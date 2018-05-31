АВСТРИИ ПРОИГРАЛИ, А ДАЛЬШЕ-ТО ЧТО?

Очередной ностальгический сбор по любимым местам Станислава Черчесова подошел к концу, команда, сутки назад безлико уступившая Австрии (0:1), приземлилась в столичном аэропорту «Шереметьево» в половине седьмого вечера. Впереди – новогорский этап подготовки к контрольному матчу с Турцией (5 июня) и грядущему чемпионату мира. В этой встрече, как показал последний матч, у нас могут возникнуть большие проблемы.

Бесплодие на полуфлангах, отсутствие подстраховки в опорной зоне, дырявая снасть, некогда успешно ловившая не самых последних мировых форвардов, в обороне, Ла-Манш между средней линией и Федором Смоловым. Все это не радовало примерно так же, как не по-майски, а по сути не по-июльски, холодная ветреная погода в столице. Правда она к выходным должна была измениться в лучшую сторону, чего с точностью нельзя было сказать об игре сборной России.

И если горожанам МЧС любезно советовал не парковать свои автомобили близ деревьев во избежание слез и финансовых потерь, то Станиславу Черчесову, видимо, никто не подсказал, как перестроить игру команды во избежание болельщиками все тех же слез и потерь. Но потерь нервных клеток. Эпоха Новогорска после поражения от австрийцев приобретала новый смысл: проиграем туркам – и все, вот он, трейлер нашего выступления на ЧМ-2018. А что, значит такая была подготовка, раз одноклассников не смогли одолеть. И тогда уже никакие «команда находилась под нагрузками», «есть нюансы, которые нужно поправлять» и «я главный тренер, я так решил» не уберегут от народного пресса.

ВОЛОНТЕРСКИЙ КОРИДОР

Не чемпионский конечно, но все же. Полтора десятка студентов и мы – корреспондент и фотограф «Советского спорта» - встречали сборную в аэропорту. Коллег в этот вечер в «Шереметьево» не было. То ли потому что не было в этом никакого смысла, то ли национальная команда после невзрачной игры отбила желание интересоваться ее жизнью. Зато те самые волонтеры в бордовых майках кричали каждому выходящему футболисту «Привет!» и предлагали «отбить пять».

Первым в фойе аэропорта показался Артем Дзюба и практически сразу дал понять, что не готов общаться. Форвард включил скорость и благодаря умелым ногам, ловко ушел от столкновения с чемоданами тучной дамы и растворился в толпе. Перед исчезновением Артем, как и Юрий Газинский, несколько раз сфотографировался с довольными волонтерами.

Федор Смолов как всегда самый приветливый. Нападающий, деловито общавшийся с кем-то по телефону, даже отложил важный разговор ради общего фото с ребятами. Федор отбил пятюню практически каждому. Гинтарас Стауче, одетый точно футболист, сошел за игрока и тоже похлопал волонтерам по ладоням, а те и не поняли, что это возрастной по футбольным меркам помощник Станислава Черчесова.

«А ЧТО ЭТО ЗА БЛИЗНЕЦЫ? МИРАНЧУКИ!»

Братья Антон и Алексей Миранчуки как всегда вышли к народу вместе и с удовольствием сфотографировались все с теми же волонтерами, уставшими общаться с кумирами исключительно приветами.

- А что это за близнецы? – спросила девушка-волонтер.

- Это Антон и Алексей Миранчуки, они стали чемпионами с «Локомотивом». Они – надежда нашего футбола! – с горящими глазами объяснил ей коллега-парень.

- Так, еще раз, какая у них фамилия? – девушка не прониклась спичем соратника...

- Миранчуки! – …и запомнила фамилию хавбеков только со второго раза.

Константин Рауш и Роман Нойштедтер тоже вышли вместе, но их объединяла не кровь, а натурализация, которая пока сборной России ничего хорошего не дала. Защитники мысленно соткали вокруг себя невидимый кокон, и прошибить их не удалось: ни вопросами о вчерашнем поражении, ни все теми же веселыми просьбами волонтеров соприкоснуться ладонями.

Самым веселым, что удивительно, оказался Станислав Черчесов. Тренер моментально улыбнулся волонтерам. В одной руке – чемодан, в другой – телефон, на лбу – солнцезащитные очки, а на себе – костюм. Но не спортивный, а классический. Хоть на банкет сейчас, Станислав Саламович! Некоторые волонтеры почему-то крикнули специалисту вслед «Поздравляем!». Но с чем?

***

Футболисты разбрелись кто-куда, по разным выходам и машинам. Завтра им предстояло собраться вместе, а пока разрешалось провести почти сутки вне расположения сборной.

Дальше - начало лета, четыре дня подготовки к контрольной встрече с Турцией и главный вопрос: что будет со сборной России? Может, она наконец сыграет лучше? Надо бы. А то в этот раз ее встретили в аэропорту как чужую: без камер, ажиотажа и чувства тоски.