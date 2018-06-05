Участники ЧМ-2018. Швеция: жизнь после Златана
Представляем участников ЧМ-2018.
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА
23
ГРУППА F
18 июня. 15.00 (мск). Нижний Новгород. Швеция – Корея
23 июня. 21.00. Сочи. Германия – Швеция
27 июня. 17.00. Екатеринбург. Мексика – Швеция
ПОДГОТОВКА
9 июня шведы проведут контрольный матч у себя дома с Перу. До и во время чемпионата мира команда будет базироваться в Геленджике (отел Kempinski, стадион «Спартак»).
СОСТАВ
Сборная Швеции уже определила 23 игроков, которые отправятся на чемпионат мира.
Вратари: Робин УЛЬСЕН (Копенгаген), Карл-Юхан ЮНССОН (Генгам), Кристоффер НУРДФЕЛЬДТ (Суонси).
Центральные защитники: Виктор ЛИНДЕЛЕФ (МЮ), Понтус ЯНССОН (Лидс), Андреас ГРАНКВИСТ (Краснодар), Филип ХЕЛАНДЕР (Болонья).
Крайние защитники: Микаэль ЛУСТИГ (Селтик), Эмиль КРАФТ (Болонья), Людвиг АУГУСТИНССОН (Вердер), Мартин УЛЬССОН (Суонси).
Центральные полузащитники: Густав СВЕНССОН (Сиэтл Саундерс), Себастиан ЛАРССОН (Халл Сити), Оскар ХИЛЬЕМАРК (Дженоа), Альбин ЭКДАЛЬ (Гамбург).
Крайние полузащитники: Виктор КЛАССОН (Краснодар), Джимми ДУРМАЗ (Тулуза), Эмиль ФОРСБЕРГ (РБ Лейпциг), Маркус РОДЕН (Кротоне).
Нападающие: Маркус БЕРГ (Аль-Айн, ОАЭ), Йон ГВИДЕТТИ (Алавес), Ола ТОЙВОНЕН (Тулуза), Исаак Кисе ТЕЛИН (Васланд-Беверен).
Главный тренер: Янне АНДЕРССОН.
ОТБОР К ЧМ-2018
Европейская группа А
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Франция
|
10
|
7
|
2
|
1
|
18-6
|
23
|
2. ШВЕЦИЯ
|
10
|
6
|
1
|
3
|
26-9
|
19
|
3. Голландия
|
10
|
6
|
1
|
3
|
21-12
|
19
|
4. Болгария
|
10
|
4
|
1
|
5
|
14-19
|
13
|
5. Люксембург
|
10
|
1
|
3
|
6
|
8-26
|
6
|
6. Белоруссия
|
10
|
1
|
2
|
7
|
6-21
|
5
Стыковые матчи
ШВЕЦИЯ - Италия - 1:0, 0:0
ГОЛЫ
|
БЕРГ
|
8
|
ФОРСБЕРГ
|
4
|
ГРАНКВИСТ
|
3
|
ЛУСТИГ
|
3
|
ТОЙВОНЕН
|
3
|
ДУРМАЗ
|
1
|
ХИЛЬЕМАРК
|
1
|
ТЕЛИН
|
1
|
ЛИНДЕЛЕФ
|
1
|
НЮЛАН
|
1
|
ЮХАНССОН
|
1
50 процентов ударов шведов пришлись в створ ворот - лучший результат отбора ЧМ-2018
21 раз в среднем за матч команда прибегала к обводке - реже всех в Европе
ФАКТ О ЗВЕЗДЕ
Эмиль Форсберг в детстве был очень слабеньким и худеньким, поэтому ходили слухи, что а Академию Сундсвалля он попал лишь благодаря протекции отца и деда, известных в прошлом футболистов. Многие советовали Эмилю вернуться во флорбор, где у него неплохо получалось. Но он утер нос критикам и недоброжелателям, став одним из элитных полузащитников бундеслиги.
ИГРОВЫЕ СХЕМЫ
Расстановка (Ульсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Экдаль, Классон, Ларссон, Форсберг, Берг, Тойвонен)
Среди участников ЧМ-2018 вряд ли удастся отыскать более консервативную и шаблонную команду, чем шведская. Причиной тому и скудный выбор игроков, и футбольный традиционализм ее тренера Янне Андерссона. 55-летний специалист всю жизнь играл и трудился в клубах местной лиги, где не особо развернешься в тактике. Сборную он принял после Евро-2016, на котором шведы выглядели скучно и грустно, а единственный человек, вокруг которого можно было строить игру, Златан Ибрагимович, видимо, настолько устал от неудач и не видел перспектив, что завершил выступления под национальным флагом.
