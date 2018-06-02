Участники ЧМ-18. Исландия: скажите «ху»!
Представляем участников ЧМ-2018.
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА
22
ГРУППА D
16 июня 16.00 (мск) Москва Аргентина – Исландия
22 июня 18.00 Волгоград Нигерия – Исландия
26 июня 21.00 Ростов-на-Дону Исландия – Хорватия
ПОДГОТОВКА
Команда тренируется в Рейкьявике, где проведет два контрольных матча: 2 июня – против Норвегии, 7 июня – против Ганы. Во время чемпионата мира исландцы будут базироваться в Геленджике.
СОСТАВ
Исландцы уже определили 23 футболиста, которые выступят на чемпионате мира.
Вратари: Ханнес Тоур ХАЛЛЬДОУРССОН (Раннерс), Рунар Алекс РУНАРССОН (Норшелланн), Фредерик ШРАМ (Роскилле).
Центральные защитники: Каури АУДНАСОН (Абердин), Сверрир Ингви ИНГАСОН, Рагнар СИГУРДССОН (оба – Ростов), Самуэль ФРИДЬОУНССОН (Волеренга).
Крайние защитники: Биркир Маур САЙВАРССОН (Валюр), Хоульмар Эрн Эйоульфссон (Левски), Хердюр Бьергвин МАГНУССОН (Бристоль Сити), Ари Фрейр СКУЛАСОН (Локерен).
Центральные полузащитники: Арон ГУННАРССОН (Кардифф Сити), Эмиль ХАДЛЬФРЕДССОН (Удинезе), Гильфи СИГУРДССОН (Эвертон), Оулавюр Ингви СКУЛАСОН (Карабюкспор).
Крайние полузащитники: Йоуханн Берг ГУДМУНДССОН (Бернли), Рурик ГИСЛАСОН (Зандхаузен), Биркир БЬЯДНАСОН (Астон Вилла), Арноур Ингви ТРЕЙСТАСОН (Мальме).
Нападающие: Йоун Дади БЕДВАРССОН (Рединг), Альфред ФИННБОГАСОН (Аугсбург), Бьерн Бергманн СИГУРДАРСОН (Ростов), Альберт ГУДМУНДССОН (ПСВ).
Главный тренер: Хеймир ХАДЛЬГРИМССОН.
ОТБОР К ЧМ-2018
Европейская группа I
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ИСЛАНДИЯ
|
10
|
7
|
1
|
2
|
16-7
|
22
|
2. Хорватия
|
10
|
6
|
2
|
2
|
15-4
|
20
|
3. Украина
|
10
|
5
|
2
|
3
|
13-9
|
17
|
4. Турция
|
10
|
4
|
3
|
3
|
14-13
|
15
|
5. Финляндия
|
10
|
2
|
3
|
5
|
9-13
|
9
|
6. Косово
|
10
|
0
|
1
|
9
|
3-24
|
1
ГОЛЫ
|
СИГУРДССОН
|
4
|
ФИННБОГАСОН
|
3
|
АРНАСОН
|
2
|
Й.ГУДМУНДССОН
|
2
|
Б.БЬЯРНАСОН
|
1
|
Т.БЬЯРНАСОН
|
1
|
МАГНУССОН
|
1
|
СИГУРДАРСОН
|
1
|
СИГУРДССОН
|
1
16 голов забила Исландия в 10 матчах – меньше всех отобравшихся от Европы участников ЧМ
ФАКТ О ЗВЕЗДЕ
Гильфи Сигурдссон в юности отрабатывал футбольную технику в ангаре, его отец снимал лучшие моменты на камеру и рассылал записи на VHS в различные английские клубы, один из которых – «Рединг» – в итоге подписал с 16-летним исландским талантом контракт.
ИГРОВЫЕ СХЕМЫ
РАССТАНОВКА
У исландцев небогатый выбор классных футболистов, и потому состав чрезвычайно стабилен. Потеря лучшего форварда Кольбейнна Сигтоурссона, который вот уже полтора года лечит мениск, сильно ограничила Хеймиру Хадльгримссону выбор в атаке. Прежний напарник бомбардира Бедварссон теперь действует впереди либо в связке с Финнбогасоном, либо в одиночку – тогда в середину поля добавляется ветеран Хадльфредссон. «Ростовчанин» Сигурдарсон всегда на подхвате, как и его одноклубник Ингасон.
БОЛЕЛЬЩИКИ
Об этих ребятах мир узнал в 2016 году, когда сборная Исландии дебютировала в финальной стадии Евро. Боевой ритуал «викингов» успели разучить все: после удара в барабан фаны вскидывают над головой руки, хлопают в ладоши и выдыхают все вместе «Ху»! Этот клич (заимствованный, кстати, у шотландского «Мотеруэлла») стал главной исландской фишкой. В России мы услышим это «Ху» не раз.
4207 км преодолеет по воздуху сборная Исландии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 11 400 км, если со 2-го, то 15 000 км. Для сравнения: расстояние от Рейкьявика до Владивостока – 7850 км, а до Джакарты – 12 400 км.
ОЖИДАНИЯ
Котировки букмекеров
|
Выход в 1/8 финала
|
3,64
|
Выход в 1/4 финала
|
13,00
|
Выход в 1/2 финала
|
26,00
|
Выход в финал
|
81,00
|
Чемпионство
|
201,00
ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ
Нынешний взлет исландцев начался с отбора на ЧМ-2014. Тогда они опередили в группе Словению, Норвегию, Албанию и Кипр, со второго места вышли в плей-офф и в остром соперничестве уступили Хорватии. Затем был прорыв на Евро-2016 и вот теперь – дебют в финальном турнире чемпионата мира.
Сборные СССР и России – желанные гости в Исландии. Здесь, на стадионе с труднопроизносимым названием «Лёйгардальсвёдлюр», наши команды выиграли всего один матч – в 1980-м (2:1), три свели вничью и один – тот самый в 1998-м, с автоголом Юрия Ковтуна в концовке – проиграли.