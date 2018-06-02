МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

15

ГРУППА F

17 июня 18.00 (мск) Москва Германия – Мексика

23 июня 18.00 Ростов-на-Дону Корея – Мексика

27 июня 17.00 Екатеринбург Мексика – Швеция

ПОДГОТОВКА

Мексиканцы проведут два контрольных матча на своем континенте (28 мая против Уэльса в Пасадене и 2 июня против Шотландии в Мехико) и один после перелета в Европу (9 июня против Дании в Копенгагене). Жить и тренироваться до и во время турнира команда будет на базе в Новогорске.

СОСТАВ

В расширенном списке сборной Мексики 27 футболистов (в окончательную заявку можно внести 23).

Вратари: Гильерме ОЧОА (Стандард), Альфредо ТАЛАВЕЛА (Толука), Хесус КОРОНА (Крус Асуль).

Центральные защитники: Диего РЕЙЕС (Порту), Уго АЙЯЛА (Тигрес), Эктор МОРЕНО (Реал Сосьедад).

Крайние защитники: Карлос САЛЬСЕДО (Айнтрахт), Эдсон АЛЬВАРЕС (Америка), Мигель ЛАЙЮН (Севилья), Освальдо АЛАНИС (Гвадалахара).

Центральные полузащитники: Эктор ЭРРЕРА (Порту), Андрес ГУАРДАДО (Бетис), Хонатан ДОС САНТОС (Лос-Анджелес Гэлакси), Рафаэль МАРКЕС (Атлас), Хесус МОЛИНА (Монтеррей), Эрик ГУТЬЕРРЕС (Пачука).

Атакующие полузащитники: Карлос ВЕЛА, Джованни ДОС САНТОС (оба – Лос-Анджелес Гэлакси), Хесус Мануэль КОРОНА (Порту), Марко ФАБИАН (Айнтрахт).

Крайние полузащитники: Юрген ДАММ, Хавьер АКИНО (оба – Тигрес), Ирвинг ЛОСАНО (ПСВ), Хесус ГАЛЬЯРДО (Пумас).

Нападающие: Хавьер ЭРНАНДЕС (Вест Хэм), Рауль ХИМЕНЕС (Бенфика), Орибе ПЕРАЛЬТА (Америка).

Главный тренер: Хуан Карлос ОСОРИО.

ОТБОР К ЧМ-2018

Североамериканская группа А

1. МЕКСИКА 6 5 1 0 13-1 16 2. Гондурас 6 2 2 2 6-6 8 3. Канада 6 2 1 3 5-8 7 4. Сальвадор 6 0 2 4 4-13 2

Североамериканская финальная группа

И В Н П М О 1. МЕКСИКА 10 6 3 1 16-7 21 2. Коста-Рика 10 4 4 2 14-8 16 3. Панама 10 3 4 3 9-10 13 4. Гондурас 10 3 4 3 13-19 13 5. США 10 3 3 4 17-13 12 6. Тринидад и Тобаго 10 2 0 8 7-19 6

ГОЛЫ

КОРОНА 3 ЛОСАНО 3 ВЕЛА 3 ЭРНАНДЕС 3 ГУАРДАДО 2 ЭРРЕРА 2 ХИМЕНЕС 2 ДАММ 1 ЛОСАНО 1 МОРЕНО 1 СЕПУЛЬВЕДА 1 ЛАЙЮН 1 МАРКЕС 1 ПЕРАЛЬТА 1 РЕЙЕС 1 АЛАНИС 1 АРАУХО 1

10 голов забили мексиканцы со стандартов – лучший показатель в Северной Америке

43 игрока выходили на поле в составе сборной Мексики в 16 матчах отбора

ФАКТЫ О ЗВЕЗДАХ

Хавьер Эрнандес носит прозвище Чичарито (в переводе с испанского – «горошек»), тогда как его отца называли Чичаро («горох») за ярко-зеленый цвет глаз. А уникальность династии Эрнандесов в другом: опыт выступлений на чемпионатах мира имеют не только Чичарито и Чичаро, но и отец последнего, дедушка Хавьера Балтасар. Тот участвовал в ЧМ-1954 и даже забивал тогда французам!

Рафаэль Маркес в 2017 году был обвинен Министерством финансов США в пособничестве наркомафии: участник четырех чемпионатов мира и победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» якобы отмывал деньги для одной преступной группировки. В результате все американские счета Маркеса были заморожены.

ИГРОВЫЕ СХЕМЫ

Расстановка 1 (Очоа, Сальсадо, Рейес, Морено, Лайюн, Вела, Эррера, Гуардадо, Лосано, Корона, Эрнандес)

Расстановка 2 (Очоа, Сальседо, Айяла, Морено, Маркес, Лайюн, Вела, Эррера, Дж. Дос Сантос, Хименес, Эрнандес)

В игровых рисунках Хуана Карлоса Осорио четко прослеживаются два подхода: карандашная графика, когда напротив команда строгая, взыскательная, которая может забраковать всю работу – и пестрая акварель, если нужно поразить экзаменатора буйством красок. В первом варианте у Мексики двухслойная оборона и один форвард, во втором – большая и подвижная группа атаки. На чемпионате мира, учитывая порядок игр, наверняка будут использованы обе тактики, но многое зависит от того, поправятся ли травмированные: Араухо, Рейес, Гуардадо и братья Дос Сантос. Без них защитные ряды выглядят сиротливо.

