Участники ЧМ-18. Хорватия: сыграем в «шашки»
Представляем участников чемпионата мира.
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА
18
ГРУППА D
16 июня 21.00 мск Калининград Хорватия – Нигерия
21 июня 21.00 Нижний Новгород Аргентина – Хорватия
26 июня 21.00 Ростов-на-Дону Исландия – Хорватия
ПОДГОТОВКА
До приезда в Россию хорваты успеют провести два контрольных матча: против Бразилии в Лондоне (3 июня) и против Сенегала в Осиеке (8-го). Во время турнира команда будет базироваться в Ленинградской области (отель - «Лесная Рапсодия» в Ильичеве, тренировочный центр - «Рощино Арена»).
СОСТАВ
К чемпионату мира готовятся 24 футболиста, один из них окажется «лишним».
Вратари: Даниэль СУБАШИЧ (Монако), Ловре КАЛИНИЧ (Гент), Доминик ЛИВАКОВИЧ (Динамо Загреб).
Центральные защитники: Ведран ЧОРЛУКА (Локомотив), Домагой ВИДА (Бешикташ), Деян ЛОВРЕН (Ливерпуль), Матей МИТРОВИЧ (Брюгге), Дуе ЧАЛЕТА-ЦАР (Зальцбург).
Крайние защитники: Шиме ВРСАЛЬКО (Атлетико), Тин ЕДВАЙ (Байер), Иван СТРИНИЧ (Сампдория), Йосип ПИВАРИЧ (Динамо Киев).
Центральные полузащитники: Лука МОДРИЧ, Матео КОВАЧИЧ (оба – Реал), Иван РАКИТИЧ (Барселона), Милан БАДЕЛЬ (Фиорентина), Марсело БРОЗОВИЧ (Интер), Филип БРАДАРИЧ (Риека).
Крайние полузащитники: Марко ПЬЯЦА (Шальке), Иван ПЕРИШИЧ (Интер), Анте РЕБИЧ (Айнтрахт).
Нападающие: Марио МАНДЖУКИЧ (Ювентус), Никола КАЛИНИЧ (Милан), Андрей КРАМАРИЧ (Хоффенхайм).
Главный тренер: Златко ДАЛИЧ.
ОТБОР К ЧМ-2018
Европейская группа I
|
1. Исландия
|
10
|
7
|
1
|
2
|
16-7
|
22
|
2. ХОРВАТИЯ
|
10
|
6
|
2
|
2
|
15-4
|
20
|
3. Украина
|
10
|
5
|
2
|
3
|
13-9
|
17
|
4. Турция
|
10
|
4
|
3
|
3
|
14-13
|
15
|
5. Финляндия
|
10
|
2
|
3
|
5
|
9-13
|
9
|
6. Косово
|
10
|
0
|
1
|
9
|
3-24
|
1
Стыковые матчи
ХОРВАТИЯ - Греция - 4:1, 0:0
ГОЛЫ
|
МАНДЖУКИЧ
|
5
|
КАЛИНИЧ
|
3
|
КРАМАРИЧ
|
3
|
БРОЗОВИЧ
|
2
|
ПЕРИШИЧ
|
2
|
МОДРИЧ
|
1
|
МИТРОВИЧ
|
1
|
РАКИТИЧ
|
1
|
ВИДА
|
1
1 гол с игры пропустили хорваты в 12 матчах отбора, остальные 4 - со стандартов
6,7 метра составила средняя дистанция до ворот, с которой Хорватия забивала
ФАКТЫ О ЗВЕЗДАХ
Лука Модрич пережил все ужасы сербо-хорватской войны, в течение семи лет его семья на правах беженцев ютилась в гостиничных номерах в Задаре. Дед футболиста, тоже Лука, в 1991 году был казнен сербскими повстанцами в деревне Есенице.
Марио Манджукич, еще выступая за «Баварию», после одного из голов зачем-то приветствовал болельщиков своей команды «римским салютом», за что потом был обвинен в пропаганде нацизма. По словам самого игрока, чья семья бежала в Германию во время югославской войны начала 1990-х, ничего подобного его жест не означал.
ИГРОВЫЕ СХЕМЫ
Расстановка 1 (Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Брозович, Крамарич, Модрич, Ракитич, Перишич, Манджукич)
Расстановка 2 (Л. Калинич, Вида, Чорлука, Бадель, Ловрен, Врсалько, Модрич, Ковачич, Перишич, Н. Калинич, Манджукич)
Построение у хорватов постоянное, 4-2-3-1, а при Златко Даличе, который осенью сменил едва не завалившего отборочную кампанию Анте Чачича, еще и строго определенное по именам. Хорватская группа атаки – роскошная, всем на зависть, игроки в ней взаимозаменяемые и могут сыграть почти на любой позиции. Скажем, Манджукич – и на острие, и на любом краю, Ракитич – над защитниками и под нападающими, Крамарич – в центре и со смещением на фланг. Но Далич, словно в настольном футболе, прикрепил их к конкретным точкам на поле, уточнил план действий и зоны ответственности.
