Главный тренер красноярского «Енисея», завоевавшего путевку в РФПЛ-2018/19, известный в прошлом спартаковец поделился ожиданиями от чемпионата мира и следующего клубного сезона.

«ПЕЧАЛЬНО, ЧТО НЕТ ДЕНИСОВА»

- Как будете следить за турниром в России?

- 20 июня «Енисей» уезжает на сборы в Словению. Поэтому у меня будет только неделя, чтобы посмотреть футбол в Москве. Однако на стадион не пойду. Ограничусь телетрансляциями. Как и во время сборов.

- С главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым обсуждали ЧМ-2018?

- Со Станиславом Саламовичем мы пересеклись еще зимой, на сборах в Турции. Обговорили какие-то моменты. Но сейчас, за пару недель до старта турнира, было бы странно давать ему какие-то советы. Он видит команду каждый день на тренировках. Знает все досконально.

- Состав Черчесова вас удивил?

- Две-три фамилии - неожиданные. Еще двое-трое почему-то оказались вне списка. Скажем, лучший опорник страны Игорь Денисов. Печально, что мы не увидим такого футболиста на чемпионате мира.

- На что будет претендовать наша команда на турнире?

- Я оптимист. Cчитаю, нам по силам выйти из группы. И я верю в то, что команда покажет хороший футбол. Пока Черчесов пробует разные варианты. Но мы придем к общему знаменателю. За функциональное состояние сборников не переживаю. Да и родные стены должны помочь.

«НАДЕЮСЬ, КАРИУС НЕ СЛОМАЕТСЯ»

- Травма Мохамеда Салаха - нам в помощь?

- На данный момент египтянин входит в четверку лучших футболистов мира. Он, Лионель Месси, Криштиану Роналду и Эден Азар - вот квартет главных звезд. Поэтому, конечно, без Салаха сборная Египта многое потеряет.

С другой стороны, вспомните финал Евро-2016. Тогда травмировался Криштиану, но это не помешало португальцам вырвать победу благодаря голу Эдера. На таких турнирах часто зажигаются новые звезды. Даже если Салах не сыграет против России, это не повод расслабляться.

- Как вам финал Лиги чемпионов, в котором Салах получил травму? Сейчас выясняется, что это был последний матч Зинедина Зидана во главе «Реала»…

- Мне игра показалась скучноватой. «Реал» изначально был фаворитом. У мадридцев сумасшедший состав, неслучайно они доминировали в Лиге чемпионов последние годы. Но если бы не гол-красавец Гарета Бэйла, финал ничем не запомнился бы.

- Антигероем финала стал вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус. Когда-то Александр Филимонов пережил нечто подобное в сборной России, пропустив от Андрея Шевченко. Он рассказывал, каково ему потом пришлось?

- Кстати, я не так давно был на его прощальном матче… Саня, безусловно, сильно переживал после того матча с Украиной. Но он - сильный. И выкарабкался. В таких ситуациях важна поддержка близких, друзей. И ни в коем случае нельзя уходить в себя. Надеюсь, Кариус сможет выбросить этот злополучный финал из головы. И не сломает себе карьеру.

- Ваш конфликт с Филимоновым, имевший место еще в «Арсенале», исчерпан?

- Было легкое недопонимание - не конфликт. Мы два взрослых мужика, и давно об этом не вспоминаем. С Сашей у меня прекрасные отношения.

- Какие сборные являются фаворитами ЧМ-2018?

- Ставлю на Бразилию и Аргентину. Из европейцев опасны Испания, Германия, Бельгия, Франция. Возможны и сюрпризы вроде исландцев на Евро-2016. После наших симпатизировать буду персонально Месси и испанцам.

- Кто-то из ваших бывших одноклубников по «Порту»и «Роме» летом приедет в Россию?

- Обязательно будет ветеранский турнир во время чемпионата мира. Приедут итальянцы, португальцы, французы. Со многими увижусь.

- И с Жозе Моуринью, который был замечен на матче Россия - Австрия в Инсбруке?

- Я не знаю, когда именно он будет в Москве по своим телевизионным делам. Возможно, и не пересечемся. Я же уже говорил о сборах «Енисея».

«РАД СОПЕРНИЧАТЬ С УЧЕНИКАМИ РОМАНЦЕВА»

- Клубный сезон отнял много сил?