В самом неприятном случае центральную пару составят Айяла и Морено, которых поддержит легенда мексиканского футбола Рафа Маркес. Но это будет самое уязвимое место, ведь надежного резерва у них уже не останется. В атаке положение куда лучше: Эрнандеса, когда надо, отлично дополняет Хименес, который может сыграть впереди и соло, да и на всех других участках в атаке у мексиканцев есть по два равносильных игрока.

БОЛЕЛЬЩИКИ

Фанатов сборной Мексики всегда легко узнать по сомбреро и бутафорским усам. В России поклонники «трехцветных» будут находиться в большинстве в сравнении с поклонниками любой другой зарубежной сборной. Очень много мексиканцев приедет в нашу страну из Штатов.

СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН

(Кампос 1991–2004, Маркес с 1997-го, Сальседо 2004–20014, Суарес 1992–2006, Пардо 1996–2009, Торрадо 1999–2013, Гуардадо с 2005-го, Бланко 1995-2014, Х.Эрнандес с 2009-го, Л.Эрнандес 1995-2002, Санчес 1977–1998)

На чемпионатах мира сборная Мексики лучше всего сыграла в 1986-м, дойдя до четвертьфинала. Но та команда была однодневкой, метеоритом – сверкнула и сгорела. Гораздо большего добились два других поколения: на стыке веков, завоевавшее Кубок конфедераций-1999 и три раза подряд добиравшееся до пьедестала Копа Америка, и современное, в чьем активе золото Олимпиады-2012 и восстановленная гегемония на континенте. Симбиоз этих генераций дает очень симпатичную, хотя и немного несбалансированную, символическую сборную – разумеется, с легендарным Уго Санчесом на острие атаки.

3400 км преодолеет по воздуху сборная Мексики за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 7830 км, если со 2-го, то 9314 км. Это в любом случае меньше, чем расстояние от Москвы до Мехико, равное 10 700 км.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 2,00 Выход в 1/4 финала 6,00 Выход в 1/2 финала 15,00 Выход в финал 34,00 Чемпионство 101,00

Как оправдывали прогнозы

Сборная Мексики, похоже, уникальная в своем роде. Ей всегда предписывают бОльшие возможности, чем она в реальности располагает. Долгие десятилетия, будучи футбольным властелином верхней половины Америки, мексиканцы приезжали на чемпионаты мира в ореоле таинственной незнакомки, которая на многое способна, – и неизменно вылетали после первого этапа, не способные конкурировать даже с европейскими середняками. Исключение составил домашний ЧМ-1970, да и тот лишь благодаря благосклонным судьям и неопытным бельгийцам. Все дело в том, что на континенте Мексика привыкла доминировать, атаковать, не слишком заботясь о тактике и прочности защиты, а в финальных турнирах от нее требовались именно эти полузабытые качества.

Все изменилось после второго «хозяйского» чемпионата. Мексиканцы сообразили, в чем заключается их системная ошибка и перестроились, стали играть надежнее и строже. Результаты сразу поползли вверх: с того момента они всегда выходят из группы. Но! За исключением ЧМ-1986 всякий раз выбывают в 1/8 финала, расстраивая миллионы любителей футбола по всему миру. Все оттого, что ожидания от Мексики по-прежнему завышенные. Чем обусловлена эта переоценка – подсознательной любовью публики к мифической Стране Ацтеков или банальному пиару, как и, скажем, в отношении любых африканцев? Трудно сказать. Гораздо легче подытожить, что первый раунд плей-офф и есть ее объективный уровень.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Рафа Маркес может повторить в России достижение соотечественника Антонио Карбахаля и немца Лотара Маттеуса и сыграть на своем пятом чемпионате мира. Впрочем, соавтором рекорда он станет и в том случае, если просто попадет в заявку – только тогда делить его придется еще и с Джанлуиджи Буффоном.

На 15 чемпионатах мира – иначе говоря, ни разу в своей истории – сборная Мексики не добиралась до полуфинала. Это мировой рекорд.

Баланс игр мексиканской команды на последних 6 ЧМ, когда она неизменно выходила в плей-офф – 8 побед, 8 ничьих, 8 поражений. Разность мячей, если считать серию пенальти с болгарами в 1994-м, 31-31.

Лучшим бомбардиром мексиканцев на ЧМ остается с 4 голами Луис Эрнандес. Причем все свои мячи он забил в 1998-м. Куаутемок Бланко и Рафа Маркес отличились на трех чемпионатах, но каждый раз – по разу.

Мексиканские вратари – известные «долгожители». Помимо Карбахаля, первым в мире сыгравшим на пяти ЧМ, в группе аксакалов пять современных голкиперов: Хорхе Кампос, Освальдо Санчес, Оскар Перес, Хесус Корона и Гильермо Очоа, причем двое последних могут приехать и в России, на свой четвертый чемпионат.