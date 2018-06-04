4 июня – последний день подачи списков из 23 фамилий футболистов, которые будут представлять свои сборные на чемпионате мира в России. Для целой группы игроков, которые были вызваны на сборы, но так и не попали в окончательный список, это очень грустный момент. А ведь из этих футболистов могла бы получиться приличная команда, имевшая реальные шансы претендовать на медали мирового первенства.

Представляем нашу версию такой команды.

Поясним, что рассматривались только те футболисты, которые были майском в расширенном списке, но не попали в итоговую заявку. Поэтому в символической сборной нет англичан и бразильцев – Гарет Саутгейт и Тите сразу определились с составом и вызвали только тех, кто поедет в Россию.

Наставник французов Дидье Дешам, напротив, определил целый резервный список, содержащий еще 11 фамилий. Поэтому французов в нашей команде получилось много – четверо в основе и двое в запасе.

ВРАТАРИ

Основа: Бернд Лено (Германия)

До последнего момента не было ясно, кого из четверки вратарей придется отцепить главному тренеру сборной Германии Йоахиму Леву. Пропустивший из-за тяжелой травмы весь сезон Мануэль Нойер все-таки в итоговую заявку попал и даже успел провести один матч – против Австрии (1:2). Оставшиеся две позиции в результате заполнили чемпион Франции Кевин Трапп и чемпион Испании Марк-Андре тер Штеген, а Лено из «Байера» остался дома.

Запас: Сослан Джанаев (Россия)

ЗАЩИТНИКИ

Основа: Жордан Лукаку (Бельгия) – Джонатан Та (Германия) – Курт Зума (Франция) – Эктор Бельерин (Испания)

Наиболее сложный выбор – на правом фланге обороны, где могут сыграть «канонир» Эктор Бельерин и каталонцы Сержи Роберто и Нелсон Семеду. Последний закрывает эту позицию в «Барселоне», где является игроком основы. Однако при всем при этом по-настоящему проявить себя ему в этом сезоне не удалось. Бельерин играет в «Арсенале» куда большую роль – в текущем сезоне он сыграл под полсотни матчей и принял непосредственное участие как минимум в восьми забитых мячах (3 гола + 5 результативных передач).

А универсальный Роберто в «Барселоне» появляется справа в обороне только в случае пропуска матча Семеду по причине травмы или дисквалификации. В остальное время Сержи играет или на позиции правого полузащитника, или в центральной зоне. Туда мы его и отрядили.

22-летний Джонатан Та дебютировал за сборную Германии в 2016 году, но с тех пор принял участие всего в трех матчах. И дело даже не в отсутствии доверия у Лева. Зачастую защитнику не дают показать себя в национальной команде многочисленные травмы. По этой причине он пропустил, например, прошлогодний Кубок конфедераций. В нынешнем сезоне он физически здоров, но Лев не стал рисковать и вызвал на чемпионат мира тех, кто добывал путевку в Россию и играл в товарищеских матчах. И это логично, ведь времени на адаптацию и привыканию к партнерам на столь краткосрочном турнире у защитников не будет.

Пару в центре обороны нашей символической сборной ему составил Курт Зума, чей «Челси» провалил сезон и не попал в Лигу чемпионов, а слева за неимением более достойных кандидатур выбор пал на Джордана Лукаку из «Лацио». Правда, в Риме бельгиец чаще действует в полузащите, но вообще-то является именно игроком обороны. Так что в противостоянии с Константином Раушем отдадим преимущество ему.

Запас: Нелсон Семеду (Португалия), Херман Пеццелья (Аргентина), Рамимо Фунес Мори (Аргентина), Кристиан Кабаселе (Бельгия)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Основа: Лерой Сане (Германия) – Сержи Роберто (Испания) – Адриан Рабьо (Франция) – Кингсли Коман (Франция)

Непросто было уместить всех достойных в линиях полузащиты/нападения, грань между которыми зачастую очень тонка. Например левый крайний Лерой Сане больше полунападающий, чем полузащитник. Его непопадание в окончательный список сборной Германии, пожалуй, самая громкая сенсация. Насколько же крута бундесманшафт, если в нее не может пробиться один из лидеров «Манчестер Сити» стоимостью в 90 млн евро?

Отчасти неожиданно и отсутствие в итоговой заявке сборной Франции Адриана Рабьо, проведшего в составе «ПСЖ» почти все матчи. Отчасти – потому, что сам хавбек был настолько шокирован тем, что изначально попал всего лишь в резервный список, что позволил себе выступить с критикой решения Дидье Дешама. После этого для него ворота в национальную команду закрылись надолго. Как это бывает, хорошо знает Карим Бензема.

Не смог доказать Дешаму свою необходимость и Кингсли Коман, проведший довольно сильный сезон в «Баварии». Даже 15 очков по системе «гол+пас» в 33 матчах не убедили наставника трехцветных. Не взял Дешам на чемпионат мира и полузащитника «МЮ» Антони Марсьяля. Из альтернативной Дешаму сборной Франции могла бы получиться очень серьезная команда, реально претендовавшая на выход в плей-офф.

Запас: Мусса Сиссоко (Франция), Андре Гомеш (Португалия), Диего Перотти (Аргентина), Антони Марсьяль (Франция)

НАПАДАЮЩИЕ

Основа: Александр Ляказетт (Франция) – Мауро Икарди (Аргентина)

Вновь отмечаем, что французы решили обойтись без футболиста экстра-класса стоимостью 60 млн. Не повезло форварду «Арсенала» Александру Ляказетту, который также остался в резервном списке Дешама.

А Мауро Икарди подвел скверный характер. За нападающим, проведшим блистательный сезон (29 голов в серии А), выстроилась целая очередь покупателей, в том числе «Ювентус», «Челси» и другие гранды. Однако сборной Аргентины он оказался не нужен. Ходят разные слухи о том, что причиной его проблем в сборной является старая история с женой Макси Лопеса, в которой лидеры национальной команды (называют фамилию Месси) встали на сторону Лопеса. В расширенный список Икарди все-таки попал, но тем и ограничился.

Что же касается Мораты, то его отсутствие не должно никого удивлять. Еще летом прошлого года было удивительно наблюдать, как «Челси» выписывает мадридскому «Реалу» чек на 66 млн евро. Альваро форвард из категории ведомых, но никак не ведущих. Где бы он ни появлялся, он не портил погоды, но и не добавлял команде класса. Так оно получилось и в «Челси»: 15 голов в 48 матчах – результат не самый ужасный, но это совсем не то, чего ждал нападающего Антонио Конте. Сейчас Мората выставлен на продажу. Вот и Хулен Лопетеги сделал выбор в пользу Диего Косты и Родриго Морено из «Валенсии», пребывающих в куда более хорошей физической форме и расположении духа.

Запас: Альваро Мората (Испания), Нильс Петерсен (Германия)