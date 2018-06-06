МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

35

ГРУППА Е

17 июня. 15.00 (мск). Самара. Коста-Рика – Сербия

22 июня. 21.00. Калининград. Сербия – Швейцария

27 июня. 21.00. Москва. Сербия – Бразилия

ПОДГОТОВКА

Базироваться во время турнира они будут под Калининградом - в Светлогорске.

СОСТАВ

Вратари: Владимир Стойкович ("Партизан"), Предраг Райкович ("Маккаби Тель-Авив"), Марко Дмитрович ("Эйбар").

Защитники: Александр Коларов ("Рома"), Антонио Рукавина ("Вильярреал"), Милан Родич ("Црвена Звезда"), Бранислав Иванович ("Зенит"), Урош Спаич ("Краснодар"), Милош Велькович ("Вердер"), Душко Тошич ("Бешикташ"), Никола Миленкович ("Фиорентина").

Полузащитники: Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед"), Лука Миливоевич ("Фиорентина"), Марко Груич ("Кардифф Сити"), Душан Тадич ("Саутгемптон"), Андрия Живкович ("Бенфика"), Филип Костич ("Гамбург"), Неманья Радонич ("Црвена Звезда"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Адам Льяич ("Торино").

Нападающие: Александр Митрович ("Фулхэм"), Александар Прийович ("ПАОК"), Лука Йович ("Айнтрахт").

ОТБОР К ЧМ-2018

Европейская группа D

И В Н П М О 1. СЕРБИЯ 10 6 3 1 20-10 21 2. Ирландия 10 5 4 1 12-6 19 3. Уэльс 10 4 5 1 13-6 17 4. Австрия 10 4 3 3 14-12 15 5. Грузия 10 0 5 5 8-14 5 6. Молавия 10 0 2 8 4-23 2

ГОЛЫ

МИТРОВИЧ 6 ТАДИЧ 4 КОЛАРОВ 2 КОСТИЧ 2 ИВАНОВИЧ 1 МАТИЧ 1 МИЛИВОЕВИЧ 1 ПРИЙОВИЧ 1

13 игроков провели более 200 минут в 10 матчах отбора - у Сербии самый стабильный состав в Европе

ИГРОВЫЕ СХЕМЫ

На ЧМ сербов вывел Славолюб Муслин, но в Россию он не приедет – рассорился с чиновниками из федерации. Те заставляли его изменить игровой стиль на атакующий и привлечь в команду некоторых легионеров. Муслин отказался и подал в отставку. Его бывший ассистент Крстаич оказался более сговорчивым и уже в контрольных мартовских матчах с Марокко и Нигерией изменил схему с 5-2-3, которую весь год использовал Славолюб, на 4-3-3 и 4-2-3-1. В расширенном списке обнаружились Живкович, Йович, Груич, Миленкович, Милинкович-Савич (Муслин их не подпускал на пушечный выстрел). Они и сейчас претендуют, в лучшем случае, на роль запасных – но очевидно, что главная цель федерации – и, как всегда в подобных ситуациях, заинтересованных агентов – достигнута. Хотя сдавать в утиль предыдущую систему Сербия все-таки не будет, понимая, что не все соперники позволят разгуляться ее псевдоатаке.

ФАКТ О ЗВЕЗДЕ

Бранислав Иванович происходит из футбольной семьи, но в друзьях у него много теннисистов. Защитник «Зенита» близко знаком с Новаком Джоковичем, Еленой Янкович и Аной Иванович. Последняя - его однофамилица.

БОЛЕЛЬЩИКИ

Дерби «Партизана» и «Црвены Звезды» - одно из самых взрывоопасных в Европе. Оппоненты не выкуривают трубку мира даже на период чемпионата мира. Так что в России возможны не только их стычки с хорватами, но и внутрисербские разборки.

2130 км по воздуху преодолеет сборная Сербии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 13 300 км, если со 2-го, то 11 820 км.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 2,12 Выход в 1/4 финала 7,50 Выход в 1/2 финала 17,00 Выход в финал 51,00 Чемпионство 151,00

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

В 11 чемпионатах мира – больше, чем в половине проведенных – участвовала сборная Сербии, справедливо учитывающая в своем реестре период союзной Югославии. Дважды пробивалась в четверку сильнейших, еще три раза – в четвертьфинал. Однако индивидуальные рекорды ее игроков очень скромны. По количеству матчей – 9 – лидируют Драгослав Шекуларац (1958, 1962), хорват Иван Шурьяк (1974, 1982), Драган Стойкович (1990, 1998) и Деян Станкович (1998, 2006, 2010). По числу забитых мячей – 4 – опять же хорват Дражан Еркович, один из лучших бомбардиров ЧМ-1962.

На четырех чемпионатах подряд (с учетом пропущенных в 1966-м и 1970-м) югославы выходили из группы на сборную Германии. Лишь в одном случае, на ЧМ-1962, им удалось одолеть немцев.

Рекордная серия неудач была установлена уже во времена самостоятельности: в 1998-2010 гг. сербы проиграли на ЧМ 5 матчей подряд, в т.ч. два голландцам, два – африканским сборным, а между ними – самое крупное поражение в рамках чемпионатов мира – 0:6 от Аргентины.

Сербам принадлежит и рекордный разгром ЧМ: в 1974-м Югославия со счетом 9:0 обыграла Заир. Тот сейчас тоже именуется иначе – ДР Конго. Правда, по числу забитых мячей в одной игре Сербию обскакала Венгрия, первой забившая те же 9 – южнокорейцам в 1954-м, а потом и 10 – Сальвадору в 1982-м.

Драган Стойкович – единственный серб, забивавший на двух ЧМ: 2 в 1990-м, 1 в 1998-м.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ*

1934 4-е место 1950 Группа 1954 1/4 финала 1958 1/4 финала 1962 4-е место 1974 2-й этап 1982 Группа 1990 1/4 финала 1998 1/8 финала 2006 Группа 2010 Группа

* С учетом югославского периода.