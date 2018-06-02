Участники ЧМ-18. Польша: семидесятники
Представляем участников ЧМ-2018.
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА
10
ГРУППА Н
19 июня 18.00 (мск) Москва Польша – Сенегал
24 июня 21.00 Казань Польша – Колумбия
28 июня 17.00 Волгоград Япония – Польша
ПОДГОТОВКА
Поляки запланировали два контрольных матча: 8 июня – с Чили в Познани и 12 июня – с Литвой в Варшаве. База команды на чемпионате мира будет располагаться в Сочи (стадион «Спутник-Спорт»).
СОСТАВ
В предварительном списке максимально разрешенное количество игроков – 35.
Вратари: Лукаш ФАБЬЯНЬСКИ (Суонси), Войцех ЩЕНСНЫ (Ювентус), Лукаш СКОРУПСКИ (Рома), Бартош БЯЛКОВСКИ (Ипсвич).
Центральные защитники: Камиль ГЛИК (Монако), Ян БЕДНАРЕК (Саутгемптон), Тиаго ЦИОНЕК (СПАЛ), Михал ПАЗДАН (Легия), Марцин КАМИНЬСКИ (Штутгарт), Павел ДАВИДОВИЧ (Палермо).
Крайние защитники: Лукаш ПИЩЕК (Боруссия Д), Томаш КЕНДЗЕРА (Динамо К), Мацей РЫБУС (Локомотив), Бартош БЕРЕШИНЬСКИ (Сампдория), Артур ЕНДЖЕЙЧИК (Легия).
Центральные полузащитники: Гжегож КРЫХОВЯК (Вест Бромвич), Кшиштоф МОНЧИНЬСКИ (Легия), Кароль ЛИНЕТТИ (Сампдория), Яцек ГУРАЛЬСКИ (Лудогорец), Петр ЗЕЛИНЬСКИ (Наполи), Шимон ЖУРКОВСКИ (Гурник).
Крайние полузащитники: Якуб БЛАЩИКОВСКИ (Вольфсбург), Мацей МАКУШЕВСКИ (Лех), Пшемыслав ФРАНКОВСКИ (Ягеллония), Себастьян ШИМАНЬСКИ (Легия), Дамиан КОНДЗЕР, Рафал КУРЗАВА (оба – Гурник), Камиль ГРОСИЦКИЙ (Халл), Славомир ПЕШКО (Лехия).
Нападающие: Роберт ЛЕВАНДОВСКИ (Бавария), Давид КОВНАЦКИ (Сампдория), Аркадиуш МИЛИК (Наполи), Лукаш ТЕОДОРЧИК (Андерлехт), Кшиштоф ПИОНТЕК (Краковия), Камиль ВИЛЬЧЕК (Брондбю).
Главный тренер: Адам НАВАЛКА.
ОТБОР К ЧМ-2018
Европейская группа Е
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ПОЛЬША
|
10
|
8
|
1
|
1
|
28-14
|
25
|
2. Дания
|
10
|
6
|
2
|
2
|
20-8
|
20
|
3. Черногория
|
10
|
5
|
1
|
4
|
20-12
|
16
|
4. Румыния
|
10
|
3
|
4
|
3
|
12-10
|
13
|
5. Армения
|
10
|
2
|
1
|
7
|
10-26
|
7
|
6. Казахстан
|
10
|
0
|
3
|
7
|
6-26
|
3
ГОЛЫ
|
ЛЕВАНДОВСКИ
|
16
|
ГРОСИЦКИ
|
3
|
ГЛИК
|
1
|
БЛАЩИКОВСКИ
|
1
|
КАПУСТКА
|
1
|
МАНЧИНЬСКИ
|
1
|
МИЛИК
|
1
|
ПИЩЕК
|
1
|
ВОЛЬСКИ
|
1
16 голов Роберта Левандовски – лучший результат среди всех участников европейского отбора
12 стандартов забили поляки в 10 матчах – максимальный показатель в зоне УЕФА
ФАКТ О ЗВЕЗДЕ
Роберт Левандовски женат на Анне Стачурской, обладательнице черного пояса по карате. В 2009 году будущая супруга супербомбардира «Баварии» стала бронзовой призеркой ЧМ, она является 29-кратной медалисткой чемпионатов Польши.
