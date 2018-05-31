Участники ЧМ-18. Коста-Рика: ремейка не будет
Представляем участников чемпионата мира.
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА
25
ГРУППА Е
17 июня 15.00 (мск) Самара Коста-Рика – Сербия
22 июня 15.00 Санкт-Петербург Бразилия – Коста-Рика
27 июня 21.00 Нижний Новгород Швейцария – Коста-Рика
ПОДГОТОВКА
Костариканцы будут готовиться у себя дома до 3 июня, когда проведут контрольный матч с Северной Ирландией. На 7 июня у них запланирована игра против англичан в Лидсе, на 11-е - против бельгийцев в Брюсселе. Во время чемпионата мира команда будет жить в Санкт-Петербурге, а тренироваться в Павловске (стадион «Олимпиец»).
СОСТАВ
Сборная Коста-Рики уже определила заявку на чемпионат мира.
Вратари: Кейлор НАВАС (Реал), Патрик ПЕМБЕРТОН (Алахуэленсе), Леонель МОРЕЙРА (Эредиано).
Центральные защитники: Джонни АКОСТА (Рионегро Агилас, Колумбия), Франсиско КАЛЬВО (Миннесота Юнайтед), Джанкарло ГОНСАЛЕС (Болонья), Кендалл УОСТОН (Ванкувер Уайткэпс), Оскар ДУАРТЕ (Эспаньол).
Крайние защитники: Кристиан ГАМБОА (Селтик), Ян СМИТ (Норрчепинг), Брайан ОВЬЕДО (Сандерленд), Рональд МАТАРРИТА (Нью-Йорк Сити).
Центральные полузащитники: Давид ГУСМАН (Портленд Тимберс), Рэндалл АСОФЕЙФА (Эредиано), Сельсо БОРХЕС (Депортиво), Ельцин ТЕХЕДА (Лозанна).
Крайние полузащитники: Кристиан БОЛАНЬОС (Саприсса), Родни УОЛЛЕС (Нью-Йорк Сити), Брайан РУИС (Спортинг), Даниэль КОЛИНДРЕС (Саприсса).
Нападающие: Марко УРЕНЬЯ (Лос-Анджелес), Хоан ВЕНЕГАС (Саприсса), Жоэль КЭМПБЕЛЛ (Бетис).
Главный тренер: Оскар РАМИРЕС.
ОТБОР К ЧМ-2018
Североамериканская группа В
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. КОСТА-РИКА
|
6
|
5
|
1
|
0
|
11-3
|
16
|
2. Панама
|
6
|
3
|
1
|
2
|
7-5
|
10
|
3. Гаити
|
6
|
1
|
1
|
4
|
2-4
|
4
|
4. Ямайка
|
6
|
1
|
1
|
4
|
2-10
|
4
Североамериканская финальная группа
|
1. Мексика
|
10
|
6
|
3
|
1
|
16-7
|
21
|
2. КОСТА-РИКА
|
10
|
4
|
4
|
2
|
14-8
|
16
|
3. Панама
|
10
|
3
|
4
|
3
|
9-10
|
13
|
4. Гондурас
|
10
|
3
|
4
|
3
|
13-19
|
13
|
5. США
|
10
|
3
|
3
|
4
|
17-13
|
12
|
6. Тринидад и Тобаго
|
10
|
2
|
0
|
8
|
7-19
|
6
ГОЛЫ
УРЕНЬЯ 4
БОЛАНЬОС 4
РУИС 3
ВЕНЕГАС 3
МАТАРРИТА 2
УОСТОН 2
КЭМПБЕЛЛ 2
АКОСТА 1
АСОФЕЙФА 1
БОРХЕС 1
ГАМБОА 1
КАЛЬВО 1
63% голов костариканцев приходились на заключительные 30 минут матчей
ОЖИДАНИЯ
Котировки букмекеров на ЧМ-2018
Выход в 1/8 финала 5,15
Выход в 1/4 финала 19,00
Выход в 1/2 финала 71,00
Выход в финал 151,00
Чемпионство 301,00
ИГРОВАЯ СХЕМА
Расстановка 1 (Навас, Гамбоа, Акоста, Кальво, Уостон, Овьедо, Гусман, Борхес, Боланьос, Руис, Уренья)
В Россию костариканцев, прогремевших на весь мир четыре года назад, привезет «ассистент ассистента». Оскар Рамирес в течение года после ЧМ-2014 был помощником Пауло Ванчопе, а тот, в свою очередь, помогал в Бразилии творцу «карибского чуда» Хорхе Луису Пинто, перебравшемуся ныне в Гондурас. В национальной команде Рамирес не новичок – десять лет назад он работал в связке с Эрнаном Медфордом. Тренер он достаточно осторожный и последовательный: попытки Ванчопе перестроить тактику на более агрессивную, со схемой 4-2-3-1, быстро аннулировал и вернулся к игре, поставленной Пинто. Да, за четыре года команда Коста-Рики постарела и почти не обновлялась, зато ее игроки досконально знают возможности друг друга и отлично сыграны. Конечно, шансов на «ремейк» у них объективно немного, но испортить настроение они по-прежнему способны любому сопернику.
ФАКТ О ЗВЕЗДЕ
Кейлор Навас является ревностным католиком. С 8 лет голкипер перед каждым матчем встает на колени во вратарской, широко расставляет руки и произносит молитву. «Больше всего мне нравится фраза из «Послания к Галатам»: «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым», - рассказывает трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала».
БОЛЕЛЬЩИКИ
Для костариканских фанатов есть только один принципиальный соперник - Гондурас. Вражда уходит корнями в далекое прошлое, когда два государства входили в Федеративную Республику Центральной Америки. На «класико сентроамерикано» случались и погромы. Однако в России гости из Коста-Рики будут наверняка вести себя смирно - как это обычно происходит на чемпионатах мира, где их пути с гондурасцами не пересекаются.
3688 км преодолеет по воздуху сборная Коста-Рики за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 10 410 км, если со 2-го, то 9175 км.
ФАКТ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ
Два футболиста сборной Коста-Рики – участники ЧМ-2006 Рэндалл Асофейфа и Кристиан Боланьос – могут повторить достижение Эрнана Медфорда, сыгравшего на чемпионатах мира с промежутком в 12 лет – в 1990-м и 2002-м. Боланьос в этом случае станет первым и единственным костариканцем, кто выступил на трех турнирах – он, в отличие от Асофейфы, был в составе и в 2014-м.