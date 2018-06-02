Предстоящий мундиаль – четвертый для нашей команды. «Советский спорт» приводит факты, которые нужно знать перед стартом крупного турнира.

1. Никогда не играли против европейцев в первом туре

В 1994-м в США сборная Павла Садырина, раздираемая внутренними распрями, начинала турнир матчем против фаворита, представителя южноамериканского континента, – Бразилии. И ожидаемо уступила, пропустив по голу в каждом из таймов (0:2). Спустя 8 лет, в 2002-м в Японии, в первом туре наши встретились с представителем Африки – командой Туниса, которая была аутсайдером группы. Голы Карпина, также выходившего на поле в вышеупомянутом матче с бразильцами, и Титова на время сделали нас лидерами квартета. Но в итоге в плей-офф мы не вышли, как и в 94-м. Следующего попадания на мундиаль пришлось ждать долгих 12 лет. В Бразилии нашим первым соперником была неуступчивая команда из Восточной Азии, сборная Южной Кореи. Стартовать с победы не получилось, как и финишировать. Итог – позорный вылет на групповой стадии. Спустя 12 дней в «Лужниках» нам вновь будет противостоять представитель азиатского континента – Саудовская Аравия. Тем самым в очередной раз нам удается избежать встречи с европейской сборной в первом туре.

2. Не забивали в первых таймах первых матчей

За 135 минут стартовых таймов на чемпионатах мира сборная России не забила ни одного гола. Впрочем, пропустила всего лишь раз – в 94-м от Ромарио. Во встречах с Тунисом и Южной Кореей до перерыва на табло горели унылые нули. Если что-то подобное повторится 14 июня в «Лужниках», проблем даже в игре с саудовцами не избежать.

3. Всегда проигрывали во втором туре

Как бы ни завершались дебютные матчи, во втором туре наши неизменно проигрывали. В 1994-м, ведя в счете после гола Саленко, пропустили в ответ 3 и отдали победу шведам. В 2002-м из-за скандального судейства Маркуса Мерка, не назначившего железобетонный пенальти за фол на Семшове, и безукоризненного удара Инамото уступили хозяевам японцам. А в 2014-м предсказуемо не набрали ни одного очка в противостоянии с Бельгией (0:1).

4. Прошло 16 лет с последней победы

5 июня 2002 года сборная России под управлением Олега Романцева одержала свою вторую и последнюю на данный момент победу в финальных стадиях чемпионатов мира. Исход матча против Туниса, проходившего в городе Кобе, решил удачный отрезок с 59-й по 64-ю минуту. Сначала Титов, отличившийся с передачи Сычева, а потом и Карпин, реализовавший пенальти, принесли команде 3 очка.

5. За все время провели лишь 1 сухой матч

В 9 встречах на чемпионатах мира российская команда лишь однажды сумела отыграть на ноль – в матче с тунисцами. Единственным вратарем, которому удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, был Руслан Нигматуллин. А в линии защиты в тот памятный день действовали Никифоров, Онопко, Соломатин и Ковтун.