МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

22

ГРУППА D

16 июня 16.00 (мск) Москва Аргентина – Исландия

22 июня 18.00 Волгоград Нигерия – Исландия

26 июня 21.00 Ростов-на-Дону Исландия – Хорватия

ПОДГОТОВКА

Команда тренируется в Рейкьявике, где проведет два контрольных матча: 2 июня – против Норвегии, 7 июня – против Ганы. Во время чемпионата мира исландцы будут базироваться в Геленджике.

СОСТАВ

Исландцы уже определили 23 футболиста, которые выступят на чемпионате мира.

Вратари: Ханнес Тоур ХАЛЛЬДОУРССОН (Раннерс), Рунар Алекс РУНАРССОН (Норшелланн), Фредерик ШРАМ (Роскилле).

Центральные защитники: Каури АУДНАСОН (Абердин), Сверрир Ингви ИНГАСОН, Рагнар СИГУРДССОН (оба – Ростов), Самуэль ФРИДЬОУНССОН (Волеренга).

Крайние защитники: Биркир Маур САЙВАРССОН (Валюр), Хоульмар Эрн Эйоульфссон (Левски), Хердюр Бьергвин МАГНУССОН (Бристоль Сити), Ари Фрейр СКУЛАСОН (Локерен).

Центральные полузащитники: Арон ГУННАРССОН (Кардифф Сити), Эмиль ХАДЛЬФРЕДССОН (Удинезе), Гильфи СИГУРДССОН (Эвертон), Оулавюр Ингви СКУЛАСОН (Карабюкспор).

Крайние полузащитники: Йоуханн Берг ГУДМУНДССОН (Бернли), Рурик ГИСЛАСОН (Зандхаузен), Биркир БЬЯДНАСОН (Астон Вилла), Арноур Ингви ТРЕЙСТАСОН (Мальме).

Нападающие: Йоун Дади БЕДВАРССОН (Рединг), Альфред ФИННБОГАСОН (Аугсбург), Бьерн Бергманн СИГУРДАРСОН (Ростов), Альберт ГУДМУНДССОН (ПСВ).

Главный тренер: Хеймир ХАДЛЬГРИМССОН.

ОТБОР К ЧМ-2018

Европейская группа I

И В Н П М О 1. ИСЛАНДИЯ 10 7 1 2 16-7 22 2. Хорватия 10 6 2 2 15-4 20 3. Украина 10 5 2 3 13-9 17 4. Турция 10 4 3 3 14-13 15 5. Финляндия 10 2 3 5 9-13 9 6. Косово 10 0 1 9 3-24 1

ГОЛЫ

СИГУРДССОН 4 ФИННБОГАСОН 3 АРНАСОН 2 Й.ГУДМУНДССОН 2 Б.БЬЯРНАСОН 1 Т.БЬЯРНАСОН 1 МАГНУССОН 1 СИГУРДАРСОН 1 СИГУРДССОН 1

16 голов забила Исландия в 10 матчах – меньше всех отобравшихся от Европы участников ЧМ

ФАКТ О ЗВЕЗДЕ

Гильфи Сигурдссон в юности отрабатывал футбольную технику в ангаре, его отец снимал лучшие моменты на камеру и рассылал записи на VHS в различные английские клубы, один из которых – «Рединг» – в итоге подписал с 16-летним исландским талантом контракт.

ИГРОВЫЕ СХЕМЫ

РАССТАНОВКА

У исландцев небогатый выбор классных футболистов, и потому состав чрезвычайно стабилен. Потеря лучшего форварда Кольбейнна Сигтоурссона, который вот уже полтора года лечит мениск, сильно ограничила Хеймиру Хадльгримссону выбор в атаке. Прежний напарник бомбардира Бедварссон теперь действует впереди либо в связке с Финнбогасоном, либо в одиночку – тогда в середину поля добавляется ветеран Хадльфредссон. «Ростовчанин» Сигурдарсон всегда на подхвате, как и его одноклубник Ингасон.

БОЛЕЛЬЩИКИ

Об этих ребятах мир узнал в 2016 году, когда сборная Исландии дебютировала в финальной стадии Евро. Боевой ритуал «викингов» успели разучить все: после удара в барабан фаны вскидывают над головой руки, хлопают в ладоши и выдыхают все вместе «Ху»! Этот клич (заимствованный, кстати, у шотландского «Мотеруэлла») стал главной исландской фишкой. В России мы услышим это «Ху» не раз.

4207 км преодолеет по воздуху сборная Исландии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 11 400 км, если со 2-го, то 15 000 км. Для сравнения: расстояние от Рейкьявика до Владивостока – 7850 км, а до Джакарты – 12 400 км.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров

Выход в 1/8 финала 3,64 Выход в 1/4 финала 13,00 Выход в 1/2 финала 26,00 Выход в финал 81,00 Чемпионство 201,00

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Нынешний взлет исландцев начался с отбора на ЧМ-2014. Тогда они опередили в группе Словению, Норвегию, Албанию и Кипр, со второго места вышли в плей-офф и в остром соперничестве уступили Хорватии. Затем был прорыв на Евро-2016 и вот теперь – дебют в финальном турнире чемпионата мира.

Сборные СССР и России – желанные гости в Исландии. Здесь, на стадионе с труднопроизносимым названием «Лёйгардальсвёдлюр», наши команды выиграли всего один матч – в 1980-м (2:1), три свели вничью и один – тот самый в 1998-м, с автоголом Юрия Ковтуна в концовке – проиграли.