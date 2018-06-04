МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

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ГРУППА В

15 июня. 18.00 (мск). Санкт-Петербург. Марокко – Иран

20 июня. 21.00. Казань. Иран – Испания

25 июня. 21.00. Саранск. Иран – Португалия

ПОДГОТОВКА

В первом из трех контрольных матчей иранцы проиграли туркам – 1:2. Впереди встреча с Литвой (8-го). Базой команды на ЧМ-2018 станет подмосковная Баковка.

СОСТАВ

Вратари: Алиреза Бейраванд («Персеполис»), Мохаммад Рашид Мазахери («Зоб Ахан»), Амир Абедзадех («Маритиму», Португалия)

Защитники: Сейед Маджид Хоссейни, Педжман Монтазери, Рузбех Чешми (все — «Эстегляль»), Милад Мохаммади («Ахмат», Россия), Мохаммед Реза Ханзадех («Падиде»), Мортеза Пуралиганджи («Аль-Садд», Катар), Рамин Резаэян («Остенде», Бельгия), Эхсан Хаджсафи («Олимпиакос», Греция)

Полузащитники: Саид Эззатоллахи («Амкар», Россия), Масуд Шоджаи (АЕК, Греция), Мехди Тораби («Сайпа»), Омид Эбрахими («Эстегляль»), Вахид Амири («Персеполис»)

Нападающие: Алиреза Джаханбахш (АЗ, Нидерланды), Мехди Тареми («Аль-Гарафа», Катар), Сердар Азмун («Рубин», Россия), Реза Гучаннеджад («Херенвен», Нидерланды), Карим Ансарифард («Олимпиакос», Греция), Саман Годдос («Эстерсунд», Швеция), Ашкан Дежага («Ноттингем Форест», Англия)

Главный тренер: Карлуш КЕЙРУШ (Португалия)

ОТБОР К ЧМ-2018

Азиатская группа D

И В Н П М О 1. ИРАН 8 6 2 0 26-3 20 2. Оман 8 4 2 2 11-7 14 3. Туркменистан 8 4 1 3 10-11 13 4. Гуам 8 2 1 5 3-16 7 5. Индия 8 1 0 7 5-18 3

Азиатская финальная группа А

И В Н П М О 1. ИРАН 10 6 4 0 10-2 22 2. Южная Корея 10 4 3 3 11-10 15 3. Сирия 10 3 4 3 9-8 13 4. Узбекистан 10 4 1 5 6-7 13 5. Китай 10 3 3 4 8-10 12 6. Катар 10 2 1 7 8-15 7

ГОЛЫ

АЗМУН 11 ТАРЕМИ 8 ДЕЖАГА 2 ХАДЖСАФИ 2 ХОССЕЙНИ 2 ДЖАХАНБАХШ 2 ГОЧАННЕЖАД 1 АНСАРИФАРД 1 ЭЗЗАТОЛАХИ 1 КАМЬЯБИНИЯ 1 ПУРАЛИГАНДЖИ 1 РЕЗАЭЯН 1 ШОДЖАИ 1 ТЕЙМУРЯН 1 ТОРАБИ 1

12 матчей составила рекордная серия иранцев без пропущенных голов

ФАКТ О ЗВЕЗДЕ

Сердар Азмун в казанском «Рубине» и «Ростове» общался со своим тренером Курбаном Бердыевым на туркменском. В Иране проживает огромная диаспора туркменов. Семья «персидского Месси» как раз из их числа.

БОЛЕЛЬЩИКИ

После Исламской революции 1979 года иранским женщинам запрещено посещать футбольные матчи. Однако слабый пол проявляет смелость и смекалку, проникая на трибуны под видом мужчин – с наклеенными усами и щетиной. В России такой «маскарад» им не потребуется.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 7,10 Выход в 1/4 финала 19,00 Выход в 1/2 финала 81,00 Выход в финал 151,00 Чемпионство 501,00

ИГРОВАЯ СХЕМА

Расстановка (Бейранванд, Резаэян, Пуралигаджи, Монтазери, Мохаммади, Эззатолахи, Хаджсафи, Джаханбахш, Ансарифард, Азмун, Тароми)

Изначально Карлуш Кейруш назвал 35 игроков, но очень быстро отрезал 11 тех, чьи шансы на место в основном составе болтались около нуля. Осталось отстригнуть еще одного, и не исключено, что им окажется ветеран Ашкан Дежага, который полсезона проторчал в глухом запасе «Вольфсбурга» и еще столько же – на задворках «Ноттингема», а это время на левом фланге зарекомендовал себя Тароми. У расставания с Дежагой, впрочем, есть альтернатива – капитан Шоджаи, не блиставший в Греции. Его позицию закрыл Ансарифард, способный сыграть и впереди – в паре с Азмуном или Гучаннежадом. В остальном состав Ирана очень стабилен, и изменения в нем возможны только из-за потерь – травм и дисквалификаций.

3220 км преодолеет по воздуху сборная Ирана за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 6560 км, если со 2-го, то 8560 км.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Единственной победой на чемпионатах мира сборная Ирана гордится: в 1998-м она обыграла американцев – 2:1. В остальных 11 матчах трех турниров у нее 3 ничьи и 8 поражений с разностью мячей 5-21.

«Антирекорд» посещаемости за последние полвека принадлежит иранцам на пару с шотландцами: их матч ЧМ-1978 в Кордобе посетили 7938 зрителей. Со времен Чили-1962 меньшего количества на трибунах не было.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