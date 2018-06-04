Модрич – Неймару: «Мы тебя ждем». Похоже, бразилец все-таки перейдет в «Реал»
Значит ли это, что покинет Мадрид Роналду?
Всезнающие испанские СМИ пишут, что Неймар не прочь променять Париж на Мадрид. Во Франции его все устраивает, да только от «Золотого мяча» он сейчас так же далек, как 5 лет тому назад, когда выступал за родной «Сантос». В «Реале» шансов получить заветную награду – цель всей жизни Неймара – будет намного больше. Как технически будет оформлен этот трансфер, если он все-таки состоится, сказать трудно. Но в современных реалиях возможно все. Как говорится, было бы желание. А оно, судя по всему, у игрока имеется, как и у Флорентино Переса. Против – только руководство «ПСЖ», ведь ему деньги не нужны. Неймара приобретали, чтобы он выиграл для Парижа Лигу чемпионов. А он бездарно вылетел в 1/8 финала и теперь норовит перейти именно в «Реал». Хотя еще пару лет назад бразилец клялся в любви «Барселоне».
После вчерашнего матча между сборными Хорватии и Бразилии Лука Модрич, обмениваясь футболками с Неймаром, с улыбкой на лице ему сказал: «Мы тебя ждем». В этот момент кто-то, возможно, подумал, что бразилец скоро сменит футбольное гражданство и будет выступать за хорватов, хотя по правилам ФИФА это невозможно. Или кому-то показалось, что Модрич пригласил Неймара поужинать в самом крутом ресторане Ливерпуля, где проходил матч. Однако обе версии меркнут на фоне той, что предсказывает трансфер бразильца в королевский клуб.
Впрочем, если это так, и экс-форвард «Барселоны» окажется в Мадриде этим летом, тогда почему в отставку подал Зинедин Зидан? Ходят слухи, что француз решил уйти потому, что руководство «Реала» в летнее окно не собиралось делать громких трансферов. А сейчас говорят о сумме в 300 млн евро, которую действующий победитель Лиги чемпионов готов выложить за Неймара.
Интересно, что игроки «Реала» (не только Модрич) хотят, чтобы самый гламурный футболист современности присоединился к их команде. Об этом в один голос заявили Рамос, Карвахаль, Варан и Каземиро. С последним все понятно – они с Неймаром партнеры по сборной. И все же главное – желание Флорентино Переса. Помнится, что он был готов купить «Нового Робиньо», когда тот выступал за «Сантос». Однако «Барселона» была настойчивее. Спустя годы, на церемонии вручения «Золотого мяча-2017», Перес о чем-то живо беседовал с Неймаром, пока награду получал Криштиану Роналду. Любопытно было бы узнать, что они обсуждали.
Говорить о возможном трансфере бразильца нельзя, не затронув темы Криштиану. Останется ли он в команде или вернется в «МЮ»? Согласится ли Перес поднять португальцу зарплату в 4 раза или предпочтет ему более молодого и разностороннего Неймара? Было бы логично в такой ситуации сделать выбор в пользу покупки игрока «ПСЖ». Во-первых, можно будет заработать на продаже Роналду. Во-вторых, избавиться от капризного ветерана, лучшие годы которого остались позади. Но, зная Флорентино Переса и то, какие решения он порой принимает, произойти может что угодно.