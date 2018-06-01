МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

16

ГРУППА Н

19 июня 15.00 (мск) Саранск Колумбия – Япония

24 июня 21.00 Казань Польша – Колумбия

28 июня 17.00 Самара Сенегал – Колумбия

ПОДГОТОВКА

Команда проводит сборы на тренировочной базе в Боготе до 25 мая. После этого переберется в Бергамо, где 1 июня проведет контрольный матч с Египтом. До и во время турнира колумбийцы будут базироваться неподалеку от Казани на горнолыжном курорте «Свияжские холмы». На 6 июня запланирован товарищеский матч против Кувейта в Саранске на «Мордовия Арене».

СОСТАВ

В предварительном списке – 35 футболистов (в заявку на ЧМ можно включить 23).

Вратари: Давид ОСПИНА (Арсенал), Камило ВАРГАС (Депортиво Кали), Хосе КУАДРАДО (Онсе Кальдас), Иван АРБОЛЕДА (Банфилд).

Центральные защитники: Давинсон САНЧЕС (Тоттенхэм), Ерри МИНА (Барселона), Кристиан САПАТА (Милан), Оскар МУРИЛЬО (Пачука), Вильям ТЕСИЛЬО (Леон), Бернардо ЭСПИНОСА (Жирона).

Крайние защитники: Сантьяго АРИАС (ПСВ), Стефан МЕДИНА (Монтеррей), Франк ФАБРА (Бока Хуниорс), Фарид ДИАС (Олимпия), Хоан МОХИКА (Жирона).

Опорные полузащитники: Карлос САНЧЕС (Эспаньол), Абель АГИЛАР (Депортиво Кали), Вилмар БАРРИОС, Себастьян ПЕРЕС (оба – Бока Хуниорс), Джефферсон ЛЕРМА (Леванте), Густаво КУЭЛЬЯР (Фламенго).

Крайние полузащитники: Хуан КУАДРАДО (Ювентус), Матеус УРИБЕ (Америка), Эдвин КАРДОНА (Бока Хуниорс), Хосе ИСКЬЕРДО (Брайтон).

Атакующие полузащитники: Хамес РОДРИГЕС (Бавария), Йимми ХАРА (Атлетико Хуниор), Луис МУРИЭЛЬ (Севилья), Джованни МОРЕНО (Шанхай Шеньхуа), Хуан КИНТЕРО (Ривер Плейт).

Нападающие: Радамель ФАЛЬКАО (Монако), Карлос БАККА (Вильярреал), Дуван САПАТА (Сампдория), Теофило ГУТЬЕРРЕС (Атлетико Хуниор), Мигель БОРХА (Палмейрас).

Главный тренер: Хосе ПЕКЕРМАН.

ОТБОР К ЧМ-2018

Южноамериканская группа

И В Н П М О 1. Бразилия 18 12 5 1 41-11 41 2. Уругвай 18 9 4 5 32-20 31 3. Аргентина 18 7 7 4 19-16 28 4. КОЛУМБИЯ 18 7 6 5 21-19 27 5. Перу 18 7 5 6 27-26 26 6. Чили 18 8 2 8 26-27 26 7. Парагвай 18 7 3 8 19-25 24 8. Эквадор 18 6 2 10 26-29 20 9. Боливия 18 4 2 12 16-38 14 10. Венесуэла 18 2 6 10 19-35 12

ГОЛЫ

РОДРИГЕС 6 КАРДОНА 3 БАККА 3 ФАЛЬКАО 2 ТОРРЕС 1 АГИЛАР 1 КУАДРАДО 1 ГУТЬЕРРЕС 1 МИНА 1 ПЕРЕС 1

0 голов забили колумбийцы ударами из-за пределов штрафной

65 процентов голевых атак команды не обошлись без участия Хамеса Родригеса

ФАКТЫ О ЗВЕЗДАХ

Радамель Фалькао имеет английские корни – один из его прапрадедушек по имени Джордж Кинг в начале XX века эмигрировал из Северного Йоркшира в Колумбию, где устроился бухгалтером в Объединенную фруктовую компанию. На основании этого футболист пытался получить паспорт подданного Великобритании (чтобы перестать считаться в Европе легионером), но ему отказали.

Хамес Родригес в 1995-м потерял своего дядю Арли, который был застрелен на улицах Медельина (грабители выпустили в него шесть пуль). Это произошло ровно год спустя после печально знаменитого убийства защитника сборной Колумбии Андреса Эскобара. А в 2006-м мафия зверски казнила в собственном доме Упеги Лопеса – президента клуба «Энвигадо», где тогда только-только началась карьера Хамеса.

