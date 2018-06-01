Представляем участников чемпионата мира.

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

18

ГРУППА D

16 июня 21.00 мск Калининград Хорватия – Нигерия

21 июня 21.00 Нижний Новгород Аргентина – Хорватия

26 июня 21.00 Ростов-на-Дону Исландия – Хорватия

ПОДГОТОВКА

До приезда в Россию хорваты успеют провести два контрольных матча: против Бразилии в Лондоне (3 июня) и против Сенегала в Осиеке (8-го). Во время турнира команда будет базироваться в Ленинградской области (отель - «Лесная Рапсодия» в Ильичеве, тренировочный центр - «Рощино Арена»).

СОСТАВ

К чемпионату мира готовятся 24 футболиста, один из них окажется «лишним».

Вратари: Даниэль СУБАШИЧ (Монако), Ловре КАЛИНИЧ (Гент), Доминик ЛИВАКОВИЧ (Динамо Загреб).

Центральные защитники: Ведран ЧОРЛУКА (Локомотив), Домагой ВИДА (Бешикташ), Деян ЛОВРЕН (Ливерпуль), Матей МИТРОВИЧ (Брюгге), Дуе ЧАЛЕТА-ЦАР (Зальцбург).

Крайние защитники: Шиме ВРСАЛЬКО (Атлетико), Тин ЕДВАЙ (Байер), Иван СТРИНИЧ (Сампдория), Йосип ПИВАРИЧ (Динамо Киев).

Центральные полузащитники: Лука МОДРИЧ, Матео КОВАЧИЧ (оба – Реал), Иван РАКИТИЧ (Барселона), Милан БАДЕЛЬ (Фиорентина), Марсело БРОЗОВИЧ (Интер), Филип БРАДАРИЧ (Риека).

Крайние полузащитники: Марко ПЬЯЦА (Шальке), Иван ПЕРИШИЧ (Интер), Анте РЕБИЧ (Айнтрахт).

Нападающие: Марио МАНДЖУКИЧ (Ювентус), Никола КАЛИНИЧ (Милан), Андрей КРАМАРИЧ (Хоффенхайм).

Главный тренер: Златко ДАЛИЧ.

ОТБОР К ЧМ-2018

Европейская группа I

1. Исландия 10 7 1 2 16-7 22 2. ХОРВАТИЯ 10 6 2 2 15-4 20 3. Украина 10 5 2 3 13-9 17 4. Турция 10 4 3 3 14-13 15 5. Финляндия 10 2 3 5 9-13 9 6. Косово 10 0 1 9 3-24 1

Стыковые матчи

ХОРВАТИЯ - Греция - 4:1, 0:0

ГОЛЫ

МАНДЖУКИЧ 5 КАЛИНИЧ 3 КРАМАРИЧ 3 БРОЗОВИЧ 2 ПЕРИШИЧ 2 МОДРИЧ 1 МИТРОВИЧ 1 РАКИТИЧ 1 ВИДА 1

1 гол с игры пропустили хорваты в 12 матчах отбора, остальные 4 - со стандартов

6,7 метра составила средняя дистанция до ворот, с которой Хорватия забивала

ФАКТЫ О ЗВЕЗДАХ

Лука Модрич пережил все ужасы сербо-хорватской войны, в течение семи лет его семья на правах беженцев ютилась в гостиничных номерах в Задаре. Дед футболиста, тоже Лука, в 1991 году был казнен сербскими повстанцами в деревне Есенице.

Марио Манджукич, еще выступая за «Баварию», после одного из голов зачем-то приветствовал болельщиков своей команды «римским салютом», за что потом был обвинен в пропаганде нацизма. По словам самого игрока, чья семья бежала в Германию во время югославской войны начала 1990-х, ничего подобного его жест не означал.

ИГРОВЫЕ СХЕМЫ

Расстановка 1 (Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Брозович, Крамарич, Модрич, Ракитич, Перишич, Манджукич)

Расстановка 2 (Л. Калинич, Вида, Чорлука, Бадель, Ловрен, Врсалько, Модрич, Ковачич, Перишич, Н. Калинич, Манджукич)

Построение у хорватов постоянное, 4-2-3-1, а при Златко Даличе, который осенью сменил едва не завалившего отборочную кампанию Анте Чачича, еще и строго определенное по именам. Хорватская группа атаки – роскошная, всем на зависть, игроки в ней взаимозаменяемые и могут сыграть почти на любой позиции. Скажем, Манджукич – и на острие, и на любом краю, Ракитич – над защитниками и под нападающими, Крамарич – в центре и со смещением на фланг. Но Далич, словно в настольном футболе, прикрепил их к конкретным точкам на поле, уточнил план действий и зоны ответственности.