- Это был тяжелейший сезон. Перед нами стояла задача выйти в РФПЛ напрямую. Осенью команда показывала очень яркий футбол, однако после возобновления чемпионата возникли трудности. Пришли новые игроки, некоторые лидеры травмировались, причем серьезно - вплоть до разрыва крестообразных связок. Поэтому и пришлось играть стыки с «Анжи». После победы гора свалилась с плеч. Мы все-таки сделали то, ради чего работали весь год.

- Ключевая домашняя победа над «Анжи» была одержана в манеже. Многие «Енисей» за такую инфраструктуру критикуют.

- Единственный минус в нашем манеже – малая вместимость, всего 3 тысячи человек. А так, поле отличное, прекрасная вентиляция, температуру можно ставить любую. Все команды, которые к нам приезжали, хвалили арену. А мнение отдельных людей о том, что там дышится плохо, я всерьез не воспринимаю. Для Сибири такие современные манежи - единственный выход из положения. С климатом не поспоришь.

- Как долго намерены тренировать «Енисей»? Реально сделать в Красноярске клуб наподобие «Уфы», которая в минувшем сезоне завоевала путевку в еврокубки?

- Долгосрочных целей у меня нет. В предстоящем сезоне «Енисею» надо освоиться в премьер-лиге и при этом не потерять свое узнаваемое лицо. А потом будем отталкиваться от результата. Продолжит народ активно ходить на команду, почему бы и не поднять планку притязаний?

- «Тосно» в дебютном сезоне в элите выиграл Кубок России. А сейчас клубу даже лицензию в ФНЛ не выдали…

- Кубок России нуждается в реформировании. Престиж турнира упал. А «Тосно», конечно, жаль. У них интересная команда была. Как, впрочем, и у другого финалиста - «Авангарда». Но посмотрите, сколько сейчас проблем в регионах. У «Кубани», «Волгаря», «Амкара»… Это безобразие. Какой имидж мы сами себе создаем перед чемпионатом мира?!

- В следующем сезоне почти половину клубов РФПЛ будут тренировать бывшие спартаковцы. Чем вы это объясняете?

- Все мы между собой общаемся. И мне интересно соперничать с тренерами, вместе с которыми я когда-то играл за одну команду. Это школа Олега Романцева. Многие его идеи сейчас воплощаются в жизнь новыми поколениями. Такая преемственность - это очень хорошо. «Спартак» в середине 90-х годов играл в умный, интересный футбол. Будет здорово, если фрагменты той игры мы будем чаще видеть в современных реалиях.

- При этом наблюдается другая тенденция - отказа от тренеров-иностранцев. Вот и «Зенит» после Роберто Манчини назначил Сергея Семака.

- Иностранцев тоже нужно приглашать. В том же «Зените» у Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша успехи были. Массимо Каррера становился чемпионом со «Спартаком». Но надо звать только тех специалистов, которые способны принести пользу. Когда такой уверенности нет, лучше доверить своим. Надеюсь, молодых российских тренеров в РФПЛ будет еще больше. Нам есть у кого учиться. Имею в виду Юрия Семина, Гаджи Гаджиева, Александра Тарханова. Вряд ли они хотели бы, чтобы плодами их работы пользовались иностранцы.

«ВЕРНУТЬСЯ В «СПАРТАК»? А ПОЧЕМУ НЕТ?»

- Как восприняли итоги сезона для «Спартака»?

- Было понятно, что защитить чемпионский титул команде будет сложнее, чем его завоевать. У «Спартака» нет такого запаса прочности, как у «Реала» или «Барселоны». Немного обидно, что в последнем туре была упущена прямая путевка в Лигу чемпионов. Ну и провал в Кубке России не порадовал. Но в целом - результат нормальный. А для того, чтобы точно объяснить, почему не удалось подняться выше третьего места, надо находиться внутри команды.

- Вы сохранили контакт с бывшим клубом?

- С Массимо я всегда держу связь. Когда есть повод его поздравить, делаю это с удовольствием. Но в минувшем сезоне таких поводов не было… При этом часто пересекаюсь с руководителями «Спартака».

- Можете представить, что в будущем вернетесь в «Спартак»?

- Почему нет? Семин возвращался в «Локомотив» три раза. Всякое в жизни бывает. Но сейчас все мои мысли о «Енисее».