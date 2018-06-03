Неймар не только в заявке, но и на поле

Сборные Бразилии и Хорватии уже через пару недель будут выступать на российских полях, поэтому их очная встреча ожидалась с интересом. Тем более, в составе обеих команд масса игроков высочайшего уровня. У бразильского тренера Тите настолько роскошный выбор, что он может позволить себе не выставить в основе Филипе Луиса, Маркиньоса, Дугласа Косту и Роберто Фирмино. Матч проходил в Ливерпуле, поэтому последнего местные болельщики ждали особо. В том числе пропускающий из-за травмы чемпионат мира англичанин Алекс Окслейд-Чемберлен.

Оказался в заявке и Неймар, он вышел на поле после перерыва. Это появление стало для него первым после травмы, полученной в феврале.

У наставника хорватов Златко Далича нет такой россыпи звезд, как у визави, но и он оставил на скамейке Марио Манджукича, Николу Калинича, Марсело Брозовича и Матео Ковачича. Очередной раз грустно вздохнем – в сборной России каждый из них считался бы главной звездой, а у «шашечных» не они проходят в основу. Причем первые двое вообще так и не вышли на поле.

Хорватский прессинг и бразильская лень

Хорватия в первом тайме понравилась больше. Европейцы прессинговали соперника большими силами и не раз срывали его атаки в зародыше. Мобильная полузащита «шашечных» своевременно накрывала оппонентов, заставляя бразильцев выдумывать что-то особое. Зачастую центральные защитники Миранда и Тьяго Силва, не найдя поблизости открытых партнеров, подолгу перекатывали мяч между собой или пуляли его вперед.

Вышедший на острие атаки пентакампеонов Габриэл Жезус за первый тайм мяча не коснулся ни разу. Он проиграл всю борьбу и не поучаствовал ни в одной комбинации партнеров. Может, это прозвучит грубо, но, по сути, южноамериканцы 45 минут отыграли в меньшинстве.

Да и в целом бразильцы вышли на поле с излишней уверенностью в собственных силах и играли довольно вальяжно. Понятно, что за 11 дней до чемпионата мира никому не хотелось бы получить травму, которая не позволит выступить на турнире. Пожалуй, самым активным у них был Виллиан, неплохо нагнетавший на правом фланге. Но поддержки партнеров в первом тайме ему не хватило.

Зато хорваты активно шли в стыки. Этот эпизод в начале встречи знаменитый теперь на весь мир Майкл Оливер оценил всего лишь предупреждением. А мог бы быть и более строг.

Kramaric goes studs up into Thiago Silva. Michael Oliver shows a yellow, but if that's a competitive match, surely that's a red. #BRACROpic.twitter.com/uu9bJmMdww — Roro O'Monstro.™ (@Roromeo_MUFC10) 3 июня 2018 г.

Неймар вышел и решил

У «шашечных» главную роль в середине поля играет Лука Модрич. Практически вся их игра идет с участием полузащитника мадридского «Реала». В сборной он настолько уверенно себя чувствует, что может позволить себе финтить на своей половине поля. На ЧМ-2018 он будет системообразующим игроком, и оппонентам сборной Хорватии стоит поломать голову, как закрыть Модрича. Он отыграл почти час и уступил место партнеру по клубу Матео Ковачичу.

С появлением в перерыве Неймара бразильцы заиграли быстрее и напористее. Лидер «ПСЖ» активно вошел в игру и открыл счет на 69-й минуте, легко уйдя в чужой штрафной от двоих защитников. Да и удар ему удался – мощно и точно под перекладину. Фантастическое возвращение!

К этому моменту Далич сделал несколько замен подряд, выпустив на поле Дуйе Чалета-Цара, на которого, по слухам, претендуют несколько клубов РФПЛ, Матео Ковачича, Марсело Брозовича и Марко Пьяцу. Это несколько сбило «шашечным» ритм. В этот момент они и пропустили, так что далекоидущих выводов по второму тайму делать не стоит. На Кубке мира они будут играть так, как играли в первом тайме.

А в компенсированное время вышедший на замену Фирмино отозвался на диагональную передачу, выиграл позиционную борьбу и красиво перебросил Субашича, установив окончательный счет матча и сняв все вопросы о готовности бразильцев к предстоящему мундиалю. Максимальные скорости команда не включала, но сумела в перерыве перестроиться и довольно уверенно провела второй тайм.

Бразилия – Хорватия – 2:0 (0:0)

Голы: Неймар, 69, - 1:0. Фирмино, 90+3 – 2:0.

Бразилия: Алиссон, Данило, Марсело (Филипе Луис, 60), Тьяго Силва, Жоао Миранда (Макриньос, 65), Каземиро, Паулиньо, Фернандиньо (Неймар, 46), Виллиан (Тайсон, 82), Коутиньо (Фред, 82), Жезус (Фирмино, 60).

Хорватия: Субашич, Врсалько (Едвай, 87), Вида, Ловрен, Чорлука (Чалета-Цар, 52), Ракитич (Брадарич, 83), Бадель (Брозович, 61), Модрич (Ковачич, 58), Перишич, Ребич (Пьяца, 64), Крамарич.

Предупреждения: Крамарич (13), Перишич (38), Фернандиньо (40), Ракитич (78).

Судья: Майкл Оливер (Англия).