Однако у шведов есть важные черты характера, которые нивелируют тактические недостатки – воля к победе и полная самоотдача до последних секунд. В совокупности с хорошей школой и упрощенным футболом они дали удивительный результат: в отборочном турнире Швеция одолела дома французов, одержала четыре разгромные победы с общим счетом 19:0, а в стыковых матчах, по обыкновению выложившись на всю катушку, справилась с Италией. Есть подозрение, что и на чемпионате мира она, изначально недооцениваемая, именно за счет силы и мужества сможет добиться гораздо большего, чем от нее ждут.
БОЛЕЛЬЩИКИ
На крупных турнирах сборную Швеции всегда сопровождает большая группа фанатов. Их фирменная особенность - разбивать палаточные городки вместо того, чтобы селиться в гостиницах или арендовать жилье у частников. Нечто подобное мы наверняка увидим и в России. Вопрос - где именно.
ОЖИДАНИЯ
Котировки букмекеров на ЧМ-2018
|
Выход в 1/8 финала
|
2,24
|
Выход в 1/4 финала
|
7,50
|
Выход в 1/2 финала
|
15,00
|
Выход в финал
|
41,00
|
Чемпионство
|
126,00
Как оправдывали прогнозы
Шведов редко причисляют к фаворитам крупных турниров, поэтому они, как правило, надсмехаются над прогнозами. Мало кто предполагал в 1958-м, что они, пусть и хозяева чемпионата, дойдут аж до финала. Так же и в 1994-м бронзовый успех, несмотря на сильную и интересную команду во главе с Бролином, Далином, Андерссоном и Ингессоном, стал неожиданностью. Уверенно удалось выйти из группы в 2002-м, выбив тогдашнего претендента на титул №1 Аргентину, и в 1974-м, когда Уругвай и Болгария котировались выше. Единственная осечка в финальных турнирах (другие происходили в отборочных) случилась на ЧМ-1990. Там Швеция, потенциальный участник плей-офф, проиграла все три встречи, причем решающую за выход из группы – дебютанту Коста-Рике.
СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН
(Равелли 1981-97, Р.Нильссон 1986-2000 Нурдквист 1963-78, Хюсен 1981-90, П.Андерссон 1992-2002, Шварц 1990-2001, Юнгберг 1998-2008, Бролин 1990-95, Х.Ларссон 1993-2009, Ибрагимович 2001-16, Далин 1991-97)
«Золотые» поколения сборной Швеции разбросаны по ленте времени настолько широко, что сравнить и даже сопоставить их нет никакой возможности. Предпочтение в таких случаях все же правильнее отдавать более поздним, когда творить и добиваться приходилось в конкурентной среде, уплотняющейся год за годом, – в середине XX века она была все-таки попроще, пожиже. Да и уровень футбола не стоял на месте, и «дети», как им и положено, превзошли в мастерстве «отцов», какими бы умельцами те ни были. Поэтому эпоха «Гре-Но-Ли», оставшись в веках и легендах, все же вынуждена потесниться в пользу команды начала 90-х и отдельных мастеров новейшей футбольной эры.
5140 км преодолеет по воздуху и по земле сборная Швеции за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 17 200 км, если со 2-го, то 17 600 км.
ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ
13 матчей и 5 забитых мячей – рекордные показатели для Швеции на ЧМ – принадлежат Хенрику Ларссону. Бомбардирское достижение он делит с Кеннетом Андерссоном, обладателем «Бронзовой бутсы»-1994. Кроме того, Ларссон – единственный швед, забивавший на трех чемпионатах мира: 1994 – 1 гол, 2002 – 3, 2006 – 1.
Самый ненавистный соперник для шведов, разумеется, Бразилия. 7 раз им приходилось встречаться в рамках чемпионатов мира – и только в 2 матчах шведы избежали поражения, отделавшись ничьими. Считайте. 1938 – 2:4 в матче за 3-е место. 1950 – 1:7 в финальной четверке. 1958 – 2:5 в финале. 1978 – 1:1 в группе. 1990 – 1:2 в группе. 1994 – 1:1 в группе и 0:1 в полуфинале.
Жажда гола – одна из отличительных черт сборной Швеции. 46 матчей провели они на чемпионатах мира, и лишь в десяти случаях уходили с поля несолоно хлебавши, причем три из них пришлись на удачный в целом ЧМ-1974. Впрочем, и шведские ворота остались сухими всего-то в 11 матчах. Четыре из них – заслуга великого Ронни Хельстрема, включавшегося в символические сборные ЧМ и в 1974-м, и в 1978-м.
Защитник Эрик Нильссон – один из двух футболистов, сыгравших на довоенном и послевоенном чемпионатах мира, в 1938 и 1950 гг. Второй – швейцарец Альфред Биккель.
Златан Ибрагимович завершил международную карьеру, не забив ни одного гола на ЧМ.
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ
|
1934
|
1/4 финала
|
1938
|
4-е место
|
1950
|
3-е место
|
1958
|
2-е место
|
1970
|
Группа
|
1974
|
Группа
|
1978
|
Группа
|
1990
|
Группа
|
1994
|
3-е место
|
2002
|
1/8 финала
|
2006
|
1/8 финала