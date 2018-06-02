Полузащитник сборной России с Австрией не играл и пока совсем не уверен, что попадет в окончательную заявку сборной России на ЧМ-2018.

- Андрей, есть уверенность в том, что сборная делает все правильно?

- Сомнений в правильности курса точно нет. Если получится делать все так, как в первые 30 минут встречи с Австрией, то все будет хорошо.

- Но ведь моментов опасных даже в начале встречи Россия не создала. И это с Австрией, игроки которой фактически в отпуске.

- Когда в таком темпе играешь, у соперника должны появляться свободные зоны. Австрия, видимо, не устала. А на нашем физическом состоянии сказались непростые сборы.

- Вот Игорь Акинфеев сказал, что сборы не должны влиять на игроков. Даже очень тяжелые.

- Я думаю, что они все-таки влияют.

- Какое состояние у игроков было после этого поражения?

- Оставьте вы эту игру с Австрией. Была игра после тяжелых сборов. Она прошла. В матче с Турцией, надеюсь, все увидят другую сборную России.

- Какие ожидания?

- Надеюсь, что физическое состояние будет более оптимальное и мы покажем хорошую игру.

- У вас есть уверенность в том, что попадете в окончательную заявку? Ведь с австрийцами вы не играли.

- Уверенности нет ни у кого. Все личные интересы отодвигаем на второй план.

- Как вы воспринимали игру с Австрией со скамейки запасных?

- Я не увидел ничего плохого.

- Вы думаете о том, что сборная может не выйти из группы? Она, как сейчас выясняется не такая простая, как казалось в январе.

- Никто так не думает. Все хотят пройти дальше.

- Сейчас вокруг сборной много негатива. Ощущается это в расположении сборной?

- У нас страна такая. Многие ищут и видят только плохое. В команде точно нет подавленного настроения. Мы настроены оптимистично. Все будет хорошо.

- Вы смотрели игру нашего первого соперника Саудовской Аравии со сборной Италии?

- Да, это очень неплохая сборная. Да на чемпионат мира слабые не попадают. Они не боятся играть в футбол и потрепали нервы итальянцам. С ними точно будет непросто.

- Увидел у сборной Саудовской Аравии слабые стороны?

- Думаю, нам расскажут о них на теоретических занятиях.

- А игру Египет - Колумбия (0:0) удалось посмотреть?

- Нет, но почитал отчеты. Даже без Салаха египтяне остаются хорошей и опасной командой.

- Вам нравится в Новогорске?

- Здесь все хорошо: и поле, и номера. Очень комфортно.

- На разных турнирах футболистам обычно дают комплект билетов на их игры. Вы получили и сколько?

- По билетам пока ничего не говорили. Нужно сначала в заявку попасть.