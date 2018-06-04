- Меня часто в последнее спрашивали, кого отцепит Черчесов? Я называл Джанаева, Нойштедтера, Антона Миранчука, Чалова и Семенова. Но это было гадание на кофейной гуще, потому что у целой группы игроков нет какого-то значительного преимущества перед конкурентами. А Черчесов принял решение отказаться от Джанаева, Нойштедтера, Ташаева, Чалова и Рауша.

- Можете пройтись по каждому игроку…

- Мне очень нравился Джанаев времен «Ростова». В «Рубине» у него были травмы, из-за этого его стал подпирать Рыжиков.

- Андрей Кобелев сказал по поводу Нойштедтера, что не понимает, зачем этого футболиста вызывали в сборную.

- Только из-за одного – опыт игры в Бундеслиге. А у нас посмотрите, защита в «Спартаке» вообще никакая. Нойштедтер сейчас играет в Турции, в ведущем клубе - «Фенербахче». И ведь играет! Но Рауша тоже не взяли. Он много подключается к атаке, активен на фланге, но защищается не всегда умело. В одном из матчей за «Динамо» привез себе гол. Все ожидали, что игроки, прошедшие школу Бундеслиги, будут сильнее наших, но это оказалось не так.

- Кобелев считает, что Рауш проигрывает конкуренцию Жиркову. Здесь можно поспорить.

- Поспорить можно, но Жирков опытный игрок. Он и Игнашевич только вдвоем остались из той команды, которая завоевала бронзу на Евро-2008. У обоих колоссальный опыт матчей именно в таких турнирах. И на чемпионате мира важно иметь в составе таких игроков. Тем более, а нашей команде, где столько молодых футболистов.

- Ташаев, Чалов…

- Ташаев в «Динамо» выделяется, претендует на то, чтобы со временем стать лидером команды. Но это не значит, что он станет лидером сейчас в сборной. Черчесов его взял почувствовать атмосферу.

Чалов не очень был заметен в начале сезона, но хорошо провел концовку. Что не осталось без внимания тренеров сборной. Но его тоже Черчесов привлек на перспективу.