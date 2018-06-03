«ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ПРИГЛАШАЛИ НОЙШТЕДТЕРА?»

- Начнем с пятерки лишних. Что Сослан Джанаев не войдет в состав, это было ожидаемо…

- Как раз насчет Джанаева не согласен. По нему у меня самый большой вопрос. Человек провел шикарный сезоне в «Рубине» и доказал, что достоин быть в сборной.

- Самая большая неожиданность, что Константина Рауша отцепили.

- По моему мнению, он абсолютно проигрывает Юрию Жиркову. Поэтому здесь все логично.

- Роман Нойштедтер.

- Не хочу никого обижать, но мне непонятно, зачем его вообще вызывали в сборную?

- Идем дальше – Александр Ташаев?

- Здесь все понятно – еще слишком молод и неопытен. Хотя он на хорошем уровне провел концовку чемпионата. У Ташаева виден потенциал, и при правильном подходе он может прогрессировать и в будущем стать игроком сборной.

- Федор Чалов…

- Тут вопросов нет. Молодой, все еще впереди.

«КТО ПЕРЕД СБОРНОЙ СТАВИЛ ЗАДАЧУ?»

- С Австрией Черчесов выбрал схему с четырьмя защитниками, до этого сборная играла в пять. На каком построении следует остановиться?

- Тренерский штаб не зацикливается на одной схеме, и это правильно. Тактика будет зависеть от конкретного соперника. И то, что с австрийцами сыграли в четыре защитника, это только в плюс. Вы возьмите игроков обороны, в своих клубах они играют в пять защитников. Поэтому важно попробовать и другую схему.

- Но выглядела наша сборная с Австрией крайне невнятно…

- Давайте не брать результат – в товарищеских матчах, назовите их хоть контрольными, это неважно. Это тренировка в игровом режиме. Возвращаюсь к обороне и схемам, все футболисты задней линии в сборной хорошо освоили схему с пятью защитниками. Поэтому с Австрией тренерский штаб попробовал другую схему, этот матч дал пищу для размышлений. Возможно, возникнет ситуация, когда сборной прямо по ходу матча нужно будет перестроиться. В этом плане игра с австрийцами стала хорошей тренировкой, она пойдет на пользу команде.

- Однако матч в Инсбруке сильно разочаровал.

- Хочется сказать всем болельщикам, в том числе недоброжелателям: есть конечный результат, по нему и надо судить. Я до сих пор не знаю, какой результат ждут от сборной на чемпионате мира. Руководство РФС так задачу и не озвучило.

- Вроде задача очевидная – выйти из группы.

- Правильно, это разговоры – хорошо бы выйти, но задачу пока никто не поставил. Будет поставлена задача – тогда по конечному результату и нужно давать оценку.

- Тревожно на душе. До чемпионата мира две недели, игры нет.

- Чемпионат мира, это не только игра, а очки и результат. Иногда команда, не показывающая лучшую игру, становится чемпионом мира или Европы. Выиграют наши два матча, выйдут из группы, и все будут говорить, что у нас все хорошо.

- Что делать с нападением – играть с двумя форвардами или с одним?

- Все зависит от тактической схемы. Из-за травмы Кокорина у нас осталось реально два нападающих. Но пара Дзюба – Смолов имеет право на жизнь. Это разноплановые форварды, Артем может оттягивать на себя двух защитников и сбрасывать на Федора. А тот обладает хорошей обводкой и хорошим ударом.

- Зобнин не очень убедительно выглядел на позиции опорника.

- Я уже говорил, что тройка Зобнин – Кузяев – Головин слишком легковесная. Все, что касается мобильности, игры в атаку, объема работы, они показывают хороший КПД. Но с точки зрения помощи обороне, в игре этой тройки есть недостатки. Но все будет зависеть от схемы и от соперника. Есть ведь еще Газинский.