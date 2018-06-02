Появившись после тренировки перед журналистами, защитник сборной России выдохнул: «Давайте покороче». Было видно, что Смольников устал.

- Вчера было закрытое занятие. Как Станислав Черчесов настраивал игроков на дальнейшую работу?

- Тренировка была продуктивной. Но она была закрытой. Поэтому секреты раскрывать не буду.

- И все-таки: как главный тренер расставил акценты после поражения от Австрии? Обвинял игроков или взял вину на себя?

- Глупо кого-то персонально винить. Виноваты все вместе. Более подробно поговорим сегодня на теоретическом занятии. Нам укажут на все ошибки и недочеты.

- Вы согласны, что поражение получилось болезненным?

- Не все получилось. Главное - сделать выводы и показать более качественную игру против Турции. Это будет генеральная репетиция перед чемпионатом мира.

- На поле в матче против Австрии был какой-то хаос…

- Не согласен. Ошибки были, но не хаос.

- Раньше Россия проигрывала топовым сборным - Аргентине, Бразилии, Франции. Сейчас уступили середняку. Есть опасение, что команда не готова к чемпионату мира?

- Нет. Надеюсь, на чемпионате мира покажем все, на что способны.

- Чувствуете потенциал сборной?

- Нужно судить по выступлению на чемпионате мира. У нас точно хорошая команда и талантливая молодежь.

- Многие болельщики после матча с Австрией пребывают в унынии. Что им можете сказать?

- Чтобы они продолжали поддерживать нашу сборную. Мы же постараемся сделать все возможное.

- Как себя чувствует Марио Фернандес? - вопрос от бразильского телеканала «Фокс Спорт».

- Он давно в России и многое понимает. Где нужно, Марио подсказывают ребята и переводчик. Проблем нет.

- Чувствуете приближение чемпионата мира?

- Да, особенно сейчас, когда вернулись с австрийского сбора. Напряжение будет возрастать особенно после матча с Турцией. А сейчас мы непосредственно готовимся к этой игре. Стараемся отключить эмоции.

- На ЧМ-2014 перед первым матчем гимн Бразилии пел весь стадион, и многие игроки даже заплакали. У кого-то из нашей команды 14 июня в «Лужниках» могут появиться слезы?

- Кто и как будет переживать и заплачет ли, мы узнаем непосредственно перед матчем с Саудовской Аравией.

- Как восприняли назначение Сергея Семака главным тренером «Зенита»?

- Это - отличная новость. Дай бог нам всем побольше побед.