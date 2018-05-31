- Команда находится под нагрузкой. Есть ли в таких условиях необходимость в контрольном матче?

- Конечно, есть. Как не играть накануне чемпионата мира? Сборной нужно добиться сыгранности, посмотреть, как футболисты будут взаимодействовать. Наигрывали одну защиту и одну схему, теперь Черчесов решил проверить другую. Не получилось, смотрины вышли со знаком минус.

Да, команда под нагрузкой, у игроков когда-то кончатся силы. Но для этого в запасе целая скамейка, а в контрольной встрече замены не ограниченны. И когда Гранат хватает руками нападающего соперника и должен был получить красную карточку, но не получил только из-за того, что матч товарищеский, то при чем здесь нагрузка?

И самое главное: нагрузка никак не влияет на качество футбола. Но никакого качества я не увидел. В ЦСКА Фернандес используется фактически в роли крайнего форварда, от него исходит опасность для ворот соперника. Но в матче с австрийцами его использовали по-другому, поэтому он почти не участвовал в атакующих действиях. Единственный форвард Смолов в первом тайме почти не получал никакой помощи. И здесь тоже нагрузка ни при чем?