Благодаря этому игра и результаты сборной Хорватии, категорически не соответствовавшие прежде уровню ее футболистов, постепенно пошли на поправку. А потрясающий кадровый выбор позволяет без потери качества варьировать состав - словно переставляя фишки на шашечной (в цвет формы команды) доске. Потерял игровую практику Стринич, плохо готов Пиварич – слева может выйти Врсалько, а на его месте – не только Едвай, но и Вида. В центре обороны можно использовать любых двоих – не ошибешься. Ну и кто из тренеров отказался бы от ситуации, когда на скамейке запасных остаются изобретательные хавбеки и забивные форварды из видных клубов серии А и бундеслиги, а порой – даже из «Реала»?!
БОЛЕЛЬЩИКИ
Хорватские ультрас считаются одними из самых воинственных на континенте. Свою агрессию они проявляют не только на матчах со сборной Сербии, к которой исторически питают «теплые» чувства. Так, на Евро-2016 хорваты устроили грандиозные беспорядки на игре с чехами, подравшись с оппонентами на трибуне и забросав поле файерами. В общем, нашим правоохранительным органам надо быть на чеку. Ведь российские болельщики симпатизируют сербам. А значит, могут восприниматься «шашечных» как враги.
ОЖИДАНИЯ
Котировки букмекеров на ЧМ-2018
|
Выход в 1/8 финала
|
1,47
|
Выход в 1/4 финала
|
3,00
|
Выход в 1/2 финала
|
6,00
|
Выход в финал
|
15,00
|
Чемпионство
|
34,00
Как оправдывали прогнозы
Соцветье неземных талантов в рядах хорватов, а ранее – сборной Югославии, которую они тоже обильно пополняли, располагало, как минимум, к нескольким пьедесталам чемпионатов мира. На деле же союзная команда всего два раза пробилась в квартет сильнейших, а самостоятельная хорватская – только на дебютном ЧМ-1998. Прочие попытки обернулись провалами: «шашечные» трижды уезжали домой после групповых турниров, а еще два раза вообще не смогли преодолеть отборочный барьер.
Такая же беда у них, между прочим, и на чемпионатах Европы. В 2008-м Хорватия считалась чуть не главным фаворитом, но трагически вылетела в четвертьфинале, забив, казалось, победный гол туркам на 119-й минуте – и тут же пропустив, а потом проиграв серию пенальти. А в 2016-м в том же статусе пропустила в следующий раунд плей-офф Португалию. И вновь развязка наступила в самой концовке дополнительного времени.
СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН
(Плетикоса 1999-2014, Срна 2002-16, Чорлука с 2006-го, Шимич 1996-2008, Ярни 1990-2002, Модрич с 2006-го, Ракитич с 2007-го, Бобан 1990-99, Олич 2002-15, Манджукич с 2007-го, Шукер 1990-2002)
Любой, кто возьмется выбрать лучших из лучших в истории хорватского футбола – даже если брать за точку отсчета раздел Югославии и оставить за скобками звезд далекого прошлого, – окажется в положении Златко Далича: глаза разбегутся. Нико и Роберт Ковач, Звонимир Сольдо, Славен Билич, Роберт Просинечки, Ален Бокшич, Эдуардо, Перишич… И это лишь начало списка «отсеянных», в нем еще много знаменитых имен. В котором, как уже сказано выше, не учтены такие легенды как Иван Шурьяк, Златко Вуйович, Велимир Заец, Иван Бульян, Йосип Скоблар – всех не перечесть.
4894 км преодолеет по воздуху сборная Хорватии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 13 860 км, если со 2-го, то 11 230 км.
ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ
Лучшими бомбардирами ЧМ становились два хорватских форварда. Дражен Еркович, забив в 1962-м 4 мяча, разделил титул с пятью снайперами из других команд, а Давор Шукер (6 в 1998-м) стал первым единолично.
Защитник Йосип Шимунич вошел в историю чемпионатов мира как единственный игрок, которому были показаны три желтые карточки в одном матче. Знаменитая история приключилась в 2006-м во встрече Хорватия – Австралия: арбитр из Англии Грэм Полл натурально забыл удалить хорвата после второго предупреждения, и только когда Шимунич нарвался на еще один «горчичник», англичанин спохватился и прогнал его с поля. А в протокол записал только две желтые – первую и третью.
Самые неприятные соперники для сборной Хорватии на ЧМ – Бразилия и Мексика. В 2002-м шашечную команду обыграли и опередили в групповом турнире мексиканцы, в 2006-м – бразильцы, а в 2014-м – обе вместе.
С Южной Америкой на чемпионатах мира у хорватов очень скверный баланс: 4 поражения в 4 матчах с разностью мячей 1–6. Помимо Бразилии, их огорчали Аргентина в 1998-м и Эквадор в 2002-м.
5 хорватских футболистов забивали в рамках ЧМ более одного гола, но только Ивица Олич сумел отличиться на двух турнирах: в 2002-м и в 2014-м. Просинечки, правда, тоже огорчал соперников на двух, но в 1990-м он выступал за Югославию.
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ
|
1998
|
3-е место
|
2002
|
группа
|
2006
|
группа
|
2014
|
группа