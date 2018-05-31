Прошу занести в протокол, что ни подтрунивать, ни злорадствовать, ни выступать с филиппиками, ни писать диатрибы в адрес нашей сборной мне не нравится; я, конечно, гаер, фраер и позер, но не настолько.

Но вчера... это была не просто самодеятельность, но самая дремучая самодеятельность в самом бестолковом ее изводе.

Я, вообще-то, человек жизнерадостный, чужд воркотне, но эти ребята... эти ребята способны умертвить все живое.

"Под нагрузками" - что это за волапюк такой?! А что, австрийцы из борделей и баров съехались?

Не надо надувать щеки, помолимся, чтобы срам был меньших масштабов, чем представляется сейчас.

Между Зобниным и Кузяевым столько же взаимопонимания, сколько было бы между мной и Земфирой, дерзни я выйти с ней на сцену, и то у нашего тандема шансов поболее: я старательный и бьюсь до последнего вздоха.

Но ведь "кто в лес, кто по дрова" - это касается всех, никакие "нагрузки" не могут оправдать этот армагеддон-инвалид-футбол.

Но не сомневаюсь, что Черчесов уже дал складное интервью про свое видение и про то, что мы должны объединиться вокруг сборной.

Я готов, сборная-то где?!

Я сейчас не про показательную порку, на нее нет времени уже, будем надеяться на чудо, больше не на что.

С уважением, Отар Кушанашвили