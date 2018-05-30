О том, что представление Семака совсем близко, стало понятно в понедельник вечером, когда его жена стала спойлерить в социальной сети. На ее странице в инстаграме появилась фотография, где отчетливо видна надпись «Зенит».

Это только подтверждало ранее появившийся слух, что во вторник новый тренер сине-бело-голубых встретится с фанатами команды. Окончательно все встало на места днем, когда поочередно «Уфа» объявила об уходе Семака, а «Зенит» сообщил о его назначении главным тренером и опубликовал фотографии с подписания контракта в Петербурге.

Встреча с фанатами должна была состояться вечером на базе команды в Удельном парке. В том же месте планировалась экскурсия для участников одной из студенческих лиг Петербурга. Только все планы второй компании внезапно нарушились. Еще до объявления Семака главным тренером «Зенита» экскурсию студентов внезапно отменили – якобы из-за передачи объекта оргкомитету ЧМ-2018, о которой почему-то не знали накануне. Скоро на этой базе будет тренироваться первый соперник сборной России по групповому этапу – команда Саудовской Аравии. Но режим охраны уже усилен, да и не только в этом конкретном месте, а по всему городу.

Встречу фанатского движения с Семаком не стали отменять – просто перенесли на стадион «Петровский». Правда, старт мероприятия сдвинулся на половину девятого вечера, что на пару часов позже первоначального времени. Любопытно, что сами фанаты и отвечали за пропуск людей на арену, а не служба безопасности стадиона (считай, клуб, поскольку «Зенит» продолжает владеть «Петровским»). Вход был строго по спискам, и некоторым болельщикам, которые надеялись проскочить внутрь, приходилось разворачиваться обратно. В районе восьми часов входные ворота и вовсе были закрыты охраной на замок.

Такой организованности фанатам не хватило раньше, ведь информация о мероприятии сначала появилась в сети именно от одного из них. Правда, позже была удалена со страницы в социальной сети. На самой встрече активные болельщики не допустили какой-либо утечки. Пока шло общение, в интернете было не найти ни одного поста о мероприятии.

На стадион не пустили и прессу, так как мероприятие считалось закрытым (хотя мартовская встреча с болельщиками на стадионе «Санкт-Петербург» была открытой). Повезло с неравнодушием Семака. Пообщавшись с фанатами не более получаса, новый тренер «Зенита» собирался покинуть «Петровский» на машине, пока на выезде со стадиона его не начали тормозить журналисты. Семак не стал давить на газ, чтобы поскорее уехать, а остановил автомобиль и вышел на разговор.

Тренер не думал уговаривать поскорее отпустить из-за усталости (а он прилетел в Петербург в три часа ночи) или других дел, а вел себя противоположно: улыбался и спокойно рассказывал о текущих делах. Пусть и без конкретики. Нашлось место и шуточкам, когда один из журналистов формулировал вопрос о возможном возвращении Данни.

– Вы несколько раз сказали, что нет конкретики по игрокам. Но есть один, который несколько дней назад...

– Месси? – перебил Семак, чем рассмешил всех собравшихся, но потом без той же конкретики ответил. – Мы рассматриваем всех квалифицированных футболистов, которые могут помочь нашей команде.

Прямо во время интервью тренер отошел, чтобы сделать фотографию с подошедшими болельщиками. И потом вернулся для продолжения разговора. Хотя бы поэтому Семака так уважают в Петербурге и готовы чуть дольше обычного подождать того момента, когда он снова сделает «Зенит» чемпионом.