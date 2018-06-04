Всезнающие испанские СМИ пишут, что Неймар не прочь променять Париж на Мадрид. Во Франции его все устраивает, да только от «Золотого мяча» он сейчас так же далек, как 5 лет тому назад, когда выступал за родной «Сантос». В «Реале» шансов получить заветную награду – цель всей жизни Неймара – будет намного больше. Как технически будет оформлен этот трансфер, если он все-таки состоится, сказать трудно. Но в современных реалиях возможно все. Как говорится, было бы желание. А оно, судя по всему, у игрока имеется, как и у Флорентино Переса. Против – только руководство «ПСЖ», ведь ему деньги не нужны. Неймара приобретали, чтобы он выиграл для Парижа Лигу чемпионов. А он бездарно вылетел в 1/8 финала и теперь норовит перейти именно в «Реал». Хотя еще пару лет назад бразилец клялся в любви «Барселоне».

После вчерашнего матча между сборными Хорватии и Бразилии Лука Модрич, обмениваясь футболками с Неймаром, с улыбкой на лице ему сказал: «Мы тебя ждем». В этот момент кто-то, возможно, подумал, что бразилец скоро сменит футбольное гражданство и будет выступать за хорватов, хотя по правилам ФИФА это невозможно. Или кому-то показалось, что Модрич пригласил Неймара поужинать в самом крутом ресторане Ливерпуля, где проходил матч. Однако обе версии меркнут на фоне той, что предсказывает трансфер бразильца в королевский клуб.

Впрочем, если это так, и экс-форвард «Барселоны» окажется в Мадриде этим летом, тогда почему в отставку подал Зинедин Зидан? Ходят слухи, что француз решил уйти потому, что руководство «Реала» в летнее окно не собиралось делать громких трансферов. А сейчас говорят о сумме в 300 млн евро, которую действующий победитель Лиги чемпионов готов выложить за Неймара.

Интересно, что игроки «Реала» (не только Модрич) хотят, чтобы самый гламурный футболист современности присоединился к их команде. Об этом в один голос заявили Рамос, Карвахаль, Варан и Каземиро. С последним все понятно – они с Неймаром партнеры по сборной. И все же главное – желание Флорентино Переса. Помнится, что он был готов купить «Нового Робиньо», когда тот выступал за «Сантос». Однако «Барселона» была настойчивее. Спустя годы, на церемонии вручения «Золотого мяча-2017», Перес о чем-то живо беседовал с Неймаром, пока награду получал Криштиану Роналду. Любопытно было бы узнать, что они обсуждали.

Говорить о возможном трансфере бразильца нельзя, не затронув темы Криштиану. Останется ли он в команде или вернется в «МЮ»? Согласится ли Перес поднять португальцу зарплату в 4 раза или предпочтет ему более молодого и разностороннего Неймара? Было бы логично в такой ситуации сделать выбор в пользу покупки игрока «ПСЖ». Во-первых, можно будет заработать на продаже Роналду. Во-вторых, избавиться от капризного ветерана, лучшие годы которого остались позади. Но, зная Флорентино Переса и то, какие решения он порой принимает, произойти может что угодно.