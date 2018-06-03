Самый возрастной футболист: Сергей Игнашевич – 38 лет. На момент финального матча чемпионата мира по футболу защитнику ЦСКА уже исполнится 39 лет. Свой очередной день рождения он отпразднует 14 июля. Он даже провел один матч против главного тренера сборной России Станислава Черчесова, когда тот был вратарем «Спартака».

Самый молодой футболист: Александр Головин – 22 года. Полузащитнику ЦСКА только несколько дней назад, 30 мая 2018 года, стукнуло 22 года. Несмотря на столь юный возраст, на его счету уже 18 матчей и 2 гола в форме сборной России.

Самый дорогой футболист: Марио Фернандес – 16 млн евро. В очередной номинации первенство вновь за футболистом ЦСКА. Правый защитник сборной России оценивается порталом Transfermarktвыше своих коллег по национальной команде.

Самый дешевый футболист: Сергей Игнашевич – 25 тыс. евро. Самой низкой трансферной стоимостью обладает все тот же Сергей Игнашевич. Такая низкая оценка не связана с его способностями. На цену повлиял возраст футболиста, карьера которого потихоньку близится к закату.

Самый опытный футболист: Сергей Игнашевич – 121 матч. Вполне естественно, что самый возрастной игрок сборной России стал и самым опытным в сборной. Всего планку в 100 матчей за сборную преодолело два игрока. Помимо Игнашевича это еще и капитан Игорь Акинфеев – 105 матчей.

Самый неопытный футболист: Андрей Лунев – 3 матча. Меньше всего раз на поле в составе сборной России появлялся голкипер питерского «Зенита» Андрей Лунев. Это и не удивительно, ведь ворота почти всегда хранит Игорь Акинфеев.

Лучший бомбардир: Федор Смолов – 12 голов. Нападающий «Краснодара» забил больше остальных в этой версии сборной России. Свои 12 голов он провел в 31-м матче за сборную. Если бы мы считали по другому принципу – по количеству минут, которые требуются для забитого гола, то первым был бы другой нападающий – Артем Дзюба из «Зенита», на счету которого 11 голов в 23 матчах.

Лучший распасовщик: Александр Самедов – 16 результативных передач. С огромным отрывом от остальных в споре лучших ассистентов нашей сборной лидирует полузащитник «Спартака» Александр Самедов. Правда, из 16 результативных пасов 11 он совершил в товарищеских матчах.

Самый грубый: Юрий Жирков – 7 желтых и 2 красные карточки. Несмотря на огромный опыт Игнашевича и его защитное амплуа, больше всего внимание судей привлекал Юрий Жирков. Игрок «Зенита» нахватал 7 желтых карточек и получил два удаления. Правда, оба удаления случились из-за второго предупреждения.

Самый высокооплачиваемый: Артем Дзюба – 3,6 млн евро в год. Больше остальных в российской сборной получает нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба – порядка 3,6 млн евро в год. Правда, последние полгода он играл за «Арсенал» на правах аренды и получал гораздо меньше.

Самый высокий: Артем Дзюба – 196 см. С высока на остальных в сборной России будет смотреть Артем Дзюба. И дело уже не в зарплате. Он – самый высокорослый в сборной России. Своего главного конкурента, Александра Ерохина он обогнал на 1 см.

Самый низкорослый: Александр Самедов – 177 см. Ниже остальных в сборной России по росту оказался полузащитник «Спартака» Александр Самедов – 177 см роста – на 19 см меньше, чем у гиганта Дзюбы. Лишь на 1 см от него вверх ушел Игорь Смольников.