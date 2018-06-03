Победителем стала команда «Послы мира», на втором и третьем местах - коллективы из Израиля и России, которую курировал легенда «Спартака» Сергей Шавло.

В турнире приняли участие юные футболисты в возрасте 8-11 лет из России, Великобритании, Австралии, Японии, Индии, Камеруна, Израиля, Армении и Нигерии. Организаторы мероприятия НО Благотворительный фонд «Под флагом добра» очень постарались. В гости к детишкам приехали главный советник департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел РФ Андрей Волков, Эдгард Запашный, актеры театра и кино Александр Алешкин и Петр Коврижных, солист группы "Отпетые мошенники" Гарик Богомазов, советский футболист, легенда «Спартака» Сергей Шавло, чемпионка Европы по синхронному плаванию Евгения Подберезкина, заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев, телеведущий Григорий Твалтвадзе и другие.

«Хочу приветствовать всех организаторов сегодняшнего турнира, которые вложили столько сердца в его проведение. Не будем лукавить: мы сегодня не совсем объективны и будем болеть за две российские команды. Но пусть победит сильнейший», - сказал перед началом турнира Андрей Волков.

Сергей Шавло заметил: «Футбол — это игра миллионов. Футбол вне политики. Мне приятно, что на этот турнир собрались ребята из разных стран. На это соревнование приятно приходить, здесь хорошо проводить время. Футбол — это любимая игра ребят, им нравится находиться здесь».

Во время проведения турнира зрители не скучали. Здесь работали интерактивные площадки, пункты питания, были организованы мастер-классы по футболу от команд-участниц VIII чемпионата мира по футболу среди артистов «Арт-футбол 2018» из Перу, Беларуси, Казахстана и России, а также от экс-солиста группы «Отпетые мошенники» Гарика Богомазова.

Все собравшиеся могли сделать благотворительные взносы на адресное лечение тяжелобольных детей с ДЦП.

В культурную программу мероприятия вошли выступления эстрадно-джазового оркестра под управлением Андрея Балина и рекордсмена Книги рекордов Гиннесса, артиста Большого Московского государственного цирка Михаила Ермакова, а также группы Doubl Max (Россия) и King’s Tonic (Германия).

КСТАТИ

И год назад в финале этого турнира победила команда «Юные Дипломаты», обыгравшая сборную Камеруна со счетом 3:1.