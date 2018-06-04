Корреспондент «Советского спорта» побывал на тренировке сборной России перед контрольным матчем с командой Турции. И, похоже, Станислав Черчесов наконец-то определился с составом.

АКИНФЕЕВ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

Тренировка сборной России началась ровно в 11:30, как обещал РФС. Никаких задержек из-за пробок, никаких проблем с погодой – только солнце и комфортные 22-24 градуса тепла – и прочих неприятных факторов. Еще лучше, что все 23 футболиста, попавших в окончательный список, опубликованный вчера днем, тренировались без каких-либо ограничений. Разве что Игорь Акинфеев разминался вдали от партнеров. Компанию первому номеру сборной составил тренер вратарей Гинтарас Стауче.

Акинфеев занимается отдельно от Лунева и Габулова. Те - на воротах и играют в волейбол. pic.twitter.com/V3MTqXYSMj — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 4 июня 2018 г.

Коллеги Акинфеева по амплуа – Владимир Габулов и Андрей Лунев – после разминки заняли места в воротах в двусторонке. Играли футболисты в привычный волейбол, когда забить необходимо было головой. Но интересно вообще не это, а попытки определить основной состав на встречу с Турцией. В этом помогли – доверять им полностью нельзя, но все же – ярко-оранжевые кислотные манишки.

СЫГРАЕМ 4-2-3-1 ИЛИ 3-5-2?

Согласно цветовой гамме, глаз легко определил состав, который вполне мог выйти против Турции с первых минут: четыре защитника (Юрий Жирков, Илья Кутепов, Андрей Семенов, Марио Фернандес), мощная пятиконечная полузащита (Роман Зобнин, Александр Ерохин, Алексей Миранчук, Александр Головин,Алан Дзагоев) и один форвард (Артем Дзюба). В принципе, ничего такой вариант, однако с опорно-разрушительными функциями у команды могли возникнуть проблемы. Почему единственный мало-мальски профессиональный разрушитель Юрий Газинский постоянно остается на скамейке?

Вполне возможно, что Черчесов решил попробовать против Турции сыграть на высокого нападающего, обложив его вокруг весьма креативными хавбеками. К сожалению, количество креатива вполне может помешать команде проявить свои лучшие качества: зачастую несыгранные между собой созидатели только мешают друг другу и дублируют функции партнеров.

По манишкам можно определить состав для 4-2-3-1. Без манишек - по 3-5-2, но есть вопросы по левому флангу. И вообще второй вариант странный. Но верить до конца этому нельзя. pic.twitter.com/YAkACVQBx7 — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 4 июня 2018 г.

Но методом исключения можно было набрать и второй состав: трио защитников (Сергей Игнашевич, Владимир Гранат, Федор Кудряшов), два латераля (Игорь Смольников/Александр Самедов, Денис Черышев – вот это очень спорно), опорно-объемная середина (Антон Миранчук, Юрий Газинский, Далер Кузяев) и пара форвардов (Федор Смолов, Алексей Миранчук). Честно говоря, не очень верилось в подобный вариант состава, даже в параллельной Вселенной.

ИЛИ ПОИСК ВСЕ ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ?

Скорее всего. Ибо в списке отцепленных от сборной нет ни одного полузащитника. Значит, варианты в середине поля Черчесов рассматривает разные. Но главный кадровый вопрос, по линии обороны, все равно не покидает голову: как же так получилось, что альтернативы Жиркову на левом фланге просто-напросто нет. Использовать там Черышева – очень странно. Можно было попробовать Александра Ташаева, но данный вариант вызывал бы не меньше вопросов. Оставался только Константин Рауш, но увы, он отправился домой.

Следующий вопрос – по взаимодействию полузащиты с нападающим. Смолов получал мяч в последних встречах катастрофически мало, а Дзюбу мы в деле не видели больше года. Еще остается надеяться, что зоны инсайдов в игре с турками наконец будут использоваться, иначе мы окончательно заглохнем на пути к воротам через опорную зону и и оборону.