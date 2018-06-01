Репортаж из Сочи, где во время чемпионата мира будет жить и тренироваться сборная Бразилии.

Мы рассказали о тренировочных базах испанцев в Краснодаре и французов в подмосковном Кострове. Сегодня – репортаж из Сочи, где во время чемпионата мира будет жить и тренироваться сборная Бразилии.

И СНОВА ЖО!

Южный федеральный центр спортивной подготовки («Юг Спорт») являет собой привычную картину. Вот регбистки готовятся к Кубку мира, а легкоатлеты – к чемпионату Европы. А вот два состава молодежной сборной России по хоккею проводят традиционный майский сбор. Нетрудно встретить здесь дзюдоистов, фехтовальщиков. Разброс по видам спорта – колоссальный.

И вроде все как всегда, все те же чашки-ложки… Но не в этот раз.

…У входа в корпус оживленно беседовала группа латиноамериканцев, причем один из них – в майке ЦСКА с десятым номером и фамилией Жо на спине. И тут же пришло смутное понимание того, какие интересные гости пожалуют на базу в ближайшее время. А именно – 10 июня.

– Мы здесь уже четвертую неделю, – рассказал «Жо», который оказался Фабио. – Следим за подготовкой газона и инфраструктуры.

Любовь к ЦСКА представителю сборной Бразилии, кстати, привил отец его супруги-россиянки.

«ДУХ И ПОТ РУССКИХ ЧЕМПИОНОВ»

Фабио с коллегами, конечно, не позавидуешь. Ответственный фронт работы подразумевает максимальную концентрацию. Забавно было наблюдать, как бразильцы чуть ли не за сердце хватались, стоило рабочим недостаточно мягко наступить на изумрудный газон. Или когда пандус, ведущий к домику проходной, оказывался под углом 33,5, а не 33 градуса, как им того хотелось.

Волновались бразильцы зря. Наоборот, им надо было радоваться свалившейся в сентябре 2017-го удаче. Изначально футбольные поля «Юг Спорта» зарезервировали за собой австрийцы, но, проиграв в Кардиффе Уэльсу, лишили себя путевки на ЧМ-2018. Потому Бразилия и попала в Сочи. Где до них в идеальных условиях были подготовлены многие будущие чемпионы.

Кстати, гости спокойно восприняли то обстоятельство, что вместе с ними здесь в июне-июле будут тренироваться 600 российских спортсменов. Наш Минспорта сверстанный давным-давно план сборов менять не захотел. А бразильцев подобное соседство даже обрадовало. «Дух и пот ваших чемпионов поможет нам победить» – примерно такой была реакция пентакампеонов, когда им рассказали, что в Сочи к Олимпиаде в Рио готовилась золотая сборная российских гандболисток под руководством Евгения Трефилова. Места для будущих побед здесь, что называется, намоленные.

ПЕСОК С КОПАКАБАНЫ

С балкона гостиничного корпуса «Парус» за тренировками бразильцев можно было бы наблюдать, как с вип-трибуны, да вот, по соображениям безопасности, это запрещено. Охранять команду будут самым серьезным образом.

Одно поле отвели исключительно под звездных гостей. Уже сейчас вокруг него – баннеры с девизом сборной Бразилии: «Болельщики и команда. Величие от природы». Скоро по периметру натянут дополнительную сетку с портретами всех игроков. А на каждое сиденье на трибуне – специальный чехол. Мелочей не бывает. Смотришь на мешки с песком возле поля – и не удивляешься, когда тебе говорят, что ради большого дела его привезли с самой Копакабаны…

Жить бразильцы будут в роскошном пятизвездочном отеле, который находится в 50 метрах от въезда в «Юг Спорт». Делегация ожидается внушительная. Точнее, не совсем делегация. Будущие гости называют себя исключительно семьей. Такое вот небольшое семейство в 400 человек. Филиал Латинской Америки в Сочи.

В городе, к слову, заокеанских гостей ждут. Правда, по версии некоторых местных таксистов, они – кто вчера, а кто позавчера – уже возили и Неймара, и Марсело. А сколько легенд будет бродить по Сочи после отъезда бразильцев...

В любом случае польза – налицо. «Юг Спорту» останутся идеальные поля, новый асфальт и куча других важных мелочей, для которых без ЧМ-2018 не хватило бы бюджета. Выбор бразильцев сослужил Сочи добрую службу.