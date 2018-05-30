На радость петербургским болельщикам «Зенит» возглавил Сергей Семак. «Советский спорт» о том, кто будет играть в команде Сергея Богдановича.

Игорь Денисов ‒ 2 млн. евро

Чемпион России в составе «Локомотива» признавался, что любит родной Петербург. Но любовь к городу вовсе не гарантирует аналогичных чувств к клубу. У Игоря наверняка остался зуб на «Зенит». Да и фанаты сине-бело-голубых вряд ли устроят Денисову теплый прием. Придется ходить с охранником, как когда-то Владимир Быстров.

А вот Семак хочет видеть Денисова в составе, о чем косвенно намекнул, когда в разговоре с журналистами назвал Игоря топовым футболистом и похвалил его игру.

Если переход состоится, «Зенит» получит опорника высокого класса за небольшие деньги. Transfermarkt.de оценивает стоимость Денисова в 2 миллиона евро. Заплатить, конечно, придется побольше, но есть и вариант с обменом на Оздоева. Магомед в Петербурге не заиграл. Сам Игорь от такого перехода многое потеряет. Нет смысла уходить из команды, которая играет в Лиге чемпионов.

Иван Обляков – 1,4 млн. евро

19-летний полузащитник «Уфы» ‒ идеальный вариант усиления центра поля для «Зенита». Во-первых, Обляков – воспитанник петербургского футбола, во-вторых, Семак прекрасно знаком с его возможностями. В-третьих, за небольшие деньги (1,4 млн. евро согласно transfermarkt.de) «Зенит» получит универсального футболиста, который в 19 лет был лидером шестой команды РФПЛ.

Раджа Наингголан – 45 млн. евро

Бельгийца активно сватают в «Зенит» еще с 2012 года. В мае 2018-го итальянское издание «Calciomercato» сообщило о готовности петербуржцев заплатить за игрока «Ромы» 50 миллионов евро. Немного, с учетом того, что по данным transfermarkt.de Раджа стоит 45 миллионов. Скорее всего, итальянцы, как всегда, нафантазировали. Наингголаном интересуются куда более именитые клубы, например, «МЮ» и «ПСЖ». «Зенит» не сможет с ними конкурировать. Да и понадобится петербуржцам Раджа может только в случае ухода Леандро Паредеса.

Луан ‒ 20 млн. евро

Прошлым летом олимпийского чемпиона в составе сборной Бразилии ждали в «Спартаке», но трансфер сорвался. Теперь бразильские СМИ утверждают, что нападающим «Гремио» интересуется «Зенит». Если сине-бело-голубые расстанутся с Себастьяном Дриусси и Эмилиано Ригони, Луана можно рассматривать, как замену аргентинцам. В противном случае, еще один нападающий-легионер «Зениту» не нужен. Тем более статистика бразильца не впечатляет. 2 мяча в 12 матчах текущего сезона. Очень мало для игрока за 20 миллионов евро.

Дэйли Блинд – 18 млн. евро

С уходом Доменико Кришито «Зениту» необходим хороший левый защитник. Юрию Жиркову возраст уже не позволит провести весь матч на высоком уровне. А Эльмир Набиуллин, похоже, повторяет судьбу Иван Новосельцева, Ибрагима Цаллагова и Дениса Терентьева. Хотя при Семаке Эльмир может стать игроком основы. Сергей Богданович доверяет молодым футболистам с российским паспортом.

Если же «Зенит» захочет закрыть позицию Кришито легионером, лучший кандидат – Дэйли Блинд из «Манчестер Юнайтед». Голландец получает мало игровой практики в команде Жозе Моуриньо, но когда все же выходит на поле, показывает, что по-прежнему хорош. В Англии еще с зимы сообщали об интересе петербуржцев к Блинду, но теперь придется конкурировать с «Интером».

Игроки в аренде: Дмитрий Богаев («Ска-Хабаровск»), Лука Джорджевич, Артем Дзюба, Иван Новосельцев – (все «Арсенал»), Роберт Мак (ПАОК), Луиш Нету («Фенербахче»), Кристиан Нобоа («Рубин»), Александр Рязанцев («Амкар»), Ибрагим Цаллагов («Динамо»), Евгений Чернов («Тосно»), Олег Шатов («Краснодар»), Эрнани («Сент-Этьен»), Артур Юсупов («Ростов»).

Из зенитовских игроков в аренде можно собрать команду, которая точно претендовала бы на Еврокубки. Выделяются в этой компании Артем Дзюба и Олег Шатов. Нападающий после ссылки в «Арсенал» подтвердил, что еще на что-то способен и забил шесть голов в десяти матчах. «Зенит» был в числе пострадавших клубов. Такую прыть Дзюбы не мог проигнорировать Станислав Черчесов и включил Артема в расширенный состав сборной России на чемпионат мира. Нет никаких сомнений, что после домашнего мундиаля Дзюба вернется в Петербург. Если, конечно, не сыграет на нем так, что привлечет внимание европейских грандов. А вот вернуть Шатова будет проблематично. «Краснодар» арендовал полузащитника с правом выкупа и наверняка воспользуется такой опцией.

Из остальных россиян в аренде вряд ли кто-то нужен «Зениту». Защитник Евгений Чернов даже вызывался в сборную России, но концовку сезона провел слабо, как и весь «Тосно». Скорее всего, 25-летнего игрока ожидает переход в стан кого-нибудь из новичков РФПЛ.

Иван Новосельцев не играл даже в «Арсенале». Центральный защитник с российским паспортом петербуржцам бы не помешал, но Новосельцев явно не тот, кто может помочь. Тем более есть молодой Илья Скроботов. А Семак любит и умеет работать с молодежью. Цаллагов и Юсупов тоже – не уровень команды, которая претендует на место в Лиге чемпионов.

Из легионеров ярче всего себя проявил Лука Джорджевич. 7 голов в 22 матчах за «Арсенал». Но путь в основу «Зенита» ему закрыт. Причина тому ‒ лимит. Это же касается и Кристиана Нобоа, хотя эквадорец и сам не захочет уходить от своего футбольного отца Курбана Бердыева. Роберт Мак тоже предпочтет теплую Грецию дождливой и холодной России.

Эрнани ‒ страшный сон всех петербургских фанатов. Что это за игрок, 40 тысяч зрителей на трибунах «Крестовского» увидели в матче квалификации Лиги Европы против «Бней Иегуды». Любое действие бразильца приводило к потере мяча. А вот Луиш Нету не помешал бы на первых порах, пока восстанавливается от травмы Эмануэль Маммана.