ИГРОВАЯ СХЕМА
Расстановка (Фабьяньски, Пищек, Глик, Паздан, Рыбус, Крыховяк, Линетти, Блащиковски, Зелиньски, Гросицки, Левандовски)
В середине отборочного цикла, когда турнирная задача была уже практически решена, Адам Навалка, заглядывая в будущее, изменил расстановку игроков – вместо второго форварда добавил в опорную зону разыгравшегося в «Сампдории» Линетти. Генуэзский клуб стал в некотором роде кузницей для сборной. Оттуда в нее пробились также форвард Ковнацкий, который теперь конкурирует с Миликом и Теодорчиком за право выходить в паре с Левандовски, когда возникнет такая необходимость, и защитник Берешиньски. В Италии он действует справа, но Навалка отправил его осенью на левый фланг – заместить травмированного Рыбуса. Теперь у чемпиона России есть серьезный конкурент. А то и два, если Енджейчик, списанный после провала в матче с Данией (0:4), восстановит репутацию в глазах тренера.
Теоретически поляки могут сыграть и в три центральных – в этом случае к вечному дуэту могут присоединиться Беднарек, Ционек или Каминьски, а то и Пищек, уступив фланг Берешиньски. А на случай непредвиденных обстоятельств под рукой у Навалки есть немало интересных игроков из чемпионата Польши: крепкий опорник Мончиньски, опытные крайние хавбеки Макушевски и Пешко и их молодые коллеги Франковски и Курзава. Ну и совсем никаких проблем нет с вратарями.
6500 км преодолеет по воздуху сборная Польши за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 16 900 км, если со 2-го – то 16 300 км
СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН
(Томашевски 1971–81, Шимановски 1970–80, Жмуда 1973–86, Дейна 1968–78, Бонек 1976–88, Блащиковски с 2006-го, Лято 1971–84, Шармах 1973–82, Любаньски 1963–80, Гадоха 1967–75, Левандовски с 2008-го)
Тот факт, что могучая команда у поляков была только на коротком отрезке истории, а все остальное время – лишь отдельные яркие звезды, не позволяет составить полноценную символическую сборную без крена в сторону атаки. Среди польских нападающих целая россыпь звезд мирового футбола, и незачем жертвовать кем-то из них в пользу защитников только ради того, чтобы подбор игроков соответствовал какой-нибудь рабочей схеме – все равно же этой команде ни с кем не играть. Да и вряд ли стоит сомневаться, что «Куба» Блащиковский при необходимости мог бы закрыть левую бровку, а не родную правую и что плеймейкер золотой олимпийской сборной-1972 и бронзовой-1974 Казимеж Дейна (на секундочку, лучший бомбардир Олимпиады) ради командных нужд переквалифицировался бы в опорника.
ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ
Золотой период польской сборной в 70-е – начале 80-х оказался оазисом в пустыне. По ходу этого отрезка истории поляки сыграли на трех чемпионатах мира 20 матчей, выиграли 12 и дважды добрались до пьедестала. В остальные времена команда участвовала еще в четырех турнирах: 11 матчей, 3 победы, 1 выход в плей-офф (с поражением там 0:4 от Бразилии) и два вылета из группы.
Гжегож Лято в 1974-м стал лучшим бомбардиром с 7 забитыми мячами. С тех пор только Роналдо в 2002-м смог забить больше в рамках одного турнира – 8. Подвиги семидесятников – ориентир для Левандовски.
ОЖИДАНИЯ
Котировки букмекеров на ЧМ-2018
|
Выход в 1/8 финала
|
1,50
|
Выход в 1/4 финала
|
3,50
|
Выход в 1/2 финала
|
9,00
|
Выход в финал
|
19,00
|
Чемпионство
|
41,00