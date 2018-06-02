МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

10

ГРУППА Н

19 июня 18.00 (мск) Москва Польша – Сенегал

24 июня 21.00 Казань Польша – Колумбия

28 июня 17.00 Волгоград Япония – Польша

ПОДГОТОВКА

Поляки запланировали два контрольных матча: 8 июня – с Чили в Познани и 12 июня – с Литвой в Варшаве. База команды на чемпионате мира будет располагаться в Сочи (стадион «Спутник-Спорт»).

СОСТАВ

В предварительном списке максимально разрешенное количество игроков – 35.

Вратари: Лукаш ФАБЬЯНЬСКИ (Суонси), Войцех ЩЕНСНЫ (Ювентус), Лукаш СКОРУПСКИ (Рома), Бартош БЯЛКОВСКИ (Ипсвич).

Центральные защитники: Камиль ГЛИК (Монако), Ян БЕДНАРЕК (Саутгемптон), Тиаго ЦИОНЕК (СПАЛ), Михал ПАЗДАН (Легия), Марцин КАМИНЬСКИ (Штутгарт), Павел ДАВИДОВИЧ (Палермо).

Крайние защитники: Лукаш ПИЩЕК (Боруссия Д), Томаш КЕНДЗЕРА (Динамо К), Мацей РЫБУС (Локомотив), Бартош БЕРЕШИНЬСКИ (Сампдория), Артур ЕНДЖЕЙЧИК (Легия).

Центральные полузащитники: Гжегож КРЫХОВЯК (Вест Бромвич), Кшиштоф МОНЧИНЬСКИ (Легия), Кароль ЛИНЕТТИ (Сампдория), Яцек ГУРАЛЬСКИ (Лудогорец), Петр ЗЕЛИНЬСКИ (Наполи), Шимон ЖУРКОВСКИ (Гурник).

Крайние полузащитники: Якуб БЛАЩИКОВСКИ (Вольфсбург), Мацей МАКУШЕВСКИ (Лех), Пшемыслав ФРАНКОВСКИ (Ягеллония), Себастьян ШИМАНЬСКИ (Легия), Дамиан КОНДЗЕР, Рафал КУРЗАВА (оба – Гурник), Камиль ГРОСИЦКИЙ (Халл), Славомир ПЕШКО (Лехия).

Нападающие: Роберт ЛЕВАНДОВСКИ (Бавария), Давид КОВНАЦКИ (Сампдория), Аркадиуш МИЛИК (Наполи), Лукаш ТЕОДОРЧИК (Андерлехт), Кшиштоф ПИОНТЕК (Краковия), Камиль ВИЛЬЧЕК (Брондбю).

Главный тренер: Адам НАВАЛКА.

ОТБОР К ЧМ-2018

Европейская группа Е

И В Н П М О 1. ПОЛЬША 10 8 1 1 28-14 25 2. Дания 10 6 2 2 20-8 20 3. Черногория 10 5 1 4 20-12 16 4. Румыния 10 3 4 3 12-10 13 5. Армения 10 2 1 7 10-26 7 6. Казахстан 10 0 3 7 6-26 3

ГОЛЫ

ЛЕВАНДОВСКИ 16 ГРОСИЦКИ 3 ГЛИК 1 БЛАЩИКОВСКИ 1 КАПУСТКА 1 МАНЧИНЬСКИ 1 МИЛИК 1 ПИЩЕК 1 ВОЛЬСКИ 1

16 голов Роберта Левандовски – лучший результат среди всех участников европейского отбора

12 стандартов забили поляки в 10 матчах – максимальный показатель в зоне УЕФА

ФАКТ О ЗВЕЗДЕ

Роберт Левандовски женат на Анне Стачурской, обладательнице черного пояса по карате. В 2009 году будущая супруга супербомбардира «Баварии» стала бронзовой призеркой ЧМ, она является 29-кратной медалисткой чемпионатов Польши.

ИГРОВАЯ СХЕМА

Расстановка (Фабьяньски, Пищек, Глик, Паздан, Рыбус, Крыховяк, Линетти, Блащиковски, Зелиньски, Гросицки, Левандовски)

В середине отборочного цикла, когда турнирная задача была уже практически решена, Адам Навалка, заглядывая в будущее, изменил расстановку игроков – вместо второго форварда добавил в опорную зону разыгравшегося в «Сампдории» Линетти. Генуэзский клуб стал в некотором роде кузницей для сборной. Оттуда в нее пробились также форвард Ковнацкий, который теперь конкурирует с Миликом и Теодорчиком за право выходить в паре с Левандовски, когда возникнет такая необходимость, и защитник Берешиньски. В Италии он действует справа, но Навалка отправил его осенью на левый фланг – заместить травмированного Рыбуса. Теперь у чемпиона России есть серьезный конкурент. А то и два, если Енджейчик, списанный после провала в матче с Данией (0:4), восстановит репутацию в глазах тренера.

Теоретически поляки могут сыграть и в три центральных – в этом случае к вечному дуэту могут присоединиться Беднарек, Ционек или Каминьски, а то и Пищек, уступив фланг Берешиньски. А на случай непредвиденных обстоятельств под рукой у Навалки есть немало интересных игроков из чемпионата Польши: крепкий опорник Мончиньски, опытные крайние хавбеки Макушевски и Пешко и их молодые коллеги Франковски и Курзава. Ну и совсем никаких проблем нет с вратарями.

6500 км преодолеет по воздуху сборная Польши за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 16 900 км, если со 2-го – то 16 300 км

СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН

(Томашевски 1971–81, Шимановски 1970–80, Жмуда 1973–86, Дейна 1968–78, Бонек 1976–88, Блащиковски с 2006-го, Лято 1971–84, Шармах 1973–82, Любаньски 1963–80, Гадоха 1967–75, Левандовски с 2008-го)

Тот факт, что могучая команда у поляков была только на коротком отрезке истории, а все остальное время – лишь отдельные яркие звезды, не позволяет составить полноценную символическую сборную без крена в сторону атаки. Среди польских нападающих целая россыпь звезд мирового футбола, и незачем жертвовать кем-то из них в пользу защитников только ради того, чтобы подбор игроков соответствовал какой-нибудь рабочей схеме – все равно же этой команде ни с кем не играть. Да и вряд ли стоит сомневаться, что «Куба» Блащиковский при необходимости мог бы закрыть левую бровку, а не родную правую и что плеймейкер золотой олимпийской сборной-1972 и бронзовой-1974 Казимеж Дейна (на секундочку, лучший бомбардир Олимпиады) ради командных нужд переквалифицировался бы в опорника.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Золотой период польской сборной в 70-е – начале 80-х оказался оазисом в пустыне. По ходу этого отрезка истории поляки сыграли на трех чемпионатах мира 20 матчей, выиграли 12 и дважды добрались до пьедестала. В остальные времена команда участвовала еще в четырех турнирах: 11 матчей, 3 победы, 1 выход в плей-офф (с поражением там 0:4 от Бразилии) и два вылета из группы.

Гжегож Лято в 1974-м стал лучшим бомбардиром с 7 забитыми мячами. С тех пор только Роналдо в 2002-м смог забить больше в рамках одного турнира – 8. Подвиги семидесятников – ориентир для Левандовски.

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