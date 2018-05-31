МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

12

ГРУППА С

16 июня 19.00 (мск) Саранск Перу – Дания

21 июня 16.00 Самара Дания – Австралия

26 июня 17.00 Москва Дания – Франция

ПОДГОТОВКА

2 июня команда съездит в гости к соседям шведам, 9 июня примит дома мексиканцев, а до и во время чемпионата мира будет базироваться в Анапе. Проживание - в комплексе - Beton Brut Resort, стадион - «Понтос».

СОСТАВ

В предварительном списке сборной Дании максимально разрешенное число игроков – 35 (в заявку на ЧМ попадут 23).

Вратари: Каспер ШМЕЙХЕЛЬ (Лестер), Фредерик РЁННОВ (Брондбю), Йонас ЛЕССЛЬ (Хаддерсфилд), Йеспер ХАНСЕН (Мидтьюлланн).

Центральные защитники: Симон КЬЕР (Севилья), Андреас КРИСТЕНСЕН (Челси), Янник ВЕСТЕРГОР (Боруссия М), Андреас БЬЕЛЛАНН (Брентфорд), Матиас ЙЁРГЕНСЕН (Хаддерсфилд), Николай БОЙЛЕСЕН (Копенгаген).

Крайние защитники: Хенрик ДАЛЬСГОР (Брентфорд), Петер АНКЕРСЕН (Копенгаген), Даниэль ВАСС (Сельта), Йенс ЛАРСЕН (Удинезе), Риза ДУРМИСИ (Бетис), Йонас КНУДСЕН (Ипсвич).

Центральные полузащитники: Уильям КВИСТ (Копенгаген), Лассе ШЁНЕ (Аякс), Лукас ЛЕРАГЕР (Бордо), Томас ДИЛЕЙНИ (Вердер), Пьер-Эмиль ХЁЙБЬЕРГ (Саутгемптон), Майк ЙЕНСЕН (Русенборг), Матиас ЙЕНСЕН (Норшелланн).

Атакующие полузащитники: Кристиан ЭРИКСЕН (Тоттенхэм), Микаэль КРОН-ДЕЛИ (Депортиво), Роберт СКОВ (Копенгаген).

Крайние нападающие: Юссуф ПОУЛЬСЕН (РБ Лейпциг), Виктор ФИШЕР (Копенгаген), Пионе СИСТО (Сельта), Мартин БРЕЙТУЭЙТ (Бордо).

Центральные нападающие: Николай ЙЁРГЕНСЕН (Фейеноорд), Андреас КОРНЕЛИУС (Аталанта), Никлас БЕНТНЕР (Русенборг), Каспер ДОЛЬБЕРГ (Аякс), Кеннет ЗОХОРЕ (Кардифф).

Главный тренер: Оге ХАРЕЙДЕ (Норвегия).

ОТБОР К ЧМ-2018

Европейская группа Е

1. Польша 10 8 1 1 28-14 25 2. ДАНИЯ 10 6 2 2 20-8 20 3. Черногория 10 5 1 4 20-12 16 4. Румыния 10 3 4 3 12-10 13 5. Армения 10 2 1 7 10-26 7 6. Казахстан 10 0 3 7 6-26 3

Стыковые матчи

ДАНИЯ - Ирландия - 0:0, 5:1

ГОЛЫ

ЭРИКСЕН 11 ДИЛЕЙНИ 4 КОРНЕЛИУС 2 ЙОРГЕНСЕН 2 АНКЕРСЕН 1 ДОЛЬБЕРГ 1 ПОУЛЬСЕН 1 БЕНДТНЕР 1 КРИСТЕНСЕН 1

20 очков набрала команда в 8 матчах при схеме 4-2-3-1 и только 4 в четырех при схеме 3-5-2

35 единоборств на «втором этаже» выигрывали датчане в среднем за матч - это лучший результат в Европе

ФАКТ О ЗВЕЗДЕ

Кристиан Эриксен родился в День Святого Валентина, а известен не любовью, а ненавистью, которую испытывает к «Челси». Этот клуб никак не решался подписать контракт с датчанином, заставляя его проходить просмотр еще и еще. На четвертый раз терпение Кристиана лопнуло - и он ушел в «Тоттенхэм», за который до сих пор с блеском выступает.

БОЛЕЛЬЩИКИ

Поклонники сборной Дании с 1980-х годов объединены в движение «ролиганов» - антиподов хулиганов. Это слово образовано от датского «ролиг», что переводится как «тихий, спокойный». Вот бы все болельщики мира обладали такими же качествами. Тогда бы ЧМ-2018 вполне можно было бы провести без привлечения правоохранительных органов.

ИГРОВЫЕ СХЕМЫ

Положение Оге Харейде чем-то похоже на то, в какое попал в «МЮ» Дэвид Мойес и в котором вот-вот окажется в «Арсенале» Унаи Эмери. Сменив «вечного» Мортена Ольсена после неудачного для датчан отбора на Евро-2016 и попытавшись что-то перестроить, он немедленно наткнулся на непонимание: схема с тремя центральными защитниками, привычная для этих самых защитников в клубной практике, категорически отказывалась работать в сборной. Но опытный норвежец проявил мудрость и гибкость: проваландавшись полтора года и зависнув над пропастью в отборочной группе ЧМ, осенью 2017-го он внезапно вернулся к излюбленной Ольсеном 4-2-3-1. И это так обрадовало и вдохновило датчан, что они с ходу вынесли поляков (4:0) и армян (4:1), заскочили в стыки и уничтожили еще и Ирландию (5:1). Причем против нее ловкий Харейде под шумок сыграл в три центральных – и ведь сработало!

Теперь у Дании есть два проверенных варианта, и в группе она, совсем не исключено, применит оба.

СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН

Чрезвычайно сложно выбрать из россыпи датских талантов всего 11. Как ни верти, кем-то приходится жертвовать. И если у Кристиана Эриксена еще есть время и возможности утвердиться в «Олл старз», то, скажем, Ян Мельбю, Ларс Ольсен, Йон Йенсен, Мартин Йоргенсен, Деннис Роммедаль никогда не получат такого шанса. С другой стороны, это всего лишь игра. А история чтит всех одинаково.

6200 км по воздуху преодолеет сборная Дании за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 17 600 км, если со 2-го, то 14 250 км.

ФАКТ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

В 1986 году сборной Дании удался уникальный для чемпионатов мира трюк: в одном матче забить 6 голов, а в другом пропустить 5. Преодолев групповую стадию без осечек (победы 2:0 над ФРГ, 1:0 над Шотландией, 6:1 над Уругваем), в 1/8 финала симпатичная команда Зеппа Пионтека, которую называли «Датский динамит» (ее лидером был несравненный Пребен Элькьяр), потерпела обескураживающее поражение от испанцев (1:5).