Участники ЧМ-2018. Сербия: драку заказывали?
Представляем участников ЧМ-2018.
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА
35
ГРУППА Е
17 июня. 15.00 (мск). Самара. Коста-Рика – Сербия
22 июня. 21.00. Калининград. Сербия – Швейцария
27 июня. 21.00. Москва. Сербия – Бразилия
ПОДГОТОВКА
Базироваться во время турнира они будут под Калининградом - в Светлогорске.
СОСТАВ
Вратари: Владимир Стойкович ("Партизан"), Предраг Райкович ("Маккаби Тель-Авив"), Марко Дмитрович ("Эйбар").
Защитники: Александр Коларов ("Рома"), Антонио Рукавина ("Вильярреал"), Милан Родич ("Црвена Звезда"), Бранислав Иванович ("Зенит"), Урош Спаич ("Краснодар"), Милош Велькович ("Вердер"), Душко Тошич ("Бешикташ"), Никола Миленкович ("Фиорентина").
Полузащитники: Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед"), Лука Миливоевич ("Фиорентина"), Марко Груич ("Кардифф Сити"), Душан Тадич ("Саутгемптон"), Андрия Живкович ("Бенфика"), Филип Костич ("Гамбург"), Неманья Радонич ("Црвена Звезда"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Адам Льяич ("Торино").
Нападающие: Александр Митрович ("Фулхэм"), Александар Прийович ("ПАОК"), Лука Йович ("Айнтрахт").
ОТБОР К ЧМ-2018
Европейская группа D
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. СЕРБИЯ
|
10
|
6
|
3
|
1
|
20-10
|
21
|
2. Ирландия
|
10
|
5
|
4
|
1
|
12-6
|
19
|
3. Уэльс
|
10
|
4
|
5
|
1
|
13-6
|
17
|
4. Австрия
|
10
|
4
|
3
|
3
|
14-12
|
15
|
5. Грузия
|
10
|
0
|
5
|
5
|
8-14
|
5
|
6. Молавия
|
10
|
0
|
2
|
8
|
4-23
|
2
ГОЛЫ
|
МИТРОВИЧ
|
6
|
ТАДИЧ
|
4
|
КОЛАРОВ
|
2
|
КОСТИЧ
|
2
|
ИВАНОВИЧ
|
1
|
МАТИЧ
|
1
|
МИЛИВОЕВИЧ
|
1
|
ПРИЙОВИЧ
|
1
13 игроков провели более 200 минут в 10 матчах отбора - у Сербии самый стабильный состав в Европе
ИГРОВЫЕ СХЕМЫ
На ЧМ сербов вывел Славолюб Муслин, но в Россию он не приедет – рассорился с чиновниками из федерации. Те заставляли его изменить игровой стиль на атакующий и привлечь в команду некоторых легионеров. Муслин отказался и подал в отставку. Его бывший ассистент Крстаич оказался более сговорчивым и уже в контрольных мартовских матчах с Марокко и Нигерией изменил схему с 5-2-3, которую весь год использовал Славолюб, на 4-3-3 и 4-2-3-1. В расширенном списке обнаружились Живкович, Йович, Груич, Миленкович, Милинкович-Савич (Муслин их не подпускал на пушечный выстрел). Они и сейчас претендуют, в лучшем случае, на роль запасных – но очевидно, что главная цель федерации – и, как всегда в подобных ситуациях, заинтересованных агентов – достигнута. Хотя сдавать в утиль предыдущую систему Сербия все-таки не будет, понимая, что не все соперники позволят разгуляться ее псевдоатаке.
ФАКТ О ЗВЕЗДЕ
Бранислав Иванович происходит из футбольной семьи, но в друзьях у него много теннисистов. Защитник «Зенита» близко знаком с Новаком Джоковичем, Еленой Янкович и Аной Иванович. Последняя - его однофамилица.
БОЛЕЛЬЩИКИ
Дерби «Партизана» и «Црвены Звезды» - одно из самых взрывоопасных в Европе. Оппоненты не выкуривают трубку мира даже на период чемпионата мира. Так что в России возможны не только их стычки с хорватами, но и внутрисербские разборки.
2130 км по воздуху преодолеет сборная Сербии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 13 300 км, если со 2-го, то 11 820 км.
ОЖИДАНИЯ
Котировки букмекеров на ЧМ-2018
|
Выход в 1/8 финала
|
2,12
|
Выход в 1/4 финала
|
7,50
|
Выход в 1/2 финала
|
17,00
|
Выход в финал
|
51,00
|
Чемпионство
|
151,00
ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ
В 11 чемпионатах мира – больше, чем в половине проведенных – участвовала сборная Сербии, справедливо учитывающая в своем реестре период союзной Югославии. Дважды пробивалась в четверку сильнейших, еще три раза – в четвертьфинал. Однако индивидуальные рекорды ее игроков очень скромны. По количеству матчей – 9 – лидируют Драгослав Шекуларац (1958, 1962), хорват Иван Шурьяк (1974, 1982), Драган Стойкович (1990, 1998) и Деян Станкович (1998, 2006, 2010). По числу забитых мячей – 4 – опять же хорват Дражан Еркович, один из лучших бомбардиров ЧМ-1962.
На четырех чемпионатах подряд (с учетом пропущенных в 1966-м и 1970-м) югославы выходили из группы на сборную Германии. Лишь в одном случае, на ЧМ-1962, им удалось одолеть немцев.
Рекордная серия неудач была установлена уже во времена самостоятельности: в 1998-2010 гг. сербы проиграли на ЧМ 5 матчей подряд, в т.ч. два голландцам, два – африканским сборным, а между ними – самое крупное поражение в рамках чемпионатов мира – 0:6 от Аргентины.
Сербам принадлежит и рекордный разгром ЧМ: в 1974-м Югославия со счетом 9:0 обыграла Заир. Тот сейчас тоже именуется иначе – ДР Конго. Правда, по числу забитых мячей в одной игре Сербию обскакала Венгрия, первой забившая те же 9 – южнокорейцам в 1954-м, а потом и 10 – Сальвадору в 1982-м.
Драган Стойкович – единственный серб, забивавший на двух ЧМ: 2 в 1990-м, 1 в 1998-м.
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ*
|
1934
|
4-е место
|
1950
|
Группа
|
1954
|
1/4 финала
|
1958
|
1/4 финала
|
1962
|
4-е место
|
1974
|
2-й этап
|
1982
|
Группа
|
1990
|
1/4 финала
|
1998
|
1/8 финала
|
2006
|
Группа
|
2010
|
Группа
* С учетом югославского периода.