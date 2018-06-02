Сборная России вернулась из Австрии в Москву и начала финальный этап подготовки к домашнему чемпионату мира.

СВИДАНИЕ СО СБОРНОЙ ОТЛОЖИЛИ ДО СУББОТНЕГО УТРА

В пятницу по предварительному плану журналисты должны были посмотреть первую тренировку после австрийской части сбора, но занятие сделали закрытым для прессы. Кто-то запустил слух, что так поступили по просьбе игроков - мол те после плохой игры не горели желанием общаться с журналистами. Однако все более банально: тренировка была восстановительной, и из-за того, что просто нечего было показывать, тренерский штаб принял решение поработать в тишине. Свидание с национальной командой отложилось до субботнего утра.

С 1 июня везде, с чем прикасается ЧМ-2018, стало гораздо серьезнее. На входе на новогорскую базу требуют аккредитацию ЧМ-2018. У кого ее нет (не заказал или заказал, но не успел получить), разворачивают без разговоров. Каждую сумку обнюхивает собака и осматривают люди. Фотографам приходится доставать из своих огромных кофров все свои объективы и фотокамеры. А их у настоящих профи всегда немало.

Путь на медиатрибуну тоже изменился. Если раньше можно было повернуть направо от проходной и дойти быстрым шагом за 4,5 минуты. И даже по пути заглянуть в корпус, где живет сборная. Теперь нужно идти в обход. Плюс километр. Для пишущих журналистам с их диктофонами и легкими ноутбуками - пустяк. А вот сумка фотографа весит не меньше 10 кг. Хорошо тем, у кого рюкзаки на колесах. А если на плечах? Телевизионным группам еще тяжелее. Я что-то не видел камер на колесиках. Есть еще мощный штатив. Благо, что в съемочной группе не меньше трех человек.

«НОВОГОРСК ТЕПЕРЬ - ТЕРРИТОРИЯ ФИФА»

Весь путь к медиатрибуне оформлен указателями и около каждого поворота стоит сотрудник службы безопасности. Даже если поворачивать можно только в правильном направлении. Все охранники - в черных костюмах, белых рубашках и с галстуками. В субботу была комфортная погода для такой одежды. Но воскресенье ожидается до 25 градусов тепла, и, думаю, униформа не изменится.

Снимать видео по пути к полю запрещено. На журналистское возмущение следует ответ - «Теперь здесь территория ФИФА». Объяснений, почему все-таки нельзя снять базу «Новогорск», нет.

Главная новость открытой части тренировок - в ней принимали участие все 28 игроков вызванных на сбор. Пока никого не отцепили. Пятерку неудачников назовут либо в воскресенье, либо в понедельник.

Перед началом занятия Станислав Черчесов объясняет цели, задачи и нюансы. Рядом с Марио Фернандесом - переводчик. Новоиспеченный россиянин и защитник национальной команды - единственный, кто не говорит по-русски. Утверждают, что Марио все понимает, но мелочей на заключительном этапе подготовки быть не может.

Прежде, чем ступить на поле, Федор Смолов поливает бутсы водичкой. Трава тоже мокрая. Возможно, поэтому мяч при игре в двух квадратах бегает очень быстро. Или же тренеры попросили максимально увеличить темп.

Квадратом упражнение называем по привычке. Это давно уже - огромные круги. Одним руководит Станислав Черчесов, другим - Мирослав Ромащенко. Ошибок меньше, чем на первых тренировках сбора. А, может, так просто хочется думать?

Количество журналистов на медиатрибуне увеличилось. Появилась даже съемочная группа канала FOX Sport. У корреспондента на рубашке - эмблема ЧМ-2018 и бразильский флажок на рукаве. Правда, с Бразилией Россия, если и встретится, то только в полуфинале.

В нас так верят?