Безопасность – прежде всего

Меры безопасности с приближением чемпионата мира все более строгие. Чтобы попасть в расположение сборной России на базе в Новогорске, надо пройти два этапа проверки: на первом два дружелюбных, но уставших от жары пса по очереди проверяют багаж журналистов – сумки, камеры, штативы и различную аппаратуру; затем стандартный осмотр «жертвы» с помощью металлодетектора, а также повторная проверка сумок. Так что проникнуть с темными мыслями на базу сборной не получится, все контролируется «от» и «до».

Другим изменением стал переезд футбольной сборной из большого корпуса в маленький, выстроенный специально для нее. Сделано это специально – в этом корпусе квартируют только футболисты, вдали от людских глаз и сборников по другим видам спорта. Правда, для журналистов это вызывает дополнительную сложность, поскольку попасть в этот корпус можно только обойдя всю базу по периметру. В летний жаркий день, да с аппаратурой на плече это все-таки сомнительное удовольствие.

А вот тренируется команда Станислава Черчесова на том же поле, где и привыкла ранее. Причем специально к чемпионату мира здесь выстроили трибуны, с которых удобно наблюдать за действиями игроков на футбольном поле. К сожалению, сами игроки не очень стремятся быть у всех на виду и открытую часть занятия провели на дальней от прессы бровке. То ли хотели скрыться от солнца, то ли желали остаться не услышанными, поскольку так или иначе, а во время занятий проскальзывает крепкое словцо. А может даже и не раз.

Первыми на поле вышли Далер Кузяев, Игорь Смольников и Алан Дзагоев, «сообразившие на троих» непринужденную перепасовку. Затем стали подтягиваться и другие футболисты, Александр Самедов вышел на поле, что-то оживленно обсуждая с Артемом Дзюбой. Уж не пророчил ли спартаковец форварду выход в основе в матче против Турции, который состоится 5 июня на «ВЭБ-Арене».

Пока игроки проводили разминку, Черчесов подозвал к себе Кузяева и что-то долго с ним обсуждал. Дзагоев присоединился к партнерам по ЦСКА Александру Головину и Федору Чалову, а затем компанию им составили Марио Фернандес, Сергей Игнашевич и экс-армеец Владимир Габулов. И в расположении национальной команды армейцы стараются держаться вместе.

Ташаев тренируется с Кутеповым и Зобниным

Отметим также внимание на четверку Роман Зобнин, Илья Кутепов, Андрей Семенов и Александр Ташаев. В первую очередь потому, что динамовцы активно сватают в «Спартак». Не исключено, что полузащитник уже ищет общий язык с будущими партнерами по команде.

В стороне от партнеров чеканил мяч вышедший на поле одним из последних Алексей Миранчук.

Стоило футболистам собраться для начала занятия, как рабочие включили поливальные установки, в результате чего футболисты немного промокли. Впрочем, на такой жаре этот полив носил скорее даже освежающий характер. Не сказать, что игроков очень разозлила эта ситуация, все отнеслись с юмором.

Что касается самой тренировки, то она прошла в полном составе – на поле присутствовали все 28 вызванных Черчесовым на сбор футболистов. Они разделились на три восьмерки для игры в «квадрат». Причем участники могли сделать не более одного касания, что сильно усложнило игрокам задачу. Зато было интереснее и динамичнее. И вопреки мнению большинства болельщиков, футболисты сборной России не кривоногие и обладают довольно приличной техникой. Оказывается.

После работы с мячом начались беговые упражнения, после чего время открытой тренировки вышло, и остальная часть работы осталась за кадром.

Завтра российская команда проведет предматчевую тренировку на «ВЭБ-Арене», а во вторник сыграет там против команды Турции. Этот матч станет генеральной репетицией перед чемпионатом мира. Под руководством Черчесова сборная не выигрывала уже на протяжении шести матчей. Когда прерывать эту печальную тенденцию, если не сейчас?