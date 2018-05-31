МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

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ГРУППА Е

17 июня 15.00 (мск) Самара Коста-Рика – Сербия

22 июня 15.00 Санкт-Петербург Бразилия – Коста-Рика

27 июня 21.00 Нижний Новгород Швейцария – Коста-Рика

ПОДГОТОВКА

Костариканцы будут готовиться у себя дома до 3 июня, когда проведут контрольный матч с Северной Ирландией. На 7 июня у них запланирована игра против англичан в Лидсе, на 11-е - против бельгийцев в Брюсселе. Во время чемпионата мира команда будет жить в Санкт-Петербурге, а тренироваться в Павловске (стадион «Олимпиец»).

СОСТАВ

Сборная Коста-Рики уже определила заявку на чемпионат мира.

Вратари: Кейлор НАВАС (Реал), Патрик ПЕМБЕРТОН (Алахуэленсе), Леонель МОРЕЙРА (Эредиано).

Центральные защитники: Джонни АКОСТА (Рионегро Агилас, Колумбия), Франсиско КАЛЬВО (Миннесота Юнайтед), Джанкарло ГОНСАЛЕС (Болонья), Кендалл УОСТОН (Ванкувер Уайткэпс), Оскар ДУАРТЕ (Эспаньол).

Крайние защитники: Кристиан ГАМБОА (Селтик), Ян СМИТ (Норрчепинг), Брайан ОВЬЕДО (Сандерленд), Рональд МАТАРРИТА (Нью-Йорк Сити).

Центральные полузащитники: Давид ГУСМАН (Портленд Тимберс), Рэндалл АСОФЕЙФА (Эредиано), Сельсо БОРХЕС (Депортиво), Ельцин ТЕХЕДА (Лозанна).

Крайние полузащитники: Кристиан БОЛАНЬОС (Саприсса), Родни УОЛЛЕС (Нью-Йорк Сити), Брайан РУИС (Спортинг), Даниэль КОЛИНДРЕС (Саприсса).

Нападающие: Марко УРЕНЬЯ (Лос-Анджелес), Хоан ВЕНЕГАС (Саприсса), Жоэль КЭМПБЕЛЛ (Бетис).

Главный тренер: Оскар РАМИРЕС.

ОТБОР К ЧМ-2018

Североамериканская группа В

И В Н П М О 1. КОСТА-РИКА 6 5 1 0 11-3 16 2. Панама 6 3 1 2 7-5 10 3. Гаити 6 1 1 4 2-4 4 4. Ямайка 6 1 1 4 2-10 4

Североамериканская финальная группа

1. Мексика 10 6 3 1 16-7 21 2. КОСТА-РИКА 10 4 4 2 14-8 16 3. Панама 10 3 4 3 9-10 13 4. Гондурас 10 3 4 3 13-19 13 5. США 10 3 3 4 17-13 12 6. Тринидад и Тобаго 10 2 0 8 7-19 6

ГОЛЫ

УРЕНЬЯ 4

БОЛАНЬОС 4

РУИС 3

ВЕНЕГАС 3

МАТАРРИТА 2

УОСТОН 2

КЭМПБЕЛЛ 2

АКОСТА 1

АСОФЕЙФА 1

БОРХЕС 1

ГАМБОА 1

КАЛЬВО 1

63% голов костариканцев приходились на заключительные 30 минут матчей

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 5,15

Выход в 1/4 финала 19,00

Выход в 1/2 финала 71,00

Выход в финал 151,00

Чемпионство 301,00

ИГРОВАЯ СХЕМА

Расстановка 1 (Навас, Гамбоа, Акоста, Кальво, Уостон, Овьедо, Гусман, Борхес, Боланьос, Руис, Уренья)

В Россию костариканцев, прогремевших на весь мир четыре года назад, привезет «ассистент ассистента». Оскар Рамирес в течение года после ЧМ-2014 был помощником Пауло Ванчопе, а тот, в свою очередь, помогал в Бразилии творцу «карибского чуда» Хорхе Луису Пинто, перебравшемуся ныне в Гондурас. В национальной команде Рамирес не новичок – десять лет назад он работал в связке с Эрнаном Медфордом. Тренер он достаточно осторожный и последовательный: попытки Ванчопе перестроить тактику на более агрессивную, со схемой 4-2-3-1, быстро аннулировал и вернулся к игре, поставленной Пинто. Да, за четыре года команда Коста-Рики постарела и почти не обновлялась, зато ее игроки досконально знают возможности друг друга и отлично сыграны. Конечно, шансов на «ремейк» у них объективно немного, но испортить настроение они по-прежнему способны любому сопернику.

ФАКТ О ЗВЕЗДЕ

Кейлор Навас является ревностным католиком. С 8 лет голкипер перед каждым матчем встает на колени во вратарской, широко расставляет руки и произносит молитву. «Больше всего мне нравится фраза из «Послания к Галатам»: «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым», - рассказывает трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала».

БОЛЕЛЬЩИКИ

Для костариканских фанатов есть только один принципиальный соперник - Гондурас. Вражда уходит корнями в далекое прошлое, когда два государства входили в Федеративную Республику Центральной Америки. На «класико сентроамерикано» случались и погромы. Однако в России гости из Коста-Рики будут наверняка вести себя смирно - как это обычно происходит на чемпионатах мира, где их пути с гондурасцами не пересекаются.

3688 км преодолеет по воздуху сборная Коста-Рики за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 10 410 км, если со 2-го, то 9175 км.

ФАКТ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Два футболиста сборной Коста-Рики – участники ЧМ-2006 Рэндалл Асофейфа и Кристиан Боланьос – могут повторить достижение Эрнана Медфорда, сыгравшего на чемпионатах мира с промежутком в 12 лет – в 1990-м и 2002-м. Боланьос в этом случае станет первым и единственным костариканцем, кто выступил на трех турнирах – он, в отличие от Асофейфы, был в составе и в 2014-м.