Благодаря этому игра и результаты сборной Хорватии, категорически не соответствовавшие прежде уровню ее футболистов, постепенно пошли на поправку. А потрясающий кадровый выбор позволяет без потери качества варьировать состав - словно переставляя фишки на шашечной (в цвет формы команды) доске. Потерял игровую практику Стринич, плохо готов Пиварич – слева может выйти Врсалько, а на его месте – не только Едвай, но и Вида. В центре обороны можно использовать любых двоих – не ошибешься. Ну и кто из тренеров отказался бы от ситуации, когда на скамейке запасных остаются изобретательные хавбеки и забивные форварды из видных клубов серии А и бундеслиги, а порой – даже из «Реала»?!

БОЛЕЛЬЩИКИ

Хорватские ультрас считаются одними из самых воинственных на континенте. Свою агрессию они проявляют не только на матчах со сборной Сербии, к которой исторически питают «теплые» чувства. Так, на Евро-2016 хорваты устроили грандиозные беспорядки на игре с чехами, подравшись с оппонентами на трибуне и забросав поле файерами. В общем, нашим правоохранительным органам надо быть на чеку. Ведь российские болельщики симпатизируют сербам. А значит, могут восприниматься «шашечных» как враги.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 1,47 Выход в 1/4 финала 3,00 Выход в 1/2 финала 6,00 Выход в финал 15,00 Чемпионство 34,00

Как оправдывали прогнозы

Соцветье неземных талантов в рядах хорватов, а ранее – сборной Югославии, которую они тоже обильно пополняли, располагало, как минимум, к нескольким пьедесталам чемпионатов мира. На деле же союзная команда всего два раза пробилась в квартет сильнейших, а самостоятельная хорватская – только на дебютном ЧМ-1998. Прочие попытки обернулись провалами: «шашечные» трижды уезжали домой после групповых турниров, а еще два раза вообще не смогли преодолеть отборочный барьер.

Такая же беда у них, между прочим, и на чемпионатах Европы. В 2008-м Хорватия считалась чуть не главным фаворитом, но трагически вылетела в четвертьфинале, забив, казалось, победный гол туркам на 119-й минуте – и тут же пропустив, а потом проиграв серию пенальти. А в 2016-м в том же статусе пропустила в следующий раунд плей-офф Португалию. И вновь развязка наступила в самой концовке дополнительного времени.

СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН

(Плетикоса 1999-2014, Срна 2002-16, Чорлука с 2006-го, Шимич 1996-2008, Ярни 1990-2002, Модрич с 2006-го, Ракитич с 2007-го, Бобан 1990-99, Олич 2002-15, Манджукич с 2007-го, Шукер 1990-2002)

Любой, кто возьмется выбрать лучших из лучших в истории хорватского футбола – даже если брать за точку отсчета раздел Югославии и оставить за скобками звезд далекого прошлого, – окажется в положении Златко Далича: глаза разбегутся. Нико и Роберт Ковач, Звонимир Сольдо, Славен Билич, Роберт Просинечки, Ален Бокшич, Эдуардо, Перишич… И это лишь начало списка «отсеянных», в нем еще много знаменитых имен. В котором, как уже сказано выше, не учтены такие легенды как Иван Шурьяк, Златко Вуйович, Велимир Заец, Иван Бульян, Йосип Скоблар – всех не перечесть.

4894 км преодолеет по воздуху сборная Хорватии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 13 860 км, если со 2-го, то 11 230 км.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Лучшими бомбардирами ЧМ становились два хорватских форварда. Дражен Еркович, забив в 1962-м 4 мяча, разделил титул с пятью снайперами из других команд, а Давор Шукер (6 в 1998-м) стал первым единолично.

Защитник Йосип Шимунич вошел в историю чемпионатов мира как единственный игрок, которому были показаны три желтые карточки в одном матче. Знаменитая история приключилась в 2006-м во встрече Хорватия – Австралия: арбитр из Англии Грэм Полл натурально забыл удалить хорвата после второго предупреждения, и только когда Шимунич нарвался на еще один «горчичник», англичанин спохватился и прогнал его с поля. А в протокол записал только две желтые – первую и третью.

Самые неприятные соперники для сборной Хорватии на ЧМ – Бразилия и Мексика. В 2002-м шашечную команду обыграли и опередили в групповом турнире мексиканцы, в 2006-м – бразильцы, а в 2014-м – обе вместе.

С Южной Америкой на чемпионатах мира у хорватов очень скверный баланс: 4 поражения в 4 матчах с разностью мячей 1–6. Помимо Бразилии, их огорчали Аргентина в 1998-м и Эквадор в 2002-м.

5 хорватских футболистов забивали в рамках ЧМ более одного гола, но только Ивица Олич сумел отличиться на двух турнирах: в 2002-м и в 2014-м. Просинечки, правда, тоже огорчал соперников на двух, но в 1990-м он выступал за Югославию.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