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МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

35

ГРУППА Е

17 июня. 15.00 (мск). Самара. Коста-Рика – Сербия
22 июня. 21.00. Калининград. Сербия – Швейцария
27 июня. 21.00. Москва. Сербия – Бразилия

ПОДГОТОВКА

Базироваться во время турнира они будут под Калининградом - в Светлогорске.

СОСТАВ

Вратари: Владимир Стойкович ("Партизан"), Предраг Райкович ("Маккаби Тель-Авив"), Марко Дмитрович ("Эйбар").
Защитники: Александр Коларов ("Рома"), Антонио Рукавина ("Вильярреал"), Милан Родич ("Црвена Звезда"), Бранислав Иванович ("Зенит"), Урош Спаич ("Краснодар"), Милош Велькович ("Вердер"), Душко Тошич ("Бешикташ"), Никола Миленкович ("Фиорентина").
Полузащитники: Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед"), Лука Миливоевич ("Фиорентина"), Марко Груич ("Кардифф Сити"), Душан Тадич ("Саутгемптон"), Андрия Живкович ("Бенфика"), Филип Костич ("Гамбург"), Неманья Радонич ("Црвена Звезда"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Адам Льяич ("Торино").
Нападающие: Александр Митрович ("Фулхэм"), Александар Прийович ("ПАОК"), Лука Йович ("Айнтрахт").

ОТБОР К ЧМ-2018

Европейская группа D

 

И

В

Н

П

М

О

1. СЕРБИЯ

10

6

3

1

20-10

21

2. Ирландия

10

5

4

1

12-6

19

3. Уэльс

10

4

5

1

13-6

17

4. Австрия

10

4

3

3

14-12

15

5. Грузия

10

0

5

5

8-14

5

6. Молавия

10

0

2

8

4-23

2

ГОЛЫ

МИТРОВИЧ

6

ТАДИЧ

4

КОЛАРОВ

2

КОСТИЧ

2

ИВАНОВИЧ

1

МАТИЧ

1

МИЛИВОЕВИЧ

1

ПРИЙОВИЧ

1

13 игроков провели более 200 минут в 10 матчах отбора - у Сербии самый стабильный состав в Европе

ИГРОВЫЕ СХЕМЫ

На ЧМ сербов вывел Славолюб Муслин, но в Россию он не приедет – рассорился с чиновниками из федерации. Те заставляли его изменить игровой стиль на атакующий и привлечь в команду некоторых легионеров. Муслин отказался и подал в отставку. Его бывший ассистент Крстаич оказался более сговорчивым и уже в контрольных мартовских матчах с Марокко и Нигерией изменил схему с 5-2-3, которую весь год использовал Славолюб, на 4-3-3 и 4-2-3-1. В расширенном списке обнаружились Живкович, Йович, Груич, Миленкович, Милинкович-Савич (Муслин их не подпускал на пушечный выстрел). Они и сейчас претендуют, в лучшем случае, на роль запасных – но очевидно, что главная цель федерации – и, как всегда в подобных ситуациях, заинтересованных агентов – достигнута. Хотя сдавать в утиль предыдущую систему Сербия все-таки не будет, понимая, что не все соперники позволят разгуляться ее псевдоатаке.

ФАКТ О ЗВЕЗДЕ

Бранислав Иванович происходит из футбольной семьи, но в друзьях у него много теннисистов. Защитник «Зенита» близко знаком с Новаком Джоковичем, Еленой Янкович и Аной Иванович. Последняя - его однофамилица.

БОЛЕЛЬЩИКИ

Дерби «Партизана» и «Црвены Звезды» - одно из самых взрывоопасных в Европе. Оппоненты не выкуривают трубку мира даже на период чемпионата мира. Так что в России возможны не только их стычки с хорватами, но и внутрисербские разборки.

2130 км по воздуху преодолеет сборная Сербии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 13 300 км, если со 2-го, то 11 820 км.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала

2,12

Выход в 1/4 финала

7,50

Выход в 1/2 финала

17,00

Выход в финал

51,00

Чемпионство

151,00

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

В 11 чемпионатах мира – больше, чем в половине проведенных – участвовала сборная Сербии, справедливо учитывающая в своем реестре период союзной Югославии. Дважды пробивалась в четверку сильнейших, еще три раза – в четвертьфинал. Однако индивидуальные рекорды ее игроков очень скромны. По количеству матчей – 9 – лидируют Драгослав Шекуларац (1958, 1962), хорват Иван Шурьяк (1974, 1982), Драган Стойкович (1990, 1998) и Деян Станкович (1998, 2006, 2010). По числу забитых мячей – 4 – опять же хорват Дражан Еркович, один из лучших бомбардиров ЧМ-1962.

На четырех чемпионатах подряд (с учетом пропущенных в 1966-м и 1970-м) югославы выходили из группы на сборную Германии. Лишь в одном случае, на ЧМ-1962, им удалось одолеть немцев.

Рекордная серия неудач была установлена уже во времена самостоятельности: в 1998-2010 гг. сербы проиграли на ЧМ 5 матчей подряд, в т.ч. два голландцам, два – африканским сборным, а между ними – самое крупное поражение в рамках чемпионатов мира – 0:6 от Аргентины.

Сербам принадлежит и рекордный разгром ЧМ: в 1974-м Югославия со счетом 9:0 обыграла Заир. Тот сейчас тоже именуется иначе – ДР Конго. Правда, по числу забитых мячей в одной игре Сербию обскакала Венгрия, первой забившая те же 9 – южнокорейцам в 1954-м, а потом и 10 – Сальвадору в 1982-м.

Драган Стойкович – единственный серб, забивавший на двух ЧМ: 2 в 1990-м, 1 в 1998-м.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ*

1934

4-е место

1950

Группа

1954

1/4 финала

1958

1/4 финала

1962

4-е место

1974

2-й этап

1982

Группа

1990

1/4 финала

1998

1/8 финала

2006

Группа

2010

Группа

* С учетом югославского периода.

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