистов стать звездами. Тот же Джейми Варди, кем он был и кем стал? С самого низа он поднялся не только на вершину, но и выиграл АПЛ с «Лестером», а теперь сыграет на чемпионате мира. Футбол у нас – это основной спорт, религия. Может быть в России любят что-то еще и развивают другой вид спорта. И молодежь идет заниматься им. Я только предполагаю, не так сильно знаком с вашими реалиями, у нас про российскую футбольную жизнь вообще не очень подробно пишут.

Сказал бы русским фанатам: «Не судите о нас по хулиганам»

- А что же все-таки проскакивает в СМИ?

- К сожалению, большинство новостей о российском футболе не связаны с самой игрой. Нам рассказывают о футбольных хулиганах. В Англии была такая же проблема. Но еще в моей юности с ней активно боролись. Я не говорю, что и наши до сих пор не отличаются. Я думаю, что Россия должна пройти по нашему пути выздоровления. Ведь все мы любим футбол в конце концов.

- Недавно мы публиковали материал, в котором выяснили, что российские хулиганы поддерживались правительством. Кстати, об этом писал и коллега из The Guardian.

- Это ужасно. Я читал тот текст. Не могу как-то это комментировать. К счастью, моя история с хулиганизмом давно закончилась.

- Ты не принимаешь участие в стычках? У «Тоттенхэма» же очень популярна банда Yid Army («Армия жидов» - прим. «Советского спорта»).

- Нет-нет. Какое-то меньшинство идиотов из Англии напиваются и начинают бузить. Дни организованного футбольного хулиганизма давно ушли. Но осталась репутация. России надо пройти через это, а чемпионат мира – отличный шанс показать, что страна любит именно футбол. Фанаты должны провести отличные четыре недели на этом футбольном празднике без вражды. И без выдумок о футбольных хулиганах в прессе.

- В английской или российской? У нас тоже частенько публикуют шокирующие заявления.

- В любой прессе. У нас это стало уже традицией фокусироваться на хулиганах. Иногда это правда страшновато читать. Но журналисты часто пишут об этом только ради кричащих заголовков.

- Будь у тебя шанс, что бы ты сказал в лицо российским и английским футбольным хулиганам?

- Я бы попросил российских фанатов не судить об англичанах по футбольным хулиганам. Кстати, то же самое я бы сказал и нашим. Мы должны уважать друг друга вне зависимости от того, за кого мы болеем. Чемпионат мира – это шоу, которое объединяет десятки разных стран и культур. Лично я еду в Россию, чтобы завести новых друзей. Жалко, конечно, что финала Россия – Англия не будет. Но я ставлю на немцев. Так что за свои деньги я спокоен.

Никакой политики, только футбол и русская водка!

- И все же в прессе пишут не только о хулиганах. Политика, обвинения в боевых действиях в Украине, в сбитом Боинге МН17… Насколько эта политическая картина важна для английского болельщика? Не отказываются ехать?

- Хороший вопрос. Но я не знаю, что на него ответить. Лично для меня, все это не играет роли, если речь идет о чемпионате мира. Политическая ситуация очень неоднозначная и интересная. Но давайте не привязывать ее к футболу. Любая страна, где проходит чемпионат мира, хочет показать все лучшее, что у нее есть. В России будет также. Помню как я гордился, что в Лондоне провели Олимпийские игры в 2012-м. Думаю, что через месяц и вы почувствуете то же самое. Я очень жду поездки и даже иногда не могу уснуть из-за этого.

- А есть планы кроме футбола? Музеи, экскурсии, пабы?

- Красная Площадь – это «номер один» моей программы. Потащу девушку и в мавзолей Ленина. Он был одной из ключевых фигур 20 века. Мой дедушка очень интересовался биографией Ленина. Конечно, мы и пройдемся по вашим пабам. Оценим, насколько они соответствуют. И русскую водку, и борщ я просто обязан попробовать. В Англии мы любим попить «русской воды» - это для настоящих мужчин. Но у нас так много утренних вылетов, так что всю ночь не повеселишься. Главное все-таки – футбол. Мы все едем ради месяца отличного шоу!