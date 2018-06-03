Самедов: для вас Австрия – несерьезный соперник, но не для меня

- В ближайшее время объявление итогового состава сборной России на ЧМ-2018. Есть ли какое-то волнение?

- Волнения нет, есть только понимание, к чему готовиться. Когда объявят состав, тогда все и узнаем.

- Условия подготовки по сравнению с австрийским сбором изменились?

- Конечно. Та работа, которую мы там проделали, отличается от того, что делаем сейчас.

- Чему было посвящено вчерашнее тактическое занятие?

- Нет, мы разбирали матч против Австрии. В нем мы совершили много ошибок. Нам на них указали, надо исправлять. Очень много было брака.

- После австрийских гор дышится легче?

- Конечно, там другая специфика. Здесь мы обустроились и чувствуем себя хорошо.

- Можно ли сказать, что состав, который выйдет против Турции, будет максимально приближен к тому, что сыграет с Саудовской Аравией?

- Лучше на этот вопрос ответит тренерский штаб, но в целом я думаю, что да, есть уже понимание того, в какой системе будем играть, по какой схеме. Это и есть подготовка к Саудовской Аравии.

- Будете ли в матче с Турцией менять схему по ходу матча?

- Пока не знаю, сегодня об этом нам расскажет тренерский штаб.

- Сборная Австрии обыграла Германию (2:1). Вам не кажется, что это более сильная команда, чем о ней готовят?

- Два года назад австрийцы заняли первое место в группе с нами, так что для меня этот соперник и раньше был серьезным. Может, для вас это несерьезный соперник, а для меня – это отличная европейская команда.

- Журналистов попросили задавать побольше позитивных вопросов. О чем бы вы спросили футболистов?

- Не знаю. Никогда этим не занимался и не буду. Надеюсь (улыбается).

Кутепов: Нельзя давать соперникам играть в футбол

- Какие ошибки отметил тренерский штаб по итогам матча с Австрией?

- Ошибки были, и со стороны их тоже было видно, но у нас немного по-другому разбираются моменты, нежели у зрителей. Видим свои профессиональные недочеты. Всю кухню раскрывать не могу, это наша личная подготовка. Мы все разобрали.

- Легко ли было перестроиться на игру в два центральных защитника?

- Для футболистов это не новая тактика, потому что в клубах мы по этой системе играем. А вот в сборной да, давно не практиковали. Сыграли так против Австрии - результат не положительный. Что будет в следующем матче, пока не знаем.

- Владимира Граната больше всех критиковали после матча с Австрией. У вас с ним не было разговора?

- Нет, критиковать его нет причин. Успокаивать – тоже. Те, кто готовит, что у него было больше всех ошибок, видимо, не разбираются в футболе. Потому что ошибки бывают у каждого, и не ошибается тот, кто не играет. Считаю, Гранат в том матче сыграл достойно. Тем более, что и соперник был не самый слабый.

- Переживаете ли от того, что один из центральных защитников точно не попадет в итоговую заявку сборной?

- Я? Нет, не переживаю. Не потому, что так в себе уверен. А потому что тренерский штаб сам решит, как будет лучше для команды.

- Вы смотрели котировки букмекерский компаний…

- (Перебивает) сразу нет. Этим вообще не интересуюсь никогда.

- Сейчас тренировки по сравнению с австрийским сбором меньше?

- Да. В Австрии закладывался фундамент, была подготовительная тренировка. Были хорошие нагрузки, и где-то нам свежести все-таки не хватило в матче с Австрией. Сейчас подготовка изменилась. Все-таки уже послезавтра матч с Турцией, а затем начнется цикл подготовки непосредственно к матчам ЧМ-2018. Поэтому нагрузки снизили, и мы выглядим посвежее.

- Можно ли на примере матча с Турцией смоделировать все три матча в группе на ЧМ?

- Не думаю. У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны. Каждая команда играет по-своему. Если только сыграть еще раз в группе с этими же соперниками.

- Кто в Турции представляет особую опасность для сборной России?

- В Турции есть хорошие игроки, но никого конкретно я выделять не буду. Это крепкая техничная команда, которая любит и умеет играть с мячом.

- Удалось ли посмотреть товарищеские матчи кого-нибудь из соперников по группе?

- Смотрел Италия – Саудовская Аравия. Также мы смотрели Египет – Португалия, еще в марте, и Уругвай – Австрия.

- Как впечатления от Саудовской Аравии?

- Пока Италия играла собранно, аравийцы ничего особенного не создавали, но как только итальянцы расслабились, соперник перехватил мяч и стал проводить различные атаки. Поэтому ни с одной командой в группе нельзя расслабляться и давать им играть в футбол.