ИГРОВЫЕ СХЕМЫ

РАССТАНОВКА 1

Самое слабое звено колумбийской сборной – центр обороны. Одну из позиций здесь застолбил за собой Д. Санчес, но вторая по-прежнему под вопросом. Мина после перехода в «Барсу» имеет очень мало игровой практики, К.Сапата с тех пор, как «Милан» возглавил Дженнаро Гаттузо, сел в запас, ветеран Мурильо нездоров. Не случайно Пекерман привлек на сбор 28-летнего Эспиносу – вполне вероятно, что пару Санчесу составит именно он. В остальных линиях команда очень сильна и с этой позиции силы старается играть практически всегда.

РАССТАНОВКА 2

Если же нужно еще более акцентироваться на атаку, Пекерман может использовать двух чистых форвардов. Правда, аргентинец вот уже три года, после поражения на Копа Америка от Венесуэлы, не выпускает вместе Фалькао и Бакку. Причина тривиальна: они очень схожи по игровым характеристикам и плохо совмещаются ментально. Глупо? Конечно. Но будем надеяться, что в России случится чудо, и великолепная колумбийская четверка – с Куадрадо и Хамесом – сыграет вместе.

БОЛЕЛЬЩИКИ

У себя на родине колумбийские фанаты могут вести себя очень буйно, но на чемпионаты мира выбираются самые дружелюбные и жизнерадостные из них. Еще в апреле они раскупили более 60 тысяч билетов. И их сектора на матчах в России, можете не сомневаться, будут одними из самых ярких и певучих. А еще мы увидим много-много красавиц-колумбиек. Соотечественницы Шакиры любят отжечь на трибунах.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 1,23 Выход в 1/4 финала 2,75 Выход в 1/2 финала 6,00 Выход в финал 13,00 Чемпионство 34,00

Как оправдывали прогнозы

Быть фаворитами колумбийцам, как всяким эмоционально неустойчивым нациям, противопоказано. Это доказал ЧМ-1994, куда сборная Колумбии явилась за золотом, считаясь почти безоговорочным претендентом на Кубок мира. Уже после 2-го тура шансов на выход в плей-офф у нее не осталось. Не лучше выступила она и через четыре года, располагая всеми возможностями для победы в группе, но выиграв в ней, да и то еле-еле, лишь один матч – у Туниса.

Другое дело – стартовать из засады. В 1962-м они таким партизанским способом едва не оглушили Уругвай, а затем забили четыре гола Льву Яшину! А в Бразилии-2014, без травмированного Фалькао, Колумбия выиграла первые четыре матча в блистательном стиле с общим счетом 11:2 и вполне могла не допустить позорного разгрома бразильцев в полуфинале, пройдя туда вместо них. А Хамес Родригес, о котором мало кто знал до начала чемпионата, стал его лучшим бомбардиром.

СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН

Сколь ни велик соблазн включить в «сборную всех времен» Рене Игиту (эксцентричного вратаря, который исполнял в играх свой знаменитый удар скорпиона, не гнушался пуститься в обводку против нападающих соперника, а иногда забивал со штрафных), все-таки надо признать, что Давид Оспина повыше классом и, несомненно, надежнее. Как и в целом нынешнее поколение игроков сборной Колумбии, сильнейшее в ее истории. «Пробиться» в эту компанию смогли только ярчайшие звезды конца XX века во главе с Карлосом Вальдеррамой. Те самые, кого прочили в чемпионы мира в 1994-м.

856 км преодолеет по воздуху сборная Колумбии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит примерно 5300 км, если со 2-го, то 6550 км.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Превратить разгром в ничью удалось Колумбии в одном из самых ярких матчей своей биографии – со сборной СССР на ЧМ-62. По ходу первого тайма южноамериканцы дважды уступали с крупным счетом, но во втором сравняли счет. И если с 0:3 уходили и даже выигрывали на чемпионатах мира не только колумбийцы, то отыграться с 1:4 не доводилось больше никому.

Хамес Родригес стал третьим южноамериканцем за последние полвека, выигравшим бомбардирский спор на чемпионате мира. После ЧМ-1962, на котором целая группа форвардов показала одинаковый лучший результат, «Золотую бутсу» из неевропейцев завоевывали, кроме колумбийца, только Марио Кемпес в 1978-м и Роналдо в 2002-м.

Команды из Восточной Европы для колумбийцев – «неподдающиеся». Югославии они проиграли 0:5 в 1962-м и 0:1 в 1990-м, Румынии – 1:3 в 1994-м и 0:1 в 1998-м. В этом ракурсе присутствие среди соперников по группе сборной Польши выглядит немного угрожающе.

Убийство Андреса Эскобара через несколько дней после возвращения команды на родину с ЧМ-1994, где защитник забил гол в свои ворота, – самая жуткая трагедия в истории чемпионатов мира.

7 матчей из 18 выиграла Колумбия в финальных турнирах, но ее главная гордость – победа в отборочной встрече. В 1993 году колумбийцы уничтожили Аргентину на ее поле – 5:0.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