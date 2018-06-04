Участники ЧМ-2018. Иран: а усы – фальшивые!
Представляем участников ЧМ-2018.
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА
36
ГРУППА В
15 июня. 18.00 (мск). Санкт-Петербург. Марокко – Иран
20 июня. 21.00. Казань. Иран – Испания
25 июня. 21.00. Саранск. Иран – Португалия
ПОДГОТОВКА
В первом из трех контрольных матчей иранцы проиграли туркам – 1:2. Впереди встреча с Литвой (8-го). Базой команды на ЧМ-2018 станет подмосковная Баковка.
СОСТАВ
Вратари: Алиреза Бейраванд («Персеполис»), Мохаммад Рашид Мазахери («Зоб Ахан»), Амир Абедзадех («Маритиму», Португалия)
Защитники: Сейед Маджид Хоссейни, Педжман Монтазери, Рузбех Чешми (все — «Эстегляль»), Милад Мохаммади («Ахмат», Россия), Мохаммед Реза Ханзадех («Падиде»), Мортеза Пуралиганджи («Аль-Садд», Катар), Рамин Резаэян («Остенде», Бельгия), Эхсан Хаджсафи («Олимпиакос», Греция)
Полузащитники: Саид Эззатоллахи («Амкар», Россия), Масуд Шоджаи (АЕК, Греция), Мехди Тораби («Сайпа»), Омид Эбрахими («Эстегляль»), Вахид Амири («Персеполис»)
Нападающие: Алиреза Джаханбахш (АЗ, Нидерланды), Мехди Тареми («Аль-Гарафа», Катар), Сердар Азмун («Рубин», Россия), Реза Гучаннеджад («Херенвен», Нидерланды), Карим Ансарифард («Олимпиакос», Греция), Саман Годдос («Эстерсунд», Швеция), Ашкан Дежага («Ноттингем Форест», Англия)
Главный тренер: Карлуш КЕЙРУШ (Португалия)
ОТБОР К ЧМ-2018
Азиатская группа D
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ИРАН
|
8
|
6
|
2
|
0
|
26-3
|
20
|
2. Оман
|
8
|
4
|
2
|
2
|
11-7
|
14
|
3. Туркменистан
|
8
|
4
|
1
|
3
|
10-11
|
13
|
4. Гуам
|
8
|
2
|
1
|
5
|
3-16
|
7
|
5. Индия
|
8
|
1
|
0
|
7
|
5-18
|
3
Азиатская финальная группа А
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ИРАН
|
10
|
6
|
4
|
0
|
10-2
|
22
|
2. Южная Корея
|
10
|
4
|
3
|
3
|
11-10
|
15
|
3. Сирия
|
10
|
3
|
4
|
3
|
9-8
|
13
|
4. Узбекистан
|
10
|
4
|
1
|
5
|
6-7
|
13
|
5. Китай
|
10
|
3
|
3
|
4
|
8-10
|
12
|
6. Катар
|
10
|
2
|
1
|
7
|
8-15
|
7
ГОЛЫ
|
АЗМУН
|
11
|
ТАРЕМИ
|
8
|
ДЕЖАГА
|
2
|
ХАДЖСАФИ
|
2
|
ХОССЕЙНИ
|
2
|
ДЖАХАНБАХШ
|
2
|
ГОЧАННЕЖАД
|
1
|
АНСАРИФАРД
|
1
|
ЭЗЗАТОЛАХИ
|
1
|
КАМЬЯБИНИЯ
|
1
|
ПУРАЛИГАНДЖИ
|
1
|
РЕЗАЭЯН
|
1
|
ШОДЖАИ
|
1
|
ТЕЙМУРЯН
|
1
|
ТОРАБИ
|
1
12 матчей составила рекордная серия иранцев без пропущенных голов
ФАКТ О ЗВЕЗДЕ
Сердар Азмун в казанском «Рубине» и «Ростове» общался со своим тренером Курбаном Бердыевым на туркменском. В Иране проживает огромная диаспора туркменов. Семья «персидского Месси» как раз из их числа.
БОЛЕЛЬЩИКИ
После Исламской революции 1979 года иранским женщинам запрещено посещать футбольные матчи. Однако слабый пол проявляет смелость и смекалку, проникая на трибуны под видом мужчин – с наклеенными усами и щетиной. В России такой «маскарад» им не потребуется.
ОЖИДАНИЯ
Котировки букмекеров на ЧМ-2018
|
Выход в 1/8 финала
|
7,10
|
Выход в 1/4 финала
|
19,00
|
Выход в 1/2 финала
|
81,00
|
Выход в финал
|
151,00
|
Чемпионство
|
501,00
ИГРОВАЯ СХЕМА
Расстановка (Бейранванд, Резаэян, Пуралигаджи, Монтазери, Мохаммади, Эззатолахи, Хаджсафи, Джаханбахш, Ансарифард, Азмун, Тароми)
Изначально Карлуш Кейруш назвал 35 игроков, но очень быстро отрезал 11 тех, чьи шансы на место в основном составе болтались около нуля. Осталось отстригнуть еще одного, и не исключено, что им окажется ветеран Ашкан Дежага, который полсезона проторчал в глухом запасе «Вольфсбурга» и еще столько же – на задворках «Ноттингема», а это время на левом фланге зарекомендовал себя Тароми. У расставания с Дежагой, впрочем, есть альтернатива – капитан Шоджаи, не блиставший в Греции. Его позицию закрыл Ансарифард, способный сыграть и впереди – в паре с Азмуном или Гучаннежадом. В остальном состав Ирана очень стабилен, и изменения в нем возможны только из-за потерь – травм и дисквалификаций.
3220 км преодолеет по воздуху сборная Ирана за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 6560 км, если со 2-го, то 8560 км.
ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ
Единственной победой на чемпионатах мира сборная Ирана гордится: в 1998-м она обыграла американцев – 2:1. В остальных 11 матчах трех турниров у нее 3 ничьи и 8 поражений с разностью мячей 5-21.
«Антирекорд» посещаемости за последние полвека принадлежит иранцам на пару с шотландцами: их матч ЧМ-1978 в Кордобе посетили 7938 зрителей. Со времен Чили-1962 меньшего количества на трибунах не было.
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ
|
1978
|
Группа
|
1998
|
Группа
|
2006
|
Группа
|
2014
|
Группа