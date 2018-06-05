МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

23

ГРУППА F

18 июня. 15.00 (мск). Нижний Новгород. Швеция – Корея

23 июня. 21.00. Сочи. Германия – Швеция

27 июня. 17.00. Екатеринбург. Мексика – Швеция

ПОДГОТОВКА

9 июня шведы проведут контрольный матч у себя дома с Перу. До и во время чемпионата мира команда будет базироваться в Геленджике (отел Kempinski, стадион «Спартак»).

СОСТАВ

Сборная Швеции уже определила 23 игроков, которые отправятся на чемпионат мира.

Вратари: Робин УЛЬСЕН (Копенгаген), Карл-Юхан ЮНССОН (Генгам), Кристоффер НУРДФЕЛЬДТ (Суонси).

Центральные защитники: Виктор ЛИНДЕЛЕФ (МЮ), Понтус ЯНССОН (Лидс), Андреас ГРАНКВИСТ (Краснодар), Филип ХЕЛАНДЕР (Болонья).

Крайние защитники: Микаэль ЛУСТИГ (Селтик), Эмиль КРАФТ (Болонья), Людвиг АУГУСТИНССОН (Вердер), Мартин УЛЬССОН (Суонси).

Центральные полузащитники: Густав СВЕНССОН (Сиэтл Саундерс), Себастиан ЛАРССОН (Халл Сити), Оскар ХИЛЬЕМАРК (Дженоа), Альбин ЭКДАЛЬ (Гамбург).

Крайние полузащитники: Виктор КЛАССОН (Краснодар), Джимми ДУРМАЗ (Тулуза), Эмиль ФОРСБЕРГ (РБ Лейпциг), Маркус РОДЕН (Кротоне).

Нападающие: Маркус БЕРГ (Аль-Айн, ОАЭ), Йон ГВИДЕТТИ (Алавес), Ола ТОЙВОНЕН (Тулуза), Исаак Кисе ТЕЛИН (Васланд-Беверен).

Главный тренер: Янне АНДЕРССОН.

ОТБОР К ЧМ-2018

Европейская группа А

И В Н П М О 1. Франция 10 7 2 1 18-6 23 2. ШВЕЦИЯ 10 6 1 3 26-9 19 3. Голландия 10 6 1 3 21-12 19 4. Болгария 10 4 1 5 14-19 13 5. Люксембург 10 1 3 6 8-26 6 6. Белоруссия 10 1 2 7 6-21 5

Стыковые матчи

ШВЕЦИЯ - Италия - 1:0, 0:0

ГОЛЫ

БЕРГ 8 ФОРСБЕРГ 4 ГРАНКВИСТ 3 ЛУСТИГ 3 ТОЙВОНЕН 3 ДУРМАЗ 1 ХИЛЬЕМАРК 1 ТЕЛИН 1 ЛИНДЕЛЕФ 1 НЮЛАН 1 ЮХАНССОН 1

50 процентов ударов шведов пришлись в створ ворот - лучший результат отбора ЧМ-2018

21 раз в среднем за матч команда прибегала к обводке - реже всех в Европе

ФАКТ О ЗВЕЗДЕ

Эмиль Форсберг в детстве был очень слабеньким и худеньким, поэтому ходили слухи, что а Академию Сундсвалля он попал лишь благодаря протекции отца и деда, известных в прошлом футболистов. Многие советовали Эмилю вернуться во флорбор, где у него неплохо получалось. Но он утер нос критикам и недоброжелателям, став одним из элитных полузащитников бундеслиги.

ИГРОВЫЕ СХЕМЫ

Расстановка (Ульсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Экдаль, Классон, Ларссон, Форсберг, Берг, Тойвонен)

Среди участников ЧМ-2018 вряд ли удастся отыскать более консервативную и шаблонную команду, чем шведская. Причиной тому и скудный выбор игроков, и футбольный традиционализм ее тренера Янне Андерссона. 55-летний специалист всю жизнь играл и трудился в клубах местной лиги, где не особо развернешься в тактике. Сборную он принял после Евро-2016, на котором шведы выглядели скучно и грустно, а единственный человек, вокруг которого можно было строить игру, Златан Ибрагимович, видимо, настолько устал от неудач и не видел перспектив, что завершил выступления под национальным флагом.

Однако у шведов есть важные черты характера, которые нивелируют тактические недостатки – воля к победе и полная самоотдача до последних секунд. В совокупности с хорошей школой и упрощенным футболом они дали удивительный результат: в отборочном турнире Швеция одолела дома французов, одержала четыре разгромные победы с общим счетом 19:0, а в стыковых матчах, по обыкновению выложившись на всю катушку, справилась с Италией. Есть подозрение, что и на чемпионате мира она, изначально недооцениваемая, именно за счет силы и мужества сможет добиться гораздо большего, чем от нее ждут.

БОЛЕЛЬЩИКИ

На крупных турнирах сборную Швеции всегда сопровождает большая группа фанатов. Их фирменная особенность - разбивать палаточные городки вместо того, чтобы селиться в гостиницах или арендовать жилье у частников. Нечто подобное мы наверняка увидим и в России. Вопрос - где именно.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 2,24 Выход в 1/4 финала 7,50 Выход в 1/2 финала 15,00 Выход в финал 41,00 Чемпионство 126,00

Как оправдывали прогнозы

Шведов редко причисляют к фаворитам крупных турниров, поэтому они, как правило, надсмехаются над прогнозами. Мало кто предполагал в 1958-м, что они, пусть и хозяева чемпионата, дойдут аж до финала. Так же и в 1994-м бронзовый успех, несмотря на сильную и интересную команду во главе с Бролином, Далином, Андерссоном и Ингессоном, стал неожиданностью. Уверенно удалось выйти из группы в 2002-м, выбив тогдашнего претендента на титул №1 Аргентину, и в 1974-м, когда Уругвай и Болгария котировались выше. Единственная осечка в финальных турнирах (другие происходили в отборочных) случилась на ЧМ-1990. Там Швеция, потенциальный участник плей-офф, проиграла все три встречи, причем решающую за выход из группы – дебютанту Коста-Рике.

СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН

(Равелли 1981-97, Р.Нильссон 1986-2000 Нурдквист 1963-78, Хюсен 1981-90, П.Андерссон 1992-2002, Шварц 1990-2001, Юнгберг 1998-2008, Бролин 1990-95, Х.Ларссон 1993-2009, Ибрагимович 2001-16, Далин 1991-97)

«Золотые» поколения сборной Швеции разбросаны по ленте времени настолько широко, что сравнить и даже сопоставить их нет никакой возможности. Предпочтение в таких случаях все же правильнее отдавать более поздним, когда творить и добиваться приходилось в конкурентной среде, уплотняющейся год за годом, – в середине XX века она была все-таки попроще, пожиже. Да и уровень футбола не стоял на месте, и «дети», как им и положено, превзошли в мастерстве «отцов», какими бы умельцами те ни были. Поэтому эпоха «Гре-Но-Ли», оставшись в веках и легендах, все же вынуждена потесниться в пользу команды начала 90-х и отдельных мастеров новейшей футбольной эры.

5140 км преодолеет по воздуху и по земле сборная Швеции за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 17 200 км, если со 2-го, то 17 600 км.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

13 матчей и 5 забитых мячей – рекордные показатели для Швеции на ЧМ – принадлежат Хенрику Ларссону. Бомбардирское достижение он делит с Кеннетом Андерссоном, обладателем «Бронзовой бутсы»-1994. Кроме того, Ларссон – единственный швед, забивавший на трех чемпионатах мира: 1994 – 1 гол, 2002 – 3, 2006 – 1.

Самый ненавистный соперник для шведов, разумеется, Бразилия. 7 раз им приходилось встречаться в рамках чемпионатов мира – и только в 2 матчах шведы избежали поражения, отделавшись ничьими. Считайте. 1938 – 2:4 в матче за 3-е место. 1950 – 1:7 в финальной четверке. 1958 – 2:5 в финале. 1978 – 1:1 в группе. 1990 – 1:2 в группе. 1994 – 1:1 в группе и 0:1 в полуфинале.

Жажда гола – одна из отличительных черт сборной Швеции. 46 матчей провели они на чемпионатах мира, и лишь в десяти случаях уходили с поля несолоно хлебавши, причем три из них пришлись на удачный в целом ЧМ-1974. Впрочем, и шведские ворота остались сухими всего-то в 11 матчах. Четыре из них – заслуга великого Ронни Хельстрема, включавшегося в символические сборные ЧМ и в 1974-м, и в 1978-м.

Защитник Эрик Нильссон – один из двух футболистов, сыгравших на довоенном и послевоенном чемпионатах мира, в 1938 и 1950 гг. Второй – швейцарец Альфред Биккель.

Златан Ибрагимович завершил международную карьеру, не забив ни одного гола на ЧМ.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