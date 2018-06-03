Именно сюда после 9-месячного путешествия по планете Земля вернулся Кубок чемпионата мира по футболу. Это - самый ценный спортивный трофей из всех существующих, поскольку футбол - спорт №1 и играют в него сотни миллионов человек.

«МНЕ ЕГО НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО УВИДЕТЬ!»

За полчаса до начала мероприятия на Манежной площади телекомпании настраивали свои сложные камеры. Их я насчитал 20, а потом сбился, поскольку операторы постоянно меняли место дислокации. Здесь были все центральные российские каналы, а также немало зарубежных.

К сцене подойти не просто трудно, а почти невозможно. Но некоторые не теряли надежды.

- Мне нужно обязательно его увидеть, - с такими словами, наступая всем на ноги двигалась к цели невысокая женщина средних лет.

- Кого? На сцене только ведущая Маша Командная!

На меня посмотрели, как на сумасшедшего.

- Лотара Маттеуса! Я за него так болела в 1990-м году. Ну, и Кубок чемпионата мира, конечно.

Любителей футбола собралось много. Здесь были и юные воспитанники всех московских футбольных школ. Они хоть и не видели блестящую игру Маттеуса, но наверняка слышали от своих тренеров про легендарного капитана сборной Германии, участника пяти чемпионатов мира.

Торпедовец Сергей признался, что очень хочет стать чемпионом мира. Но такие мечты у миллионов мальчишек на всех пяти континентах!

КУБОК БЕЗ ОХРАНЫ НЕ ОСТАЕТСЯ НИ НА СЕКУНДУ

Встретить долгожданный Кубок кроме Маттеуса приехали мэр Москвы Сергей Собянин, глава оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира «Россия-2018», посол ЧМ-2018 Ляйсан Утяшева и представитель компании Coca-Cola, официальный партнер ФИФА и эксклюзивный организатор тура Кубка чемпионата мира.

Сергей Собянин сказал, что Москва на 1,5 месяца стала футбольной столицей. Ляйсян Утяшева предположила, что Россия может стать чемпионом мира по… гостеприимству и организации. «Но за наших футболистов мы тоже будем болеть, - добавила она. - Я в них верю».

«Спасибо, Россия! Спасибо за то, что чемпиона мира пройдет в вашей прекрасной стране!» - такими словами закончил свою речь Маттеус.

А перед этим на сцене установили сам Кубок. Причем, попросили, процесс не снимать и не выкладывать в соцсети. Сначала черный куб, на него - черно-бело-красный с надписью МОСКВА. Затем всю эту конструкцию закрыли ширмой, за нее зашли специально обученные люди и все увидели очертания кубка под черной мантией. За процессом наблюдали два охранника с автоматами в руках, одетые в черную камуфляжную форму. Кубок без охраны не остается ни на секунду. Никто не хочет повторения случая, когда 20 марта 1966 года в Англии из Вестминстер-Холла был похищен Кубок Жюля Риме, более известный как статуя Богини Нике – приз, вручаемый команде, выигравшей чемпионат мира. Его через неделю нашли, но футбольный мир был потрясен.

ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ ДЛЯ МАТТЕУСА

… В Москву Кубок чемпионата мира прибыл после почти 9-месячного путешествия по миру и России. Начало было положено 9 сентября 2017 года президентом РФ Владимиром Путиным и президентом ФИФА Джанни Инфантино. Последний, кстати, хоть и руководит мировым футболом, тоже к Кубку не прикасается. Заветный трофей показали в 51 стране. И это - рекорд!

Черную мантию с Кубка доверили снимать Маттеусу - только он из собравшихся имел право это делать. Когда легендарный немец взметнул почетный трофей над головой, раздались аплодисменты, а на собравшихся посыпался золотой дождь. Позже Лотар признался, что подобные чувства испытывал 28 лет назад, когда стал чемпионом мира.

С Манежки Кубок отправился в терминал В аэропорта «Шереметьево». Там тоже было много любителей футбола, волею случая оказавшихся рядом с главным трофеем мирового спорта, и волонтеров, которые готовятся встречать участников и гостей ЧМ-2018.

4-7 июня с 13.00 до 21.00 Кубок чемпионата мира будет выставлен на Пушкинской набережной парка Горького. С ним сможет сфотографироваться любой желающий. А 8 июня планируется грандиозный концерт с участием звезд